Асанов рассказал президенту об увольнении 37 судей по отрицательным мотивам

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Глава государства принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, который рассказал об увольнении по отрицательным мотивам 37 судей в 2019 году, передает Kazakhstan Today.

По словам Асанова, среди уволенных те, кто принимал незаконные решения, нарушал судейскую этику и не прошел аттестацию. Ряд судей был привлечен к дисциплинарной и уголовной ответственности.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по исполнению задач, поставленных в Плане нации "100 конкретных шагов" и Послании народу Казахстана. Важной задачей, по мнению Касым-Жомарта Токаева, является внедрение административной юстиции как механизма разрешения правовых споров между государственными органами и гражданами.

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