Батырбек Абдильдин назначен руководителем аппарата Министерства здравоохранения РК

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НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Батырбек Абдильдин приказом министра здравоохранения РК назначен на должность руководителя аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Батырбек Абдильдин родился в 1982 году в Костанайской области, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, Центрально-Азиатский университет, университет Сингапура.
Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве представителя иностранной коммерческой организации в Казахстане.
В 2002-2005 году - специалист; начальник отдела госзакупок; заместитель директора АО "Курылыс консалтинг" Министерства индустрии и торговли РК.
В 2005-2009 году занимал руководящие должности в частных организациях.
В 2009-2011 году - руководитель отдела госзакупок и материального обеспечения; заместитель директора РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий".
В 2011-2015 году - заместитель главного врача ГКП "Городская больница №1 акимата Астаны".
В 2015-2020 году - трудился в частном секторе.
В 2018-2019 году - исполнительный директор Ассоциации медицинского туризма Казахстана.
С сентября 2020 года по настоящее время - руководитель проектного офиса Министерства здравоохранения РК.
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