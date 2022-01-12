Система Orphus

Управляющим делами президента Республики Казахстан назначен Айбек Дадебаев

11.01.2022, 18:18 6906
Управляющим делами президента Республики Казахстан назначен Айбек Дадебаев
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Управляющим делами президента Республики Казахстан назначен Айбек Дадебаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Назначить Дадебаева Айбека Аркабаевича управляющим делами президента Республики Казахстан", - сказано на сайте Акорды.

 
Сообщается, что распоряжением главы государства Айбек Дадебаев освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан.
 
Айбек Дадебаев родился 1 апреля 1980 года в городе Алматы.
 
В 2001 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности "документовед-международник"; в 2003 году - магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистр регионоведения.
 
2001 - 2002 годы - преподаватель кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков;
 
2008 - 2011 годы - эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата сената парламента Республики Казахстан, исполняющий обязанности помощника председателя сената парламента Республики Казахстан;
 
2011 - 2013 годы - атташе, третий секретарь постоянного представительства Республики Казахстан в ООН, Женева;
 
2013 - 2019 годы - заместитель заведующего, заведующий секретариатом председателя сената парламента Республики Казахстан;
 
2019 - 2021 годы - заместитель начальника канцелярии президента Республики Казахстан;
 
С 28 мая 2021 года - заместитель управляющего делами президента Республики Казахстан.
 
Имеет дипломатический ранг Советника II класса.
 
Награждён медалью "Ерен енбегі ушін".
 

новости по теме

Президент РК принял генерального секретаря ОДКБ

12.01.2022, 20:14 216
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент Казахстана отметил личный вклад генерального секретаря ОДКБ и всех сотрудников секретариата и объединенного штаба ОДКБ в усилия, направленные на организацию миротворческой миссии в нашей стране.
 

Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации. Крайне важно, с моей точки зрения, чтобы секретариат наладил взаимодействие с руководством других международных организаций. Это будет очень полезно. Считаю, что учреждение института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям тоже очень уместно, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов организации в обозначенные главой Казахстана сроки.
 
Станислав Зась также подтвердил важность и своевременность реализации инициативы президента Казахстана об учреждении института спецпредставителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.
 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы. Также глава государства встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий.
 
Помимо этого, в ходе рабочей поездки в Алматы глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи.
 

В Алматы бандиты целенаправленно расстреляли и вывели из строя 493 камеры

12.01.2022, 19:46 816
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент посетил Центр оперативного управления департамента полиции Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о роли Центра оперативного управления в обеспечении правопорядка и безопасности жителей и гостей города, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Центр использует возможности видеонаблюдения с целью непрерывного круглосуточного сбора и анализа информации об оперативной обстановке на территории города, а также осуществления профилактики правонарушений.
 
Президенту доложили, что в ходе террористических атак бандитами целенаправленно были расстреляны и выведены из строя 493 камеры, установленные на 20 улицах Алматы, уничтожено техническое оборудование, обеспечивающее связь и управление системой видеонаблюдения. Правительственной комиссии и акимату было поручено восстановить работу всех систем контроля. Планируется, что порядок в городе будут обеспечивать до 10 тысяч камер наблюдения.
 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы. Также глава государства встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий.
 
Помимо этого, в ходе рабочей поездки в Алматы глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи.
 

Токаев посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы

12.01.2022, 19:30 1766
Токаев посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы
Фото: www.akorda.kz
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - В ходе рабочей поездки в Алматы глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Посещая палаты травматологического отделения, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с пострадавшими во время террористической атаки, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент поинтересовался состоянием здоровья раненых и пожелал им скорейшего выздоровления, а также побеседовал с медицинскими работниками. Всем пострадавшим сотрудникам силовых структур будет оказана поддержка.
 
Как сообщили врачи, всем пострадавшим в ходе беспорядков была оказана своевременная медицинская помощь в полном объеме.
 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы. Также глава государства встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий.
 

Президент встретился в Алматы с семьями погибших сотрудников силовых структур

12.01.2022, 19:22 2101
Фото: akorda.kz
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства вновь выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей. Президент отметил, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Они настоящие герои, пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граждан нашей страны. Мы восхищены их подвигом, будем всегда помнить. Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Я даю слово, что все ваши семьи не останутся без внимания. Мы будем оказывать постоянную помощь, будь это жилищные условия, направление детей на учебу", - сказал президент. 

 
Затем Касым-Жомарт Токаев лично вручил родственникам награды, которых их мужья и отцы были удостоены за проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, за подвиги, совершенные при защите интересов государства.
 
В частности, орден "Айбын" ІІ степени был вручен вдове и сыну начальника кафедры Пограничной академии КНБ Андрея Кабдинова, орден "Айбын" ІІІ степени - вдове полицейского-водителя управления полиции Алмалинского района Алматы Алена Асылханова, а также вдове полицейского-водителя управления полиции Алмалинского района Алматы Рината Камбетова.
 
Родные и близкие погибших от рук бандитов высказали надежду, что подобные трагические события больше не повторятся в нашей стране.
 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы.
 

Токаев: восстановить Алматы - дело чести для меня

12.01.2022, 17:09 8516
Токаев: восстановить Алматы - дело чести для меня
Фото: akorda.kz
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу Акорды
 
В своем выступлении глава государства отметил, что приехал в Алматы, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки на крупнейший город нашей страны. 
 

Вы знаете, Алматы - мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать", - сказал Токаев. 

 
Он поручил правительственной комиссии совместно с акиматом Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения. Также президент распорядился оказать поддержку пострадавшим предпринимателям. 
 
Глава государства также сообщил о предстоящем выводе подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ. 
 

Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств", – отметил президент.

 
На заседании Токаеву доложили, что благодаря его решению направить в Алматы миротворцев город был спасен и отбит от террористов. В настоящее время проводится активное восстановление всех сфер жизнедеятельности города.
 
По словам акима города Бакытжана Сагинтаева, все объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения Алматы работают в штатном режиме. Возобновляют работу объекты торговли, общепита, рынки, АЗС и промышленные предприятия, запущен общественный транспорт. 
 
Из пострадавшего здания акимата 14 городских управлений передислоцированы в резервные здания, а также в подведомственные организации. Ведется работа по оценке ущерба и потерь, понесенных в ходе беспорядков. 
 
По итогам заседания правительственной комиссии совместно с акиматами поручено в кратчайшие сроки восстановить объекты во всех регионах, наладить бесперебойную работу транспорта, снабжение продовольствием, а также обеспечить возобновление деятельности объектов малого и среднего бизнеса.
 

МИОР: в Казахстане усилят мониторинг соцсетей

12.01.2022, 16:48 6226
МИОР: в Казахстане усилят мониторинг соцсетей
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министерство информации и общественного развития РК намерено усилить мониторинг интернет-пространства и соцсетей на предмет выявления радикального религиозного контента. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил глава ведомства Аскар Умаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В числе основных задач министр назвал снижение числа приверженцев деструктивных и радикальных религиозных взглядов и активизацию профилактической и реабилитационной работы. 
 
По его словам, ведомство намерено усилить информационно-разъяснительную работу среди целевых групп населения, подверженных риску вовлечения в радикальную идеологию; организовать профилактическую и контрпропагандистскую работы в информационном поле, с упором на соцсети. 
 
Кроме того, МИОР усилит постоянный мониторинг интернет-пространства на предмет выявления радикального религиозного контента, а также профилактику и контрпропаганду религиозного экстремизма в социальных сетях.
 
Министерство также намерено вести дальнейшую реабилитационную работу с последователями деструктивных религиозных течений, в том числе с женщинами, возращенными из зон террористической активности в рамках спецоперации "Жусан".
 
Напомним, сегодня на заседании нового кабмина премьер-министр РК Алихан Смаилов дал ряд конкретных поручений министрам
 

Токаев прибыл в Алматы

12.01.2022, 15:13 11091
Токаев прибыл в Алматы
Фото: akorda.kz
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на официальные СМИ. 
 

Подтверждаем, что президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.


 

Здания акимата и департамента полиции Алматы взяли под охрану военнослужащие ДШВ

12.01.2022, 13:10 17676
Здания акимата и департамента полиции Алматы взяли под охрану военнослужащие ДШВ
Фото: кадр с видео МО РК
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Военнослужащие ДШВ взяли под охрану здания акимата и департамента полиции города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С объявлением режима чрезвычайного положения военнослужащие десантно-штурмовых войск взяли под охрану здания акимата и Департамента полиции города Алматы. Они также несут службу на блокпостах по периметру мегаполиса, осуществляя контрольно-пропускной режим въезда и выезда из города", - говорится в описании под видео, размещенном на странице Министерства обороны РК в youtube.


 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов