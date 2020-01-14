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Асанов рассказал президенту об увольнении 37 судей по отрицательным мотивам

13.01.2020, 19:44 6805
Асанов рассказал президенту об увольнении 37 судей по отрицательным мотивам
Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Глава государства принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, который рассказал об увольнении по отрицательным мотивам 37 судей в 2019 году, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Асанова, среди уволенных те, кто принимал незаконные решения, нарушал судейскую этику и не прошел аттестацию. Ряд судей был привлечен к дисциплинарной и уголовной ответственности.
 
В ходе встречи были рассмотрены вопросы отбора новых судей, прозрачности проведения процедур конкурса и объективного продвижения кадров. Также Жакип Асанов сообщил президенту о мерах, направленных на повышение качества судебных решений, информирует пресс-служба Акорды.
 
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по исполнению задач, поставленных в Плане нации "100 конкретных шагов" и Послании народу Казахстана. Важной задачей, по мнению Касым-Жомарта Токаева, является внедрение административной юстиции как механизма разрешения правовых споров между государственными органами и гражданами.
 
 

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