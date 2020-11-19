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Балаева доложила президенту о реализации стратегии информационной работы

18.11.2020 5239
Балаева доложила президенту о реализации стратегии информационной работы
Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву, передает Kazakhstan Today.
 
Министр доложила президенту о реализации стратегии информационной работы, а также о ходе осуществления задач, озвученных им в послании народу Казахстана.
 
Кроме того, Аида Балаева проинформировала главу государства по вопросам развития гражданского общества и практическим мерам, направленным на исполнение поручений руководства страны в этой сфере, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В завершение встречи президент поставил перед министерством ряд конкретных задач.
 

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