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Токаев поручил снизить нагрузку на судей и избавить их от рассмотрения несвойственных дел

21.10.2019, 19:12 5104
Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, передает Kazakhstan Today
 
Асанов рассказал президенту об итогах деятельности Верховного суда за 9 месяцев 2019 года и проводимой работе по совершенствованию судебной системы, а также доложил о мерах по улучшению системы подбора судейских кадров, обеспечению единой судебной практики, модернизации правосудия, включая создание центров внесудебного примирения, семейных судов и фронт-офисов, сообщает пресс-служба Акорды
 
Президент поручил принять меры по снижению нагрузки на судей, избавлению их от рассмотрения несвойственных дел, которые отрицательно влияют на качество судебных решений, а также заявил о важности продолжить работу над повышением компетентности судейского корпуса. Кроме того, глава государства указал на необходимость повышения доверия к работе судей со стороны населения, справедливого рассмотрения обращений граждан, повышения качества выносимых судебных решений.
 

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