Антикор предотвратил нерациональное использование бюджетных средств на 31 млрд тенге

Фото: Акорда

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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, сообщает пресс-служба Акорды.





Асхат Жумагали доложил президенту о принимаемых мерах по противодействию коррупции. По его информации, с начала года зарегистрировано 947 коррупционных преступлений, изобличено 660 лиц, из которых 104 - руководители различного уровня.





Кроме того, в рамках завершенных уголовных дел возмещено 193,5 млрд тенге. В целом с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигоссектора на сумму 1,03 трлн тенге.





Также, по словам главы Антикора, в 2024 году подготовлено 113 отчетов по итогам анализа и мониторинга в сферах образования, науки, спорта, закупа лекарственных средств, строительства и распределения земель.





Антикором вынесено госорганам более 1 тыс. рекомендаций и предложений, направленных на устранение коррупционных рисков; в рамках предупредительных мер, в том числе путем мониторинга портала "Единое окно закупок", предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму более 31 млрд тенге; при реализации проекта "Бизнеске жол" защищены права порядка 7,5 тыс. предпринимателей, разрешены 67 проблемных кейсов.





Асхат Жумагали проинформировал президента о ходе исполнения поручения по устранению коррупционных проявлений в дорожной отрасли. По его словам, пилотный проект по "окрашиванию денег" планируется реализовать в социально значимых сферах, в том числе и строительстве дорог.





Глава Антикора доложил о том, что с начала 2024 года подписано 4 меморандума о сотрудничестве с антикоррупционными ведомствами Катара, Гонконга, Азербайджана и России. Документы направлены на укрепление партнерства в вопросах оказания правовой помощи, возврата активов, розыска лиц, мониторинга целевого использования бюджетных средств и закупок.





По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.