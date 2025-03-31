30.03.2025, 15:40 59551
Более 150 моряков Актауского гарнизона примут участие в параде ко Дню Победы
Фото: Минобороны РК
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Актау. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 150 военнослужащих Военно-морских сил Актауского гарнизона отправились в Астану для дальнейшей подготовки к военному параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Министерство обороны РК.
Офицеров, старшин и матросов, удостоившихся чести принять участие в торжественном марше, который пройдет 7 мая в Астане, на вокзале провожали родные и близкие.
Горжусь моим сыном. Он уже шесть месяцев служит на боевом корабле в дивизионе разнородных кораблей. Участвовать в Параде - это действительно большая честь, и не каждому выпадает такая возможность. Желаю всем морякам успешного выполнения этой ответственной миссии", - поделилась мама матроса Али Битева Гульмира Калмуратова.
В военном параде примут участие моряки из разных подразделений, включая дивизион разнородных кораблей, десантно-штурмовой батальон, службу гидрографического обеспечения, комендантскую роту и учебный центр Военно-морских сил.
Напомним, военный парад, посвященный 80-летию Победы, пройдет 7 мая в Астане. В Минобороны предупредили о переброске военной техники.
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31.03.2025, 09:02 9016
Аким Алматы будет раз в две недели докладывать президенту о выполнении его поручений
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Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев будет докладывать раз в две недели о проведенной работе и принятых мерах непосредственно президенту. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
В ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов", - написал пресс-секретарь.
Кроме того, по его словам, глава государства указал на необходимость надлежащего проведения регулярных акций "Таза Қазақстан", озеленения города и упорядочения транспортного движения в целях повышения уровня экологичности, а также решения других вопросов, волнующих жителей мегаполиса.
Акиму поручено усилить управленческую деятельность для наведения должного порядка в самом крупном городе, укрепления его статуса как финансового, спортивного, туристического и культурного хаба страны", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 марта аким Алматы Ерболат Досаев отчитался перед президентом о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за январь-февраль 2025 года и перспективах развития города.
30.03.2025, 14:28 64181
Уровень воды в реке Ишим за сутки увеличился на полметра
Фото: Минводы РК
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - О ситуации на водохранилищах страны рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
В настоящее время продолжается сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод.
По состоянию на 30 марта ситуация такова:
- В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 1,5 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища - 66,74 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища - 1,5 кубометра в секунду.
- В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 2 кубометра воды в секунду. В прошлом году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 69%.
- В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 450 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 650 кубометров в секунду.
- Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 750 кубометров воды в секунду.
- В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 11,3 кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 8,5 кубометра воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ - по 3 кубометра воды в секунду.
- В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8,1 кубометра воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 5 кубометров в секунду.
- Из Кенгирского водохранилища в области Улытау сбрасывается 4,8 кубометра воды в секунду.
- В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища сбрасывается 3 кубометра воды в секунду. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 69%.
- В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 469,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 459 кубометров воды в секунду.
Как сообщает "Петропавловск.news" со ссылкой на данные Казгидромета, перелив воды над гребнем плотины на Сергеевском водохранилище составляет 93 см.
Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос от 56 до 93 см, вода продолжает прибывать.
Ранее сообщалось, что жителей поселка Заречный в СКО переселят из-за угрозы затопления.
Напомним, в зоне высокого риска паводков находятся 3 области Казахстана: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская. Под контролем - восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.
29.03.2025, 17:11 112916
Казахстанско-российский форум по вопросам обучения студентов основам финансовой безопасности провели в Астане
Фото: АФМ
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялся казахстанско-российский форум по вопросам обучения школьников и студентов основам финансовой безопасности. В мероприятии приняли участие главы ведомств по финансовому мониторингу Казахстана и России, сообщает пресс-служба АФМ РК.
В мероприятии участвовал председатель Агентства РК по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, профильные эксперты и ректоры 18 отечественных высших учебных заведений.
Российскую делегацию возглавлял директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. В составе команды также были ректоры 5 ведущих университетов России (Финансовый университет при Правительстве РФ, Сибирский федеральный университет, РУДН имени Патриса Лумумбы, Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Московский инженерно-физический институт).
Юрий Чиханчин подчеркнул значимость многолетнего сотрудничества Казахстана и России в сфере противодействия финансовым угрозам. Он отметил совместную работу над рядом проектов, включая проведение Международной олимпиады по финансовой безопасности.
В условиях роста кибермошенничества мы начали внедрять в университетах и школах курсы по финансовой безопасности, объясняющие важные темы доступным языком. Также крайне важно продолжать международное сотрудничество по подготовке квалифицированных специалистов", - выступил глава МНВО РК Саясат Нурбек.
В рамках мероприятия студентам разъяснено, что такое дроперство, способы вовлечения в него и какая ответственность за это может наступить.
По итогам мероприятия проведена церемония подписания протокола о вступлении Astana IT University в состав Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Ожидается, что это откроет вузу новые перспективы в разработке и внедрении современных образовательных продуктов по финансовой безопасности и борьбе с киберпреступностью.
29.03.2025, 13:27 120871
Президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели горнолыжный кластер Алматы
Фото: Акорда
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев показал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву знаковые вершины Заилийского Алатау, сообщает Акорда.
Главы государств заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана "Шымбулак". В настоящее время на "Шымбулаке" функционирует 5 канатных дорог, общая протяженность трасс для катания составляет 25 км. В прошлом году курорт посетили 1,4 млн человек.
Президенты отметили, что благодаря развитой инфраструктуре, качественным трассам и живописному расположению курорт остается одним из лучших мест для зимнего и летнего отдыха в Центральной Азии.
Лидерам двух стран также были представлены перспективы дальнейшего развития Алматинского горного кластера.
Планируется расширение существующих горнолыжных трасс на "Шымбулаке" путем увеличения их длины на 56 км, а также создание новой инфраструктуры протяженностью 65 км", - отметили в пресс-службе.
29.03.2025, 10:08 126561
Оперштаб по контролю за сейсмообстановкой в Казахстане перешел на круглосуточный режим работы
Фото: МЧС РК
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Тараз. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Силы и средства гражданской защиты приведены в готовность в связи с возможными рисками сейсмической активности, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Меры направлены на оперативное реагирование и минимизацию последствий возможных природных катастроф", - проинформировали в МЧС.
В министерстве отметили, что для межведомственной координации в Жамбылскую область отправилась оперативная группа МЧС в составе руководства ведомства. Группировки спасателей и специальная техника уже передислоцированы в сейсмоопасные населенные пункты региона для быстрого реагирования на угрозы.
Напомним, 28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и в городе Таразе. После землетрясения в зданиях дома культуры, больницы и школы выявили трещины.
Днем жители Жамбылской области вновь ощутили подземные толчки.
28.03.2025, 16:45 159251
Токаев поручил уделить особое внимание вопросам экологии и модернизации инженерных сетей Алматы
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за январь-февраль 2025 года и перспективах развития города.
В ходе встречи с акимом мегаполиса Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание вопросам экологии, модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечению качественного наружного освещения до конца 2025 года, а также реализации его поручений по устойчивому развитию города.
Ерболат Досаев доложил, что за отчетный период краткосрочный экономический индикатор ускорился до 7%, по итогам года ожидается рост валового регионального продукта на 6,4%.
Он также рассказал, что в соответствии с поручением президента в Алматы продолжается диверсификация экономики и работа по привлечению инвестиций. По словам акима, до конца 2025 года в городе будет запущено 33 новых инвестиционных проекта на сумму более 450 млрд тенге, а общий объем привлекаемых инвестиций достигнет 2,2 трлн тенге - на 10% больше по сравнению с прошлым годом.
Также Досаев отчитался об эффективной реализации инициированной главой государства программы "Таза Қазақстан" по формированию культуры бережного отношения к окружающей среде. Для комплексного содержания дворовых территорий, улично-дорожной сети и зеленых зон внедрены трехлетние договоры.
Токаев также был проинформирован об исполнении его поручений по улучшению экологической ситуации в городе, переходу к полной экологизации общественного транспорта до конца 2025 года и о ходе реализации проектов по формированию транспортного каркаса Алматы.
Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха.
Ранее почти 60% опрошенных жителей мегаполиса заявили об ухудшении качества воздуха. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?"
70% участников опроса ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру; 8% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 15% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией, а 7% ответили: "Мне все равно".
Казахстан в рейтинге IQAir оказался среди 40 стран с самым грязным воздухом.
28.03.2025, 10:11 174171
Началось строительство нового аэропорта в Зайсане
Фото: primeminister.kz
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Начались строительные работы на площадке нового аэропорта в Зайсанском районе ВКО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Проектом предусмотрено строительство аэропорта на базе бывшего военного аэродрома вблизи села Сатпай, примерно в 25 километрах от города Зайсана. Участок площадью 184,5 га был выбран с учетом географических и метеоусловий, а также логистической доступности.
Аэропорт будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2,2 тыс. метров, с возможностью последующего расширения. Это обеспечит прием современных воздушных судов регионального класса, таких как Bombardier Q400, ATR-72 и других аналогичных типов. Сейчас казахстанская авиакомпания прорабатывает вопрос закупа ATR-72. В состав инфраструктуры войдут рулежные дорожки, перрон на 4 воздушных судна, современный аэровокзал площадью до 4 тыс. м2 с пропускной способностью до 150 пассажиров в час, командно-диспетчерский пункт с вышкой, аварийно-спасательная служба, метеостанция и радионавигационное оборудование.
После запуска воздушной гавани планируем международные направления в Урумчи, Алтай и Канас в Китае. Зайсан станет важным звеном в развитии приграничного туризма и укреплении торговых связей. Внутренние маршруты в Астану, Алматы и Усть-Каменогорск обеспечат стабильную связь с крупнейшими городами страны, открывая новые горизонты для бизнеса и улучшая социальную мобильность населения", - отметил министр транспорта Марат Карабаев.
Перспективы региона подтверждаются динамикой турпотока. В настоящее время Зайсан посещает около 23 тыс. туристов ежегодно, но с запуском аэропорта и улучшением инфраструктуры прогнозируется рост до 136 тыс. туристов.
Марат Карабаев отметил, что создание воздушной гавани откроет дополнительные возможности для развития логистического потенциала Казахстана. Строительство аэропорта в селе Сатпай и завершение реконструкции автодороги Калбатау - Майкапшагай закладывают основу для открытия крупного логистического хаба в Зайсане. Сейчас этот вопрос казахстанская сторона обсуждает с партнерами из РФ и КНР.
Речь идет о том, что будет построен речной порт в поселке Тугыл. Будет обеспечена на первоначальном этапе автотранспортом перевозка грузов до порта Тугыл, дальше в сторону Российской Федерации будет установлено речное судоходство. Предполагается, что первоначальный объем грузов составит 2 млн тонн с увеличением до 10 млн тонн. Следующий этап, который обсуждается с представителями Китая, это четвертый железнодорожный пункт перехода, который соединит железной дорогой порт Тугыл и будет направлен на создание мультимодального логистического маршрута Китай - Казахстан - Россия с выходом на Обь и далее к Северному морю.
Кроме того, в этом году будут отремонтированы все пять вокзалов ВКО (Өскемен-1, Алтай, Күмістау, Риддер, Шемонаиха).
27.03.2025, 18:45 208676
Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о деятельности международного центра промышленной кооперации
Фото: Акорда
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан ратифицировала соглашение с Республикой Узбекистан о регулировании деятельности международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", - говорится в сообщении.
Напомним, согласно документу, международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" станет комплексом промышленной кооперации, экономического и инвестиционного сотрудничества, состоящим из казахстанской и узбекской частей. Каждая часть центра будет находиться под юрисдикцией своего государства.
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