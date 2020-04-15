Караганда. 14 апреля. Kazakhstan Today - Более 100 тысяч жителей Карагандинской области получили специальные социальные выплаты в размере 42 500 тенге в связи с потерей дохода в период ЧП, передает Kazakhstan Today.





Заместитель акима области Абзал Нукенов и руководитель управления координации занятости и соцпрограмм Асем Джунуспекова в прямом эфире на площадке Saryarqa aqparat сообщили, что всего в регионе заявления на назначение выплаты подали более 229 тысяч человек. Около 89 тысяч заявок отклонили по разным причинам. 102 тысячи человек уже получили по 42 500 тенге. Главное условие назначения этой помощи - наличие работы и дохода до ЧП и их потеря после введения чрезвычайного режима.

Чаще всего отклоняли заявки тех людей, кто не потерял доход либо до введения режима ЧП имел довольно высокую прибыль. Также эта выплата не положена тем, кто уже получает другие виды социальных пособий. Главная цель - помочь тем, кто остался без зарплаты из-за режима ЧП. К примеру, был вынужден приостановить предпринимательскую деятельность или же уйти в отпуск без содержания", - пояснил Абзал Нукенов.

Однако если пенсионеры, инвалиды или другие получатели госпособия до режима ЧП трудились официально, а сейчас остались без работы, то им 42 500 тенге выплачиваться будут. Помощь должна быть оказана тем, кто в ней действительно нуждается.

Желающим подать заявку на получение специальной выплаты в размере 42 500 тенге нужно успеть это сделать до 30 апреля.

Также получателям адресной социальной помощи, инвалидам всех групп и родителям, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями, положены продуктово-хозяйственные наборы. В некоторых случаях получателям на счета перечислят сумму, равную стоимости таких наборов. Эти выплаты уже в области получили более 16 тысяч человек. Всего же они положены более 76 тысячам.

При этом подавать заявление на получение набора указанным категориям граждан не нужно - списки формируются автоматически.

Асем Джунуспекова также пояснила, что те, кто получал адресную социальную помощь в первом квартале этого года, не должны лично обращаться в какие-либо органы, чтобы продлить своё заявление на получение пособия. Это будет сделано в автоматическом режиме.

Те, кто решил впервые подать заявление на получение АСП, могут сделать это на сайте Электронного правительства egov.kz.

Вопросы о том, кому положены пособия и социальные выплаты, можно задать по номеру: (8-7212) 43-20-82.

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