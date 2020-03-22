Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек поздравил казахстанцев с Наурызом, передает Kazakhstan Today.





От чистого сердца поздравляю вас с весенним праздником Наурыз мейрамы! Этот светлый праздник, являющийся вестником добра и знаменующий собой начало новой жизни, объединяет всех казахстанцев. Наурыз - символ единства и дружбы нашего многонационального народа", - отмечается в сообщении.





Байбек отметил, что, к сожалению, в этом году мы встречаем Наурыз в непростой и сложный период. Весь мир охватила пандемия коронавируса, унесшая жизни тысяч людей по всему миру.





Благодаря решительным мерам, инициированным Елбасы и президентом, сегодня в Казахстане не допущено бесконтрольное распространение вируса. Именно сейчас, как никогда, мы должны проявить свою солидарность и ответственность за безопасность и благополучие наших близких", - сказал он.





Также Байбек выразил уверенность, что наш народ выйдет из этих испытаний еще более сильным и сплоченным.





В заключение он пожелал каждой казахстанской семье счастья, здоровья, процветания и благополучия.





Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

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