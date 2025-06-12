Амнистию к 30-летию Конституции проведут в Казахстане

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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан", направленный на гуманизацию уголовной политики. Документ разработан депутатами парламента после поручения президента, данного на заседании Национального курултая.





Законом предлагается освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства. В их число входят лица, совершившие уголовные проступки и преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие, а также социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска", - сообщили в мажилисе.





Согласно предварительным расчетам под действие амнистии подпадут 6 тыс. осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, и 9 тыс. лиц, состоящих на учетах службы пробации.





Кроме того, будет сокращен неотбытый срок наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. А для лиц, осужденных за присвоения или растраты вверенного чужого имущества или мошенничество в особо крупном размере, будут сокращены сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания на 1/5 часть при условии полного возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований.





Дифференцированное сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 5,4 тыс. осужденных, находящихся в местах лишения свободы, и к 5,5 тыс. лиц, состоящих на учете службы пробации. Наряду с этим под действие амнистии подпадают 629 человек из категории социально уязвимых лиц, из которых 57 человек будут освобождены, еще 572 лицам сократят сроки.





Окончательное решение о применении амнистии будет приниматься судом индивидуально в отношении каждого осужденного, отметили в мажилисе.





Дополнено 11.06.2025, 12.00





В рамках закона об амнистии в Казахстане будут прекращены более 2100 уголовных дел, сообщает пресс-служба мажилиса парламента.





Предлагается также прекратить уголовные дела, в том числе не рассмотренные судами, о преступлениях, совершенных до введения в действие данного закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. Таким образом, по 2136 уголовным делам будет прекращено досудебное производство", - проинформировали в мажилисе.





Отмечается, что амнистия будет ограничена для новых криминализированных составов уголовных правонарушений. В частности, для преступлений, связанных с незаконным разглашением государственных секретов, а также для лиц, совершивших коррупционные преступления. Кроме того, на совершивших особо опасные преступления амнистия распространяться не будет.