Биртанов доложил президенту РК о принимаемых мерах по недопущению распространения коронавируса в стране

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает Kazakhstan Today.

Главе государства был представлен подробный отчет о текущей деятельности министерства и развитии отечественной медицины. Елжан Биртанов доложил о принимаемых мерах по недопущению распространения вспышки коронавируса в стране", - сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал информацию о ходе разработки нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.

Отдельным блоком министр проинформировал о внедрении системы обязательного медицинского страхования и реализации новой государственной программы, направленной на модернизацию больниц.

Президент указал на исключительную важность повышения качества и доступности медицинских услуг, оказываемых населению. В частности, Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить с учетом мнения общественности работу над новым Кодексом о здоровье.

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