Балаева доложила президенту о реализации стратегии информационной работы

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву, передает Kazakhstan Today.

Министр доложила президенту о реализации стратегии информационной работы, а также о ходе осуществления задач, озвученных им в послании народу Казахстана.

Кроме того, Аида Балаева проинформировала главу государства по вопросам развития гражданского общества и практическим мерам, направленным на исполнение поручений руководства страны в этой сфере, сообщает пресс-служба Акорды.

В завершение встречи президент поставил перед министерством ряд конкретных задач.

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