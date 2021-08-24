Азамат Батыркожа освобожден от должности вице-министра МЦРИАП РК

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Постановлением правительства РК Батыркожа Азамат Байкуанышулы освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Батыркожа занимал должность вице-министра ведомства с декабря 2019 года, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Причина отставки не указывается.

Азамат Батыркожа родился в 1972 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения им. Ф.Э. Дзержинского, университет "Туран-Астана". Трудовую деятельность начал в 1995 году в должности спецтехника отдела безопасности в частной компании.

В 1997-1999 годы работал в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В разные годы работал в частных компаниях и квазегосударственном секторе, занимал различные должности в министерствах транспорта и коммуникаций РК.

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