Асанов рассказал президенту об увольнении 37 судей по отрицательным мотивам

По словам Асанова, среди уволенных те, кто принимал незаконные решения, нарушал судейскую этику и не прошел аттестацию. Ряд судей был привлечен к дисциплинарной и уголовной ответственности.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы отбора новых судей, прозрачности проведения процедур конкурса и объективного продвижения кадров. Также Жакип Асанов сообщил президенту о мерах, направленных на повышение качества судебных решений, информирует пресс-служба Акорды.
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по исполнению задач, поставленных в Плане нации "100 конкретных шагов" и Послании народу Казахстана. Важной задачей, по мнению Касым-Жомарта Токаева, является внедрение административной юстиции как механизма разрешения правовых споров между государственными органами и гражданами.
Президентом также поставлена задача продолжения реформы судебной системы.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства