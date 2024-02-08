Антимонопольщики продолжают расследование в отношении аэропорта Актау

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Актау. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области возобновлено расследование в отношении АО "Международный аэропорт Актау" по признакам нарушения антимонопольного законодательства, сообщает - Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области возобновлено расследование в отношении АО "Международный аэропорт Актау" по признакам нарушения антимонопольного законодательства, сообщает mangystaumedia.kz





Основанием для расследования без мер предупредительного характера в виде акта уведомления послужило установления монопольно высокой цены по услуге аренды резервуаров для хранения авиатоплива.





Предварительно установлено, что услуга хранения авиатоплива относится к специфическому товарному рынку и в соответствии с правилами осуществления наземного обслуживания в аэропортах аэропорт сам должен обеспечивать хранение авиационного топлива для осуществления перевозочного процесса авиакомпаниями. Вместо этого аэропорт, самоустранившись от своих прямых обязательств, предусмотренных законодательством, передал резервуары в аренду авиакомпаниям по самой высокой цене на соответствующем товарном рынке", - сообщили в ведомстве.





Аэропорт, не согласившись с доводами антимонопольного ведомства, подал иск в суд о признании незаконным и отмене приказа антимонопольного органа о проведении расследования. После длительных судебных разбирательств, длившихся больше года, постановлением Верховного суда жалоба истца оставлена без удовлетворения.





В настоящее время расследование продолжается, в случае установления фактов нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры, предусмотренные законодательством.



