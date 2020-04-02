Автомобильные пункты пропуска закроют на отдельных участках границы РК 4 апреля

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК сообщила о временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ведомства, с ноля часов 4 апреля 2020 года временно закрываются автомобильные пункты пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан. Основание для закрытия - постановление правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года №155 "О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан".

Перечень временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан

Автомобильные пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан:

- пункты пропуска через границу с Китайской Народной Республикой: Кольжат - Алматинская область, Бахты, Майкапчагай - Восточно-Казахстанская область.

- пункты пропуска через границу с Российской Федерацией: Кондыбай, Акбалшык - Костанайская область, Кызыл Жар - Северо-Казахстанская область, Найза - Павлодарская область, Жезкент, Байтанат, Коянбай - Восточно-Казахстанская область, Орда, Шаган - Западно-Казахстанская область, Карашатау - Актюбинская область.

- пункты пропуска через границу с Кыргызской Республикой: Аухатты, Кордай, Сыпатай батыр, Сартобе - Жамбылская область, Кеген -Алматинская область.

- пункты пропуска через границу с Республикой Узбекистан: Целинный, Сырдарья - Туркестанская область.

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