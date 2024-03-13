Антикор ведет досудебные расследования в отношении шести должностных лиц по фактам вмешательства в бизнес

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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской, Акмолинской, Туркестанской и Карагандинской областях прошли командно-штабные учения на тему: "Организация совместных действий уполномоченных государственных органов при угрозе и совершении акта терроризма", - В Кызылординской, Акмолинской, Туркестанской и Карагандинской областях прошли командно-штабные учения на тему: "Организация совместных действий уполномоченных государственных органов при угрозе и совершении акта терроризма", сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.





В учебных мероприятиях приняло участие руководство оперативных групп городских и районных оперативных штабов по борьбе с терроризмом.





Цель - внедрение единообразного порядка применения алгоритмов реагирования на угрозы террористического характера и механизма разворота областного/городского/районного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, а также оценка реального уровня готовности руководящего состава оперативных групп.





По результатам КШУ проведено тестирование членов оперативных штабов, старших оперативных групп и их дублеров.