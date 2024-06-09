08.06.2024, 11:27 33091
Автомобильные КПП на границе с Китаем не будут работать 10 июня
Фото: КГД МФ РК
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Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться 10 июня не будет в связи с празднованием "Лодок-драконов" в КНР, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
По информации ведомства, железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат работать в штатном режиме.
Всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.
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08.06.2024, 16:11 26531
В Астане состоялась торжественная церемония принесения военной присяги
В творческий взвод призван сын солиста группы "Нұрлан мен Мұрат"
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Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась торжественная церемония принесения военной присяги солдатами, призванными весной в творческий взвод Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Осваивая основы военного дела под руководством опытных специалистов военнослужащие будут также развиваться в своих направлениях, внося вклад в укрепление имиджа казахстанской армии.
Со знаменательным событием молодых воинов поздравил начальник Национального военно-патриотического центра заслуженный деятель Казахстана Арман Асенов.
В этом году в творческий взвод призван сын солиста группы "Нұрлан мен Мұрат", исполнителя популярных песен "Лейла", "Шашыұзынқыз" и "Жаулапалды махаббат" Нурлана Амирова - Султан Булекбай.
Ранее в СМИ и социальных сетях появились видео, на которых заснято, как задерживают и принудительно доставляют молодых людей в местные органы военного управления.
В ходе призывных кампаний в отдельных случаях наблюдаются факты несвоевременного прибытия надлежащим образом оповещенных граждан в местные органы военного управления. Одновременно учет граждан призывного возраста затруднен тем, что многие из них не проживают по месту прописки, а при переезде не регистрируются по новому адресу проживания", - пояснили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что в соответствии с действующим законодательством при невозможности вручить повестку призывнику лично обеспечение его явки возлагается на органы внутренних дел.
При проведении рейдов иногда граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказывают сопротивление. В таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительное задержание и доставку. Призывная комиссия определяет статус доставленного. При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при их наличии - направляет для прохождения медицинской комиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва", - добавили в МО РК.
08.06.2024, 09:56 36576
Казахстанку избрали в комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Это является знаменательным историческим событием
Фото: МИД РК
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Нью-Йорк. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках 23-го совещания государств - участников конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин состоялись выборы членов комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) на 2025-2028 годы в штаб-квартире ООН, сообщает пресс-служба МИД РК.
Впервые кандидат от Казахстана - известный казахстанский дипломат Мадина Джарбусынова была избрана в состав CEDAW. Это является знаменательным историческим событием, поскольку ранее ни одна из центральноазиатских стран не была представлена в этом важном органе ООН", - сообщили в МИД.
Среди стран Центральной Азии Казахстан является лидером по прогрессу в области гендерного равенства. Казахстан улучшил позиции и поднялся на 18 строчек, заняв 62-е место в глобальном индексе гендерного разрыва за 2023 год, который был разработан для оценки гендерного равенства среди 146 стран.
Наряду с Казахстаном на 11 мест в CEDAW претендовали представители 20 государств - Оман, Швейцария, Ливан, Нидерланды, Гватемала, Андорра, Австралия, Непал, Грузия, Чили, Барбадос, КНР, Зимбабве, Бурунди, Камерун, Мозамбик, Северная Македония, Уругвай, Великобритания и Того.
07.06.2024, 16:32 63111
Последствия паводков: на восстановление жилья требуется порядка 237 млрд тенге
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о работе правительства по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи пострадавшим, сообщает Акорда.
По информации заместителя премьер-министра, на сегодня более 64 тысяч человек уже вернулись в свои дома. Жителям, которые находятся в эвакуационных пунктах, оказывается необходимая помощь. Всего с начала паводка было подтоплено 11 998 жилых домов и 5359 дачных строений.
Бозумбаев сообщил, что в пострадавших регионах обследовано 16 715 жилых домов, по 15 464 объектам завершена оценка. По итогам оценки 9903 дома подлежат ремонту, 6875 не подлежат восстановлению, по ним планируется купить на вторичном рынке 4525 домов и квартир, а также построить 2350 домов по типовому проекту.
Заключены договоры на покупку квартир и домов на вторичном рынке на 1814 квартир и домов. В пострадавших регионах на сегодня 841 семья получила новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья.
В настоящее время компенсацию на ремонт и восстановление жилья уже получила 4521 семья на общую сумму 57,4 млрд тенге. В целом на восстановление жилья требуется порядка 237 млрд тенге.
Глава государства заслушал доклад по принимаемым правительством мерам по единовременным выплатам. По состоянию на 6 июня 2024 года 31 642 семьи (всего поступило 32 440 заявлений) получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 11 млрд тенге.
Данная работа полностью завершена в Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях и областях Абай, Улытау, Продолжаются выплаты в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской областях.
По мере завершения оценки осуществляются выплаты дополнительной компенсации пострадавшим жителям для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП (5489 семей получили компенсацию в размере 4 млрд тенге).
Начата работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу.
В настоящее время региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 34 заявки субъектов МСБ на общую сумму около 377 млн тенге.
В заключение глава государства поручил ускорить оценку и техническое обследование пострадавшего жилья, а также взять на контроль качество и сроки строительства домов.
Напомним, в период паводков в Казахстане было эвакуировано свыше 120 тысяч человек. На ремонт разрушенных паводками дорог требуется более 28 млрд тенге.
07.06.2024, 10:46 73376
Министерство водных ресурсов ужесточит ответственность за правонарушения в водной сфере
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Для ликвидации черного рынка воды Министерство водных ресурсов и ирригации намерено ужесточить ответственность за правонарушения в водной сфере. В частности, рассматриваются важные изменения в новом Водном кодексе, направленные на усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной воды, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проектом нового Водного кодекса уполномоченное ведомство и бассейновые инспекции наделяются надзорными функциями. В настоящее время бассейновые инспекции проводят проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом. Однако правонарушители часто остаются безнаказанными из-за длительного процесса планирования, регистрации и уведомления. Предлагается внести дополнения и в действующий Предпринимательский кодекс", - проинформировали в пресс-службе.
По данным ведомства, эти изменения расширят функции бассейновых инспекций и государственных водных инспекторов, изменят формы государственного контроля и надзора, а также введут новые инструменты, условия и основания для принятия мер оперативного реагирования.
Это наша принципиальная позиция. Для ликвидации черного рынка воды и профилактики других правонарушений мы усилим госконтроль. Лояльности не будет. Предлагаемые нами новые нормы и правила позволят значительно снизить число правонарушений и обеспечить постоянный контроль за водными ресурсами страны", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
07.06.2024, 09:11 75521
В Казахстане в этом году введут свыше 10 тысяч новых мест в общежитиях
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в этом году введут свыше 10 тысяч новых мест в общежитиях. В правительстве рассмотрели вопрос обеспечения студентов колледжей и вузов местами в общежитиях.
По словам вице-министра науки и высшего образования Талгата Ешенкулова, в текущем году запланировано введение в эксплуатацию 27 общежитий на 10 576 мест. Из них 19 - для студентов вузов, 8 - для студентов колледжей.
В настоящее время работы в 7 общежитиях на 1540 мест полностью завершены, они готовы принять студентов в следующем учебном году. В областях и городах республиканского значения подготовлены дорожные карты по строительству и реконструкции зданий. Большинство из запланированных объектов будут введены в эксплуатацию до сентября этого года", - сказал вице-министр.
Ешенкулов отметил, что работы по строительству и реконструкции в большинстве зданий выполнены на более 75%. Лишь на трех объектах в Алматы, Акмолинской и Кызылординской областях этот показатель на уровне 50%. Заместители акимов регионов заверили, что работы будут завершены в срок.
Нужно максимально использовать строительный сезон. Ответственные Министерства совместно с областными акиматами должны держать на постоянном контроле своевременность и качество выполняемых работ. Ход строительства и реконструкции объектов будем рассматривать еженедельно. Предприниматели выражают большой интерес к этой работе. Поэтому нужно предусмотреть меры по созданию соответствующих условий для желающих принять участие в строительстве общежитий бизнесменов", - отметила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова.
Отметим, в прошлом году введено в эксплуатацию 43 здания на 10 304 мест.
06.06.2024, 20:00 100871
Заседание рабочей группы по рассмотрению петиции по утильсбору не состоялось
Фото: pixabay.com
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 6 июня, в Министерстве промышленности и строительства должно было пройти первое заседание рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утильсбора, сообщает пресс-служба ведомства.
Министерством были приглашены все заинтересованные стороны, проработаны необходимые организованные меры для проведения заседания рабочей группы, обеспечена съемка рабочего заседания и протокол заседания.
Регламент посещения здания Министерства промышленности и строительства - стратегического объекта - предписывает, что посетители не могут проносить с собой мобильные телефоны и должны оставить их на входе. Однако инициатор петиции С. Бокаев и его представители отказались выполнять требование регламента и заходить на заседание рабочей группы", - сообщили в МПС.
В связи с этим по независящим от ведомства причинам заседание пришлось отменить.
Для участия в заседании собрались депутаты парламента, вице-министры промышленности, представители других государственных органов. Приехали общественники из регионов. Однако нам пришлось отменить намеченное мероприятие, так как инициатор петиции отказался на нем присутствовать и не согласился на то, чтобы министерство предоставило ему видео и стенограмму с заседания рабочей группы по его завершении", - отметили в пресс-службе МПС РК.
В Министерстве рассчитывают на более конструктивное построение диалога в дальнейшем.
Напомним, 4 июня Министерство промышленности и строительства РК утвердило состав рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утильсбора.
06.06.2024, 12:02 121356
Исковая давность для материалов СМИ: парламент одобрил закон "О масс-медиа"
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента в ходе пленарного заседания верхней палаты одобрили проект закона "О масс-медиа".
Согласно заключению Комитета по социально-культурному развитию и науке, в закон включены нормы действующих законов Республики Казахстан "О телерадиовещании", "О средствах массовой информации", а также ряд новых норм в целях совершенствования законодательства в сфере масс-медиа.
В частности, закон предусматривает следующее новеллы:
- совершенствование механизмов финансирования государственной информационной политики путем предоставления грантов негосударственным средствам массовой информации в целях развития отечественного контента;
- установление сроков исковой давности в один год, предъявляемым к материалам средств массовой информации;
- сокращение сроков рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней;
- создание общественно-профессионального совета по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации в целях развития медиаотрасли, с закреплением функции по разработке этического кодекса журналистов;
- увеличение еженедельного объема теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%, поэтапный переход по 5% ;
- увеличение количества отечественных теле-, радиопрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов/исполнителей на отечественных теле-, радиоканалах с 50% до 60%;
- уменьшение ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах с 20% до 10%.
Закон позволит концептуально актуализировать нормативную базу и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в средствах массовой информации", - подчеркивается в документе.
Ранее мажилис принял закон "О масс-медиа"
06.06.2024, 12:00 105566
Токаев поздравил народ Швеции с Национальным днем королевства
Президент Казахстана пожелал народу Швеции процветания
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Швеции Карлу XVI Густаву в честь Национального дня королевства, сообщает Акорда.
Мы высоко ценим наши давние партнерские отношения со Швецией и привержены углублению связей во благо наших дружественных стран. В этот праздничный день я желаю вам счастья и благополучия, а народу Швеции - процветания", - говорится в телеграмме.
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