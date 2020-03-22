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Байбек поздравил казахстанцев с Наурызом

21.03.2020, 17:20 5779
Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек поздравил казахстанцев с Наурызом, передает Kazakhstan Today.

От чистого сердца поздравляю вас с весенним праздником Наурыз мейрамы! Этот светлый праздник, являющийся вестником добра и знаменующий собой начало новой жизни, объединяет всех казахстанцев. Наурыз - символ единства и дружбы нашего многонационального народа", - отмечается в сообщении.


Байбек отметил, что, к сожалению, в этом году мы встречаем Наурыз в непростой и сложный период. Весь мир охватила пандемия коронавируса, унесшая жизни тысяч людей по всему миру. 

Благодаря решительным мерам, инициированным Елбасы и президентом, сегодня в Казахстане не допущено бесконтрольное распространение вируса. Именно сейчас, как никогда, мы должны проявить свою солидарность и ответственность за безопасность и благополучие наших близких", - сказал он. 


Также Байбек выразил уверенность, что наш народ выйдет из этих испытаний еще более сильным и сплоченным.

В заключение он пожелал каждой казахстанской семье счастья, здоровья, процветания и благополучия. 

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Ардақты аѓайын! ¦лыстыњ ±лы к‰ні – Ғз-Наурыз қ±тты болсын! ? Наурыз – барша берекеніњ бастауы, ырыстыњ алды, ынтымақтыњ ±йытқысы. Сондықтан да б±л к‰нді халқымыз бар мерекеніњ ±лыѓы, игілікті істіњ ірісі санап, ¦лыстыњ ±лы к‰ні деп ғспеттеген. ¤ткенге салауат айтып, б±рынѓы µкпе-реніштерін кешіріскен. Келер к‰нге ‰мітін жалѓап, жоба-жоспарларын т‰зіскен. ? Баршаѓа белгілі, еліміз ‰шін биылѓы жыл басы оњай болмай т±р. Ғлем ж±ртшылыѓын шарпыѓан қатерлі індет д‰ниені д‰рбелењге салуда. Осыѓан орай Елбасы бір ай б±рын Қауіпсіздік Кењесініњ отырысын µткізіп, сын-қатерлердіњ алдын алуѓа дайын болуды қадап т±рып тапсырды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев уақтылы шешім қабылдап, індеттіњ таралмауы ‰шін тиісті сақтық шараларын к‰шейтті. Қазір бар жаѓдай мемлекет бақылауында, тиісті ресурстар жеткілікті. М±қалмас жігері мен ауызбіршілігініњ арқасында халқымыз таѓдырдыњ талай қиын-қыстау кезењдері мен сындарлы сғттерінен с‰рінбей µткенін білеміз. Ж±дырықтай ж±мылып, бірлігіміз бен парасаттылыѓымызды танытсақ, б±л µткінші қиындықты да ењсереміз. ? Баршањызды осынау береке мен бірлік, тењдік пен кењдік, даму мен µркендеу к‰німен қ±ттықтай отырып, ғрбір шањыраққа амандық, сарқылмас қ±т-қазына, мол ырыздық тілеймін. ? ¦лыс оњ, ақ мол болсын! ? *** ? Дорогие казахстанцы! От чистого сердца поздравляю с весенним праздником Наурыз мейрамы! Этот светлый праздник, являющийся вестником добра и знаменующий собой начало новой жизни, объединяет всех казахстанцев. Наурыз – символ единства и дружбы нашего многонационального народа. ? К сожалению, в этом году мы встречаем Наурыз в непростой и сложный период. Весь мир охватила пандемия коронавируса, унесшая жизни тысяч людей по всему миру. Благодаря решительным мерам, инициированным Елбасы и Президентом, сегодня в Казахстане не допущено бесконтрольное распространение вируса. Именно сейчас, как никогда, мы должны проявить свою солидарность и ответственность за безопасность и благополучие наших близких. ? Желаю каждой казахстанской семье счастья, здоровья, процветания и благополучия. Я уверен, что наш народ выйдет из этих испытаний еще более сильным и сплоченным.

Публикация от Бауыржан Байбек (@baibekbk)

 
 
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
 

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