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Бердымухаммедов поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

12.06.2019, 19:31 4294
Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.
 
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на выборах президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов на высшем государственном посту.
 
Собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана, основанного на добрососедстве и дружбе народов двух стран.
 
Лидеры также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня.
 

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