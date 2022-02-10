Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата МНЭ РК

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НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Депутат сената Дана Нуржигит, обращаясь с запросом на имя премьер-министра РК, подняла вопрос совершенствования законодательства в сфере игорного бизнеса. В частности, сенатор предложила запретить рекламу онлайн-казино и букмекерских контор, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Она отметила, что в адрес депутатов поступает большое количество просьб принять меры к онлайн-казино и букмекерским конторам от граждан, которые из-за азартных игр не могут выбраться из кредитов, потеряли свои семьи и лишились всего имущества.

Это бедствие усугубляется с каждым днем. По данным Агентства по регулированию и развитию финрынка, объем потребительских кредитов в Казахстане только за сентябрь 2021 года увеличился на 3,7%, то есть до 5,63 трлн тенге. С начала года этот показатель увеличился на 28,3%. Кроме того, любой гражданин старше 18 лет, независимо от его дохода, может получать потребительские кредиты через мобильные приложения. Такие доступные кредиты используются для платежей азартных игр. Граждане в возрасте от 18 до 27 лет, имеющие задолженность перед банками и подвержены азарту также обязаны служить в армии. Во время прохождения воинской службы проценты этих сумм будут расти", - сказала Дана Нуржигит.

Она отметила, что в настоящее время тревожит растущий интерес среди молодежи к онлайн-казино и букмекерским конторам, работающим через мобильные приложения.

Они их засасывают. Мы изучили работу депутатов парламента по этой теме до сегодняшнего времени. Например, в 2012 году депутаты просили не размещать игровые автоматы, интернет-клубы рядом с учебными заведениями, но это была оффлайн-жизнь. А теперь они находятся не возле школ, возле 10-летнего мальчика, который родился в 2012 году, они теперь в его кармане в игровом приложении мобильного телефона. В конце прошлого года депутаты просили запретить букмекерам и онлайн-казино принимать кредитные карты. Это предложение все еще находится на стадии обсуждения. В Казахстане семь лицензированных казино и 30 букмекерских компаний", - сказала сенатор.

По ее словам, субъекты этого рынка внесли в бюджет в 2019 году 16,5 млрд тенге, а оборот данной отрасли составил 170 млрд тенге.

Правительство выделило 50% республиканского бюджета на решение социальных проблем в 2021-2023 годах - 23,4 трлн тенге за три года. Сравниваем цифры и понимаем, что азартные игры, несмотря на те налоги, которые они платят в бюджет, наносят гораздо больший вред обществу", - подчеркнула депутат.

Она добавила, что согласно действующему законодательству, реклама услуг казино и интернет-казино запрещена, однако, прямого запрета на рекламу услуг букмекерских контор нет. Именно поэтому реклама таких компаний зачастую агрессивно продвигается в Интернете.

По данным авторов петиции с требованием закрытия букмекерских контор и онлайн-казино , количество азартных игроков в РК превышает 350 тысяч, а средний долг одного игрока составляет 10 млн тенге. Также активисты, приводя в пример опыт Южной Кореи, Китая, Вьетнама, Турции и арабских стран, считают необходимым запретить ставки на азартные игры в букмекерских конторах. Более 28 тыс. граждан уже подписали петицию, отметила Дана Нуржигит.

В связи с вышеизложенным депутаты просят правительство инициировать соответствующие изменения в действующее законодательство для полного запрета рекламы букмекерских контор.

Возложить на уполномоченный орган вести учет граждан с зависимостью от азартных игр и принять соответствующие меры. Провести работу по усилению социальной ответственности субъектов игорного бизнеса. Усилить меры, направленные на снижение воздействия азартных игр и ставок на граждан", - заключила сенатор.