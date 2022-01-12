Управляющим делами президента Республики Казахстан назначен Айбек Дадебаев

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Назначить Дадебаева Айбека Аркабаевича управляющим делами президента Республики Казахстан", - сказано на сайте Акорды.
Сообщается, что распоряжением главы государства Айбек Дадебаев освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан.
Айбек Дадебаев родился 1 апреля 1980 года в городе Алматы.
В 2001 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности "документовед-международник"; в 2003 году - магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистр регионоведения.
2001 - 2002 годы - преподаватель кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков;
2008 - 2011 годы - эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата сената парламента Республики Казахстан, исполняющий обязанности помощника председателя сената парламента Республики Казахстан;
2011 - 2013 годы - атташе, третий секретарь постоянного представительства Республики Казахстан в ООН, Женева;
2013 - 2019 годы - заместитель заведующего, заведующий секретариатом председателя сената парламента Республики Казахстан;
2019 - 2021 годы - заместитель начальника канцелярии президента Республики Казахстан;
С 28 мая 2021 года - заместитель управляющего делами президента Республики Казахстан.
Имеет дипломатический ранг Советника II класса.
Награждён медалью "Ерен енбегі ушін".