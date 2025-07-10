09.07.2025, 11:07 77516
Банки обяжут предупреждать клиентов о повышении тарифов по платежам и переводам за 3 месяца
Изменения направлены на усиление прозрачности условий кредитования и защиту прав потребителей
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения в правила предоставления банковских услуг.
Проект новых правил опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 июля 2025 года.
Проект предусматривает введение следующих дополнительных контрольных мер:
- Определение банками порядка предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения.
- Размещение на интернет-ресурсе банка калькулятора для расчета ежемесячных платежей по банковскому займу.
- Требование по уведомлению клиентов о повышении тарифов по платежам и переводам за 3 месяца до их повышения.
- Определение сроков рассмотрения обращений клиентов.
Проект НПА направлен на повышение финансовой доступности, усиление прозрачности условий кредитования, защиту прав потребителей финансовых услуг и повышение качества клиентского обслуживания", - подчеркнули в АРРФР.
Ранее АРРФР разработало изменения и дополнения в постановление, которые предусматривают получение согласия супруга на предоставление банковского займа или микрокредита.
В апреле в Казахстане изменились правила выдачи кредитов гражданам младше 21 года.
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10.07.2025, 18:45 6256
В Казахстане завершили аудит сервиса "Яндекс.Такси"
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по защите и развитию конкуренции рассмотрены итоги аудита эффективности алгоритмического ценообразования "Яндекс.Такси", проведенного агентством совместно с МЦРИАП, а также с привлечением компетентных специалистов, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, обязанность пройти аудит была возложена на "Яндекс.Такси" в рамках антимонопольного комплаенса. Целью аудита стало изучение сервиса "Яндекс", в том числе условий и параметров, влияющих на ценообразование услуг такси.
Первичный аудит выявил риски в системе, способные повлиять на ценообразование. В их числе - несоответствие границ города административно-территориальным границам, повышение цены за счет неценовых компонентов, отсутствие в приложении полной информации для расчета цены, дискриминация по местоположению пассажиров в аэропорту и другие", - говорится в сообщении.
Отдельные риски были устранены, по другим "Яндекс" приняты обязательства по их устранению. На основании уведомления агентства изменены правила программы лояльности пользователей (программа "Яндекс+"). В результате изменений "Яндекс" полностью взял на себя все расходы по этой программе (предоставляемые клиентам скидки).
В действующий комплаенс "Яндекса" также внесены изменения, обязывающие компанию реализовать комплекс мер, направленных на недопущение нарушений антимонопольного законодательства, необоснованного повышения цен на услуги такси в периоды повышенного спроса, а также на предотвращение снижения доходов водителей.
В ходе совещания рассмотрены проблемные вопросы водителей "Яндекс.Такси", сформированные на основании поступающих в агентство обращений. Также заслушан отчет представителей "Яндекс.Такси" по соблюдению пунктов антимонопольного комплаенса за I квартал 2025 года.
Ранее премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, генеральный директор "Яндекс.Global" Даниил Шулейко и руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов обсудили перспективы развития цифровых сервисов, платформенной занятости и реализации технологических проектов в Казахстане.
10.07.2025, 14:40 16811
Здания детсадов возвращают в государственную собственность в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Здания бывших детских садов возвращают в государственную собственность в Алматы, сообщил на пресс-конференции региональной службы коммуникаций Алматы заместитель руководителя управления государственных активов мегаполиса Жанторе Айтжанов.
По его словам, основная часть договоров аренды уже расторгнута. В отношении двух объектов процесс возвращения все еще продолжается.
С 2002 года в аренду 11 частным учебным учреждениям среднего и среднего специального образования, в том числе таким, как "Ак ниет", "Элко", "Лидер", "Арай", "Магистр", "Сеним", "Школа предпринимателей", "Голубой парус", "Теремок", "Айгерим" и Алматинский колледж менеджмента и сервиса, были переданы 10 зданий детских садов и одно здание комбината. В мае 2020 года акимом города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым было принято решение о поэтапном расторжении договоров имущественного найма с частными организациями в целях создания новых государственных дошкольных учреждений. На сегодняшний день все договоры аренды с этими учебными заведениями расторгнуты. В июне 2023 года учреждениям "Арай" и "Сеним" были направлены официальные уведомления о возврате занимаемых объектов, а в июле 2023 года с ними расторгли договоры аренды. Однако арендаторы отказались освобождать помещения добровольно. В связи с этим управление государственных активов подало иски в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. Суд удовлетворил требования в полном объеме", - говорится в сообщении РСК.
При этом сообщается, что, "несмотря на решения суда, сотрудники учреждения "Арай" и "Сеним" продолжают занимать объекты".
Материалы по их принудительному выселению были переданы в департамент юстиции по городу Алматы. 3 июля 2025 года суд отказал учреждению "Арай" в предоставлении отсрочки по освобождению здания до 1 сентября 2025 года. В рамках правового процесса 14-15 июля 2025 года департамент юстиции города Алматы планирует провести мероприятия по выселению указанных учреждений. Работа по возврату объектов в коммунальную собственность и их подготовке к строительным и ремонтным работам продолжается в соответствии с действующим законодательством", - добавили в региональной службе коммуникаций Алматы.
Напомним, в 2009 году стало известно, что в Алматы инвентаризируются здания детских садов, используемые не по назначению.
Тогда сообщалось, что в Алматы арендаторы делят с малышами здания более 20 детских садов. Также отмечалось, что в арендуемых помещениях, по информации управления образования, базируются редакции газет, поликлиники, благотворительные фонды, частные школы и ТОО.
Между тем, как показал опрос на сайте агентства Kazakhstan Today, 56% читателей считают необходимым вернуть прежнее назначение детским учреждениям образования, которые в настоящее время находятся в аренде или собственности.
За ответ "Надо строить новые детсады" отдали свои голоса 24%, за равный обмен с владельцами и арендаторами зданий детских учреждений выступили 12% участвующих в опросе. Забрать здания детсадов без выдачи компенсаций считают необходимым 8% читателей агентства. 1% участников опроса затруднились с ответом. Всего в опросе приняли участие более 1100 человек.
10.07.2025, 14:20 19916
В Казахстане промышленные отходы будут использовать для строительства дорог
Эксперты отмечают, что включение переработанного техногенного сырья позволит снизить затраты на реализацию инфраструктурных проектов
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили план по использованию промышленных отходов в дорожном строительстве, сообщает АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт".
План предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на переработку и использование техногенных минеральных образований - золы, шлаков, пустых пород и других отходов в дорожном строительстве Республики Казахстан", - пояснили в пресс-службе.
Эксперты отмечают, что включение переработанного техногенного сырья позволит не только снизить затраты на реализацию инфраструктурных проектов, но и существенно сократить экологическую нагрузку на окружающую среду.
Переработанные отходы можно эффективно использовать для строительства и ремонта дорог. Причем по качеству такие материалы не уступают традиционным. Это выгодно всем: государство снижает расходы, предприятия решают проблему отходов, экология становится чище", - заявил вице-президент АО "КаздорНИИ" Ерик Амирбаев.
Подчеркивает, что использование переработанных промышленных отходов в строительстве является распространенной мировой практикой, позволяющей эффективно решать сразу несколько ключевых задач: экономить природные ресурсы, снижать затраты на строительство, уменьшать негативное воздействие на окружающую среду и содействовать развитию рынка переработки отходов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют выпуск минерального порошка для асфальтобетона из металлургических шлаков и золы.
10.07.2025, 13:10 24221
Президент Казахстана поручил привести туристические направления страны в надлежащее состояние
Фото: burabaypark.qr-pib.kz
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние, а также установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц, сообщил советник президента - пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
В связи с многочисленными обращениями граждан глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих. Отмечено отсутствие необходимой туристической инфраструктуры, должного сервиса и безопасности", - написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, в прошлом году глава государства назвал главные проблемы туризма в Казахстане.
10.07.2025, 10:55 32616
Токаев направил ответное письмо Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров
Фото: Акорда
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо президенту США Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме.
Напомним, Дональд Трамп опубликовал письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении США с 1 августа 25-процентной импортной пошлины на казахстанскую продукцию, поставляемую на американский рынок.
Кабмин РК направил в Белый дом предложения по улучшению взаимной торговли.
09.07.2025, 19:03 73221
Самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии запустили в Астане
Суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий
Фото: Акорда
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил национальный суперкомпьютерный центр Аlemcloud, где принял участие в церемонии запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200, сообщает пресс-служба Акорды.
Установка и запуск системы состоялись в новом дата-центре Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с международными партнерами.
Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центрально-Азиатском регионе.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что запуск суперкомпьютера станет важным шагом в цифровизации ключевых отраслей.
Суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий. Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании.
09.07.2025, 17:12 78651
Токаеву доложили о ходе развития энергетической инфраструктуры Астаны
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Астаны Женис Касымбек доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе его визита на теплоэлектроцентраль-3 о ходе развития энергетической инфраструктуры столицы, сообщает пресс-служба главы государства.
На сегодняшний день тепловые мощности города увеличены на 30% благодаря вводу первой очереди ТЭЦ-3, двух газовых тепловых станций "Туран" и "Юго-Восток" общей дополнительной производительностью 1100 Гкал в час. В текущем году планируется полностью завершить вторую очередь станции "Туран". Продолжится строительство станции "Тельмана" и будет начато расширение ТЭЦ-2, а также проектирование газовой тепловой станции "Юго-Запад". Реализация всех этих проектов позволит получить планируемый запас тепловой энергии до 2035 года", - заявили в пресс-службе.
Касым-Жомарту Токаеву также был презентован план по строительству парогазовой установки в рамках второй очереди ТЭЦ-3.
Кроме того, глава государства был проинформирован, что ТЭЦ-3 работает на природном газе с выдачей максимальной мощности 440 Гкал в час. Выдаваемая тепловая энергия позволяет покрывать потребность юго-западной части столицы. В настоящее время ведутся работы по обеспечению первой очереди ТЭЦ-3 резервным источником топлива.
Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего развития энергетической инфраструктуры столицы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что девять ТЭЦ в Казахстане вышли из красной зоны риска.
09.07.2025, 16:30 79651
В области Жетісу земли на 100 млн тенге вернули в госсобственность
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алакольском районе области Жетісу земли на 100 млн тенге вернули в собственность государства, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В условиях высокого спроса на землю в Алакольском районе области Жетісу неэффективно использовались земельные ресурсы. Несмотря на имеющиеся полномочия местный акимат не принимал мер по возврату земель, срок временного землепользования которых давно истек. Как выяснили прокуроры, возврату подлежало 14 таких земельных участков, общей площадью 1 655 гектаров. По акту надзора все участки, общей кадастровой стоимостью 100 миллионов тенге, возвращены в государственный земельный фонд", - заявили в прокуратуре.
Ранее в Шымкенте вернули в госсобственность 91,9 га земли стоимостью 4,5 млрд тенге.
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