Безвизовый режим для граждан Китая не дает права на работу в Казахстане - Смадияров

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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".





Смадияров подчеркнул, что соглашение только планируется подписать, оно вступит в силу только после завершения процедур ратификации обеими сторонами. Также он напомнил, что граждане Китая с лета 2022 года могут посещать Казахстан без визы на срок до 14 дней.





И огромного наплыва китайских туристов в республике не наблюдается. Все опасения о якобы "наплыве" граждан КНР беспочвенны",- отметил представитель МИД.





Он добавил, что безвизовый режим будет обоюдным, то есть граждане Казахстана тоже смогут посещать Китай в туристических и деловых целях. Безвиз позволит гражданам Казахстана и КНР находиться на территории обеих стран ограниченное время - до 30 дней пребывания. Для более длительного пребывания необходимо заранее оформлять визы.





Еще раз повторюсь, безвизовый режим распространяется только для туристических и деловых поездок и не дает права на работу. Кроме того, будет снята острая проблема по получению казахстанцами водительских виз КНР", - подчеркнул Смадияров.





Напомним , в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан разработали проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".





Ожидается, что принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой и установит взаимное освобождение от визовых требований для владельцев национальных паспортов.



