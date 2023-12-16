15.12.2023, 16:41 48911
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать в праздничные дни
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать 16-17 декабря 2023 года и 1-2 января 2024 года, сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.
В соответствии с соглашением между двумя государствами в связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан 16-17 декабря 2023 года и Нового года 1-2 января 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - проинформировали в КГД.
По данным ведомства, железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Комитет государственных доходов в целях недопущения скоплений перед пунктами пропуска информирует перевозчиков и иных лиц, намеревающихся пересечь Государственную границу о необходимости заранее планировать маршруты перевозок с учетом погодных условий и прибывать к пунктам пропуска в забронированную дату. Напоминаем, что пропуск грузовых автотранспортных средств через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляется посредством бронирования даты перемещения в автоматизированной системе электронной очереди CarGoRuqsat", - отметили в комитете.
Как сообщалось ранее, 16 декабря в Казахстане отмечается День Независимости. В этом году День Независимости выпадает на субботу, 16 декабря, соответственно, выходной переносится на понедельник, 18 декабря. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня - 16, 17, 18 декабря, при шестидневной - два дня - 16 и 17 декабря.
новости по теме
16.12.2023, 13:26 9136
Поздравительные телеграммы отправляют президенту Казахстана
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Телеграммы поздравления по случаю Дня Независимости отправляют президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву из ближнего и дальнего зарубежья, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева и братский народ Казахстана с праздником.
Хотел бы подчеркнуть, что за прошедшее время дружественная Республика Казахстан прошла путь больших изменений и коренных реформ в различных сферах, все больше и больше повышается уважение и престиж Вашей страны на международной арене", - говорится в телеграмме главы Узбекистана.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравления Токаеву.
Я твердо верю, что работа, которую вы проводите по реализации амбициозных планов по построению Нового и Справедливого Казахстана с равными возможностями для каждого казахстанца, будет высоко оценена обществом и займет свое место в истории", - отмечается в телеграмме Жапарова.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по случаю Дня Независимости пожелал братскому казахскому народу мира, благополучия и дальнейшего развития.
За годы своей независимости Республика Казахстана, добившись огромных успехов во всех сферах жизни общества, достигла высокого положения на международной арене и сегодня уверенными шагами продвигается вперед по пути прогресса и процветания", - написал лидер Таджикистана.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем послании на имя Касым-Жомарта Токаева отметил, что народы Казахстана и Туркменистана связывают многовековые узы дружбы и добрососедства.
Также поздравления по случаю Дня Независимости Республики Казахстан направили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и наследный принц Королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Парагвая Сантьяго Пенья, президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, бывший федеральный президент ФРГ Хорст Кёлер, бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День Независимости.
16.12.2023, 09:15 17186
В Казахстане празднуют День Независимости
Рассказать друзьям
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанцы отмечают государственный праздник - День Независимости Республики Казахстан.
16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с праздником.
Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем Независимости! Этот праздник - символ несокрушимого единства нашего народа. День Независимости олицетворяет свободу и самостоятельное развитие Казахстана в новых исторических условиях. В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения национальным героям, сыгравшим выдающуюся роль в воплощении мечты предков о суверенном государстве", - говорится в поздравлении президента.
Токаев отметил, что независимость открыла перед Казахстаном новые горизонты. Именно после провозглашения независимости начался процесс дипломатического признания Казахстана, превращения его в полноценный субъект международного права.
Независимость - превыше всего! Наш долг перед прошлыми и будущими поколениями - всеми силами беречь и защищать священную Независимость как величайшую ценность, лежащую в основе благополучия и процветания нации. Мы уверенно следуем своим стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя государственность. Начатые глубокие преобразования во всех сферах жизни открыли новую главу в нашей многовековой исторической летописи. Мы созидаем Справедливый Казахстан - страну равных возможностей и прогресса. И мы непременно достигнем этой высокой цели, опираясь на такие ценности, как единство и стабильность, закон и порядок, ответственность и солидарность, культ знаний и труда. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов! Пусть всегда возвышается флаг нашей Родины! Пусть крепнет наша Независимость!" - сказал президент.
В честь 32-й годовщины Дня Независимости во всех регионах Казахстана проходит множество культурных и спортивных мероприятий.
Напомним, с прошлого года День Независимости празднуется только один день - 16 декабря.
16 июня в ходе первого Национального курултая президент Казахстана предложил праздновать этот праздник как День памяти национальных героев.
15.12.2023, 19:20 42496
Казахстанского космонавта планируют отправить на МКС
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Казахстан обсуждают вопрос отправки на МКС казахстанского космонавта. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал подробности переговоров.
По словам главы ЦРИИАП, сейчас ведется разработка научной программы, без которой невозможна отправка космонавта на МКС.
На данном этапе нами совместно с научными институтами ведутся работы по формированию перечня исследований в рамках шестой программы на МКС. После того как будет выбрана научная программа, более точнее мы определим сроки и сможем озвучить детали по отправке казахстанского космонавта на станцию. Мы не можем отправить космонавта для того, чтобы он там побыл. Для этого нужна соответствующая научная программа", - рассказал Мусин.
Он добавил, что в первую очередь необходимо разработать несколько научных программ и произвести отбор.
Научную программу когда выберут, будет выбираться под нее космонавт. Мы эту работу сейчас начинаем. Я не могу сейчас сказать о каких-то конкретных сроках, потому что все зависит в том числе от бюджетного финансирования", - сказал министр.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Казахстан планирует начать на сборочно-испытательном комплексе космических аппаратов производство спутников зондирования Земли среднего разрешения. В июле 2023 года Аэрокосмический комитет МЦРИАП РК и казахстанско-французское ТОО "Ghalam" подписали договор на выполнение работ по созданию группировки спутников дистанционного зондирования Земли среднего разрешения KazEOSat-MR.
15.12.2023, 19:11 43211
Кадровые перестановки произошли в Минтруда и соцзащиты населения
Назначен руководитель аппарата ведомства
Фото: пресс-служба правительства РК
Рассказать друзьям
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Болат Токежанов назначен на должность руководителя аппарата ведомства, сообщает пресс-служба правительства РК.
Болат Токежанов трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим совхоза "Обуховский" Уланского района ВКО.
До сегодняшнего назначения Токежанов руководил аппаратом Министерства науки и высшего образования.
Ранее занимавшая пост руководителя аппарата МТСЗН РК Анархан Дюсенова освобождена от должности.
15.12.2023, 17:23 45826
В Казахстане 140 млн тенге планируют направить на сохранение национальной породы лошадей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе презентовали законопроект по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления. На субсидирование ежегодно планируют направлять 140 млн тенге. Об этом сообщили в Минсельхозе РК.
Все поправки согласованы с заинтересованными государственными органами. Расходы на субсидирование поддержаны решением РБК от 22 августа 2023 года - ежегодно на эти цели будет направлено 140 млн тенге", - проинформировали в Минсельхозе.
Отмечается, что костанайская порода лошадей является единственной казахской верхово-упряжной породой специализированного спортивного направления и широко используется для развития национальных видов конного спорта. Кроме того, ее признали национальным достоянием народа. На данный момент в республике зарегистрированы 228 голов лошадей костанайской породы и помесей 1-го и 2-го поколения.
Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин сообщил, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления" предусматривает внесение изменений и дополнений в три закона: "О племенном животноводстве", "Об охране селекционных достижений", "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий".
В закон "О племенном животноводстве" будут внесены поправки, согласно которым республиканские палаты овцеводства предлагают оставлять по направлению продуктивности, а республиканские палаты коневодства - создавать по одному на продуктивное и на спортивное направление лошадей. Кроме того, регламентируются нормы создания и функционирования палат по продуктивному или спортивному направлению лошадей.
Поправки в законы "О племенном животноводстве" и "Об охране селекционных достижений" касаются уточнения понятия "племенное животное". В соответствии с изменениями предложена трактовка "чистопородное животное, зарегистрированное в республиканской палате, отвечающее направлению и стандарту породы". Помимо этого, племенные лошади спортивного направления отечественной селекции и зарегистрированные в республиканской палате, отнесут к новому понятию - "казахская порода лошадей спортивного направления".
В законе "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" уточняются понятия "агропромышленный комплекс" (сохранение и разведение племенных животных) и "сельскохозяйственный товаропроизводитель" (лица, которые занимаются воспроизводством, сохранением и разведением племенных животных).
Как сообщалось ранее, в Казахстане критически сократилась численность единственной в своем роде спортивной породы лошадей - костанайской, заявил депутат сената РК Гауез Нурмухамбетов.
15.12.2023, 16:05 50556
Токаев: Государство продолжит принимать меры, направленные на повышение статуса педагога
До конца года в столице будут открыты еще 5 новых школ
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил столичную школу-гимназию № 96, построенную на средства, конфискованные у коррупционеров, сообщает Акорда.
В беседе с коллективом школы президент отметил, что государство и дальше будет принимать меры, направленные на повышение статуса педагога.
Касым-Жомарту Токаеву рассказали об учебном процессе в школе-гимназии социально-гуманитарного направления. Наряду с английским и французским языками учащиеся также изучают китайский язык.
По словам директора школы Сауле Теменовой, в учебном заведении осуществляется инклюзивное образование. При этом для каждого учащегося разрабатывается индивидуальная программа обучения. Имеются кабинеты инклюзивной поддержки, предпрофильной подготовки и лечебной физкультуры. Сегодня в гимназии учатся 28 детей с особыми образовательными потребностями.
Кроме того, в школе действуют цирковой, гончарный и балетный кружки.
Глава государства осмотрел спортивный зал, кабинет робототехники и пообщался с учениками.
Робототехника - перспективная сфера. Я поддерживаю вас. Сейчас в мире, в том числе и в Казахстане, большой акцент делается на искусственный интеллект. Это очень важное направление. В будущем искусственный интеллект будет применяться во всех сферах. Уверен, что Казахстан должен быть передовой страной в этом деле", - сказал Токаев.
В пресс-службе президента отметили, что строительство школы позволило снизить нагрузку на другие школы, расположенные на левобережье столицы. На сегодняшний день здесь обучается 1466 учащихся.
Также главе государства рассказали о состоянии системы образования в столице. Как сообщил руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 12 школ на 16 тысяч мест. На сегодняшний день открыто 7 школ. До конца года будут открыты еще 5 новых школ.
Он также сообщил о работе по исполнению поручения президента об открытии высшего педагогического учебного заведения в Астане.
Дополнено 15.12.2023, 16.45
Позже Касым-Жомарт Токаев посетил новый филиал поликлиники City, рассчитанный на 30 тысяч пациентов.
Уникальной особенностью клиники является то, что в ней создается маммологический центр, в котором пациентки смогут пройти комплексную диагностику и лечение заболеваний молочной железы. В центре будут применяться такие диагностические технологии, как цифровая маммография с томосинтезом, методы традиционной и вакуумной аспирационной биопсии, установка локализационных игл, указывающих хирургу путь к удалению злокачественных образований. Кроме того, в поликлинике будет функционировать центр амбулаторной хирургии, оснащенный всем необходимым оборудованием.
По словам руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны Алии Рустемовой, в настоящее время на левом берегу столицы имеется дефицит организаций амбулаторной помощи. Необходимо ввести в эксплуатацию еще 5 поликлиник. С учетом роста населения потребность в медучреждениях будет неуклонно расти. В решении данной проблемы активно используется государственно-частное партнерство. В течение 5 лет акиматом Астаны запланировано строительство 3 государственных поликлиник и открытие 12 частных поликлиник.
Напомним, в Казахстане не хватает порядка 5 тысяч педагогов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изучают вопрос открытия казахстанско-российских школ в приграничных регионах.
15.12.2023, 12:46 56596
Непогода на юге Казахстана: частично закрыты дороги в 6 областях Дополнено
Фото: Минтранспорта
Рассказать друзьям
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта озвучило оперативную информацию о текущей ситуации на дорогах южных регионов страны.
По оперативной информации МТ РК, в настоящее время в 6 областях республики в связи с погодными условиями частично закрыты автодороги республиканского значения. В Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, а также регионе Жетысу транспортные средства по возможности пропускаются с сопровождением, скопления автомобилей на дорогах не допущено", - сообщается в официальной информации ведомства.
Сложная ситуация сохраняется в Жамбылской и Туркестанской областях по коридору Западная Европа - Западный Китай на участке от Алматинской области до Шымкента.
От населенного пункта Аспара до Отара дорога полностью закрыта. Погодные условия там еще очень сложные. Уборочные работы начались одновременно с двух сторон - со стороны Алматинской и Жамбылской областей", - сообщил замминистра транспорта Аблалиев.
На участке от города Тараз до границы Туркестанской области дорога уже полностью очищена, но движение пока не открывается в связи с погодными условиями и продолжающимися уборочными работами по Туркестанской области.
Заместитель министра транспорта Казахстана также рассказал, что водители до сих пор разными путями выезжают на закрытые дороги и застревают в снежном плену. В связи с этим часть уборочной техники занимается спасением людей и автомобилей, отрываясь от своих прямых обязанностей.
Еще раз предупреждаем и просим пользователей дорог прислушаться к объявлениям уполномоченных органов и воздержаться от выезда на дороги по Жамбылской области", - заключил представитель министерства.
Дополнено 15.12.2023, 13.30
На трассах Жамбылской области застряли более 1000 автомобилей. На трассах круглосуточно несут дежурство более 750 сотрудников полиции.
В областном департаменте полиции сообщили, что из-за метели, гололеда и ограниченной видимости закрыты некоторые участки региональных автотрасс, в частности участок трассы Западная Европа - Западный Китай с 163-го км по 230-й км (новый Кордайский перевал), участок трассы Мерке - Шу - Бурылбайтал в направлении Астаны на 125-м км, на границе с Туркестанской областью около села Шакпак ата, на перевале Куюк.
Пока погодные условия не улучшатся, дороги будут закрыты ради вашей же безопасности. Прошу отнестись с пониманием к ограничительным мерам. Каждый час к нам поступают сообщения о застрявших машинах. На трассах стоят более 1000 авто. Более 750 сотрудников полиции круглосуточно несут дежурство, помогая им. Мы перешли на усиленный вариант несения службы", - рассказал начальник департамента полиции Жамбылской области Арманбек Баймурзин.
По его словам, некоторые отчаянные водители пытаются обойти запреты, рискуя при этом не только своей жизнью, но и жизнью пассажиров. Начальник ДП убедительно призвал всех дождаться улучшения погодных условий и перенести поездки на несколько дней.
Дополнено 15.12.2023, 13.48
За два дня на автодорогах спасено более 5 тысяч человек, в том числе 275 детей, сообщает МЧС РК.
Только за прошедшие сутки на дорогах спасено 4510 человек, из них 225 детей", - уточнили в ведомстве.
Там также сообщили, что в настоящее время функционируют телефоны горячей линии:
- МЧС - 8 717 2 70 41 14;
- ДЧС Жамбылской области - 8 726 2 51 35 75, 51 41 67;
- ДЧС Туркестанской области - 8 725 33 57 897.
МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений и воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.
Дополнено 15.12.2023, 15.05
В Кентау из-за непогоды произошли сбои в системах отопления шести многоквартирных и порядка 40 частных домов. Из-за сильного ветра без электричества остались жильцы шести многоэтажек и 37 частных домов.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению поврежденных объектов, сообщили в акимате Кентау.
Напомним, в Жамбылской области из-за непогоды объявлен режим ЧС. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.
В Алматинской области вчера более 3,5 тысячи жителей остались без электричества в мороз, а в Алматы несколько сотен домов остались без отопления.
Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона. Только в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков. Алматинских школьников перевели на дистанционное обучение из-за морозов.
Кроме того, из-за понижения температуры, гололеда и метели закрыто движение для всех видов транспорта на 9 участках автодорог республиканского значения и 15 областного значения в 5 регионах, а также введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в 5 регионах.
15.12.2023, 09:40 57681
Завершено расследование по "Яндекс.Такси": что изменится для пассажиров и водителей
Рассказать друзьям
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции завершило антимонопольное расследование в отношении "Яндекс.Такси", сообщили в пресс-службе АЗРК.
По его итогам компания привлечена к административной ответственности за координацию экономической деятельности таксопарков, выраженную в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин. Также в рамках расследования "Яндекс.Такси" привлечена к административной ответственности за непредоставление информации антимонопольному органу", - проинформировали в агентстве.
Кроме того, "Яндекс.Такси" на добровольной основе внес 3 млрд тенге в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана.
Также агентством согласован антимонопольный комплаенс "Яндекс.Такси", в рамках которого предусмотрена реализация следующего комплекса мер:
- во-первых, для водителей одним из условий повышения уровня дохода станет отмена с 14 декабря взыскания комиссии "Яндекса", если заказ превышает двукратно базовую стоимость поездки (экономический эффект примерно на 2 млрд тенге в год);
- введение дополнительной бонусной программы для водителей (7-10 млрд тенге в 2024 году в зависимости от роста оборота отрасли и инфляции);
- улучшение пользовательского приложения для повышения прозрачности формирования тарифа с приведением обоснований его повышения и прогноза изменения;
- во-вторых, для пассажиров введет обновленный тариф "Вместе", который даст возможность заказать такси за более низкую стоимость даже в самый пиковый спрос (ограничения на повышение тарифа до х2);
- агрегатор введет ограничения на повышение тарифа выше х3 в условиях максимального спроса на услуги такси, например, в непогоду или праздничные дни - выше данного уровня будет не более 5% поездок в квартал;
- для пассажиров с детьми введет тариф "детский", который позволит вызывать авто с наличием детского кресла либо бустера.
Кроме того, приняты следующие системные меры, обеспечивающие баланс интересов пассажиров и водителей:
- агентством инициированы поправки в законодательство, введение которых позволит водителям работать напрямую с "Яндексом" без таксопарков (комиссия таксопарков составляет 4-8%);
- для детального изучения программного обеспечения "Яндекс", а также факторов, влияющих на ценообразование (погодные условия, праздничные дни, повышенный спрос, отсутствие водителей и т.д.) независимой аудиторской компанией в сфере IT совместно с агентством, Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности, будет проведен аудит алгоритмического ценообразования.
Выполнение "Яндексом" обязательств в рамках антимонопольного комплаенса будет находиться на контроле специальной мониторинговой группы при агентстве", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в отношении агрегатора такси "Яндекс" была начата проверка после 2 тысяч жалоб на завышенные цены, поступивших от пользователей из разных городов Казахстана.
Читаемое
16.12.2023, 09:15В Казахстане празднуют День Независимости 16.12.2023, 13:268441Поздравительные телеграммы отправляют президенту Казахстана 16.12.2023, 11:378041В пяти областях Казахстана ограничили движение на дорогах из-за непогоды 16.12.2023, 13:415436ЧС в Жамбылской области: временно отменили еще один поезд 09.12.2023, 11:59127556В Алматы выпало 4 см снега 09.12.2023, 18:50120371В Астане возложили цветы к памятнику генералу Панфилову 10.12.2023, 22:4597711В дома Степногорска постепенно возвращается тепло - облакимат 11.12.2023, 10:2897456В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс в горах 10.12.2023, 20:0696461Сотрудники завода в Семее опровергли информацию о погашении задолженности по зарплате 26.11.2023, 17:50316231В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге 24.11.2023, 11:50312696Психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка в Шымкенте 27.11.2023, 14:41298376Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак 24.11.2023, 11:20281426Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем 27.11.2023, 14:11279381Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны"
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?