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Байгабулов назначен заместителем государственного санврача Алматы

20.11.2020 6238
Байгабулов назначен заместителем государственного санврача Алматы
Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - Садвакас Байгабулов назначен заместителем руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

Назначен заместителем руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы. С сегодняшнего дня приступил к работе в Алматы. Моей задачей является стабилизация эпидемиологической ситуации в городе", - цитирует Байбагулова газета "Казахстанская правда".

 
По данным издания, Садвакас Байгабулов имеет три высших образования, стаж работы - более 20 лет, из них на государственной службе - 18 лет. 10 лет занимал руководящие должности.
 
С 2009 по 2010 годы он возглавлял департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Карагандинской области.
 
В последние годы занимал должности главного эксперта Министерства здравоохранения и социального развития РК, главного консультанта социально-экономического отдела канцелярии премьер-министра РК.
 
С 2018 по 2019 годы руководил департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур Султан.
 
В 2020 году был назначен руководителем департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области.
 
Позже был главным санитарным врачом Атырауской области.
 
 

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