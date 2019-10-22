Токаев поручил снизить нагрузку на судей и избавить их от рассмотрения несвойственных дел

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, передает Kazakhstan Today

Асанов рассказал президенту об итогах деятельности Верховного суда за 9 месяцев 2019 года и проводимой работе по совершенствованию судебной системы , а также доложил о мерах по улучшению системы подбора судейских кадров , обеспечению единой судебной практики, модернизации правосудия, включая создание центров внесудебного примирения, семейных судов и фронт-офисов, сообщает пресс-служба Акорды

Президент поручил принять меры по снижению нагрузки на судей, избавлению их от рассмотрения несвойственных дел, которые отрицательно влияют на качество судебных решений, а также заявил о важности продолжить работу над повышением компетентности судейского корпуса. Кроме того, глава государства указал на необходимость повышения доверия к работе судей со стороны населения, справедливого рассмотрения обращений граждан, повышения качества выносимых судебных решений

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