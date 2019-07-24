Балаева назначена помощником президента РК

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Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Президент РК подписал указ "О назначении Балаевой А.Г. помощником президента Республики Казахстан - заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

"Назначить Балаеву Аиду Галымовну помощником президента Республики Казахстан - заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан", - говорится в указе президента РК.

Также указом главы государства Тимур Сулейменов назначен заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от должности помощника президента Республики Казахстан.

Кроме того, Сатыбалды Буршаков назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Центром внешней политики администрации президента Республики Казахстан.

Айдын Кульсеитов назначен заведующим отделом стратегического планирования администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Центром стратегических разработок и анализа администрации президента Республики Казахстан.

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