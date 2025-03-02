Ассамблея народа Казахстана: три десятилетия успеха
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Восточно-Казахстанская область стала примером того, как полиэтническая культура может жить в мире и согласии, заявил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в своей речи, посвященной 30-летнему юбилею Ассамблеи народа Казахстана.
2025 год является знаковым для нашей страны в деле сохранения, развития и поддержания уникального культурного наследия и традиций. Это важная веха для всех казахстанцев, поскольку мы отмечаем 30-летие со дня основания АНК - уникального общественного института, который сыграл ключевую роль в укреплении межэтнической гармонии и содействует интеграции различных народов в единый народ Казахстана", - заявил аким.
Он подчеркнул, что АНК стала основным механизмом для развития принципа "единого народа Казахстана".
Важнейшей частью этой работы является деятельность АНК в Восточном Казахстане - наш регион стал примером того, как полиэтническая культура может жить в мире и согласии. Именно в Восточном Казахстане в 1992 году был открыт первый в стране Дом дружбы. С тех пор регион занял лидирующие позиции в Казахстане по формированию Дома дружбы и этнокультурных объединений", - отметил глава региона.
Сегодня в стенах областного Дома дружбы - центра общественного согласия реализуются важные культурные, образовательные и общественные проекты. Среди них такие уникальные инициативы, как первая этнодеревня, проект "Караван дружбы", школа языков и музей Ассамблеи народа Казахстана. Эти проекты не только способствуют популяризации культуры разных народов, но и создают платформу для взаимодействия различных этнических групп.
Дом дружбы Восточно-Казахстанской области играет огромную роль в укреплении стабильности и сплоченности всех народов, проживающих на территории региона. Более трех десятков лет этот институт служит местом, где представители разных этносов объединяются для решения общих задач и благополучия страны. В последние годы Дом дружбы стал центром притяжения для молодежи, местных сообществ и неправительственных объединений, обеспечивая пространство для общественных встреч, дискуссий, реализации социальных и культурных проектов", - заявил Сактаганов.
В числе самых заметных достижений - создание и функционирование различных общественных структур АНК: это 115 советов аксакалов, 114 советов матерей, Центр медиации и Региональное молодежное движение "Ассамблея жастары", которые активно работают в шести районах области. Эти структуры обеспечивают взаимодействие и помощь на уровне местных общин, способствуя поддержанию социальной гармонии и устойчивости в регионе.
Одним из приоритетных направлений работы АНК является поддержка молодежных инициатив. В Восточном Казахстане функционирует коворкинг-центр для молодежи, открытый в 2022 году в областном Доме дружбы. Этот центр стал платформой для волонтеров, гражданских активистов, молодежных общественных объединений и организаций. Также активно развиваются творческие проекты, такие как молодежный театр АНК, в котором принимают участие дети и подростки из многодетных семей и воспитанники детских домов", - рассказал глава региона.
Также в ВКО с 2023 года действует проект "Гостевая семья". Его цель - погрузить детей в языковую среду, чтобы дать им возможность практиковать казахский язык в быту, изучить национальную культуру и укрепить связь между различными этническими группами.
Особое внимание уделяется сохранению и развитию казахского языка и культуры. В 2024 году на базе одиннадцати языковых школ были открыты дополнительно 25 клубов разговорного казахского языка "Кел сөйлесейік", которые помогают улучшать практические навыки общения на казахском языке. В сельских районах области действуют 74 центра обучения казахскому языку, и в текущем году планируется расширить эту сеть до ста центров", - отметил аким.
Кроме того, в области реализуется проект "Школьная малая Ассамблея", который охватывает 64 школы региона и способствует формированию межкультурного диалога среди школьников. В 2019 году был также запущен проект "Служба школьной медиации", и на сегодняшний день эти службы функционируют в 174 школах области, способствуя решению конфликтов мирным путем и укреплению социального единства среди молодежи.
В контексте тридцатилетнего юбилея Ассамблеи народа Казахстана особое внимание уделено оснащению домов дружбы современным оборудованием и поддержке этнокультурных объединений. Благодаря дополнительному финансированию, направленному на повышение заработной платы, проведение мероприятий и улучшение материально-технической базы, дома дружбы в ВКО продолжают эффективно работать и служат не только культурными центрами, но и местами, где рождаются идеи для укрепления единства и согласия в стране", - резюмировал Сактаганов.