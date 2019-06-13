Бердымухаммедов поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на выборах президента Республики Казахстан , пожелав ему успехов на высшем государственном посту.

Собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана, основанного на добрососедстве и дружбе народов двух стран.

Лидеры также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня.

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