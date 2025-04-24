Более 1,5 тысячи нарушений ПДД водителями мопедов выявлено в Алматы

Среди них: отсутствие регистрации, вождение без водительских прав, управление в состоянии опьянения и другие серьезные нарушения

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Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За последние недели в Алматы было выявлено более 1,5 тысячи правонарушений со стороны водителей мопедов, сообщила сегодня на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.





Среди них: отсутствие регистрации, вождение без водительских прав, управление в состоянии опьянения и другие серьезные нарушения.





Азирбек напомнила, что в Алматы ужесточили контроль за мопедистами. На сегодня более 12 тысяч из них прошли регистрацию, получили номера, водительские удостоверения и страховые полисы.





Сейчас в городе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Особое внимание уделяется владельцам мопедов и мототранспорта. Все водители мопедов обязаны иметь при себе: водительское удостоверение соответствующей категории, регистрационный номер, техпаспорт, страховой полис, подтверждение прохождения техосмотра.





Эти меры направлены не только на выполнение закона, но и на защиту человеческой жизни. Это шаг к снижению аварийности и укреплению дисциплины на дорогах", - подчеркнула спикер.





С начала года в Алматы произошло 233 дорожно-транспортных происшествия с участием мопедов, в которых пострадало 243 человека. Около 500 мопедов были водворены на специализированные штрафные стоянки.





Полиция Алматы продолжит проводить рейды и разъяснительную работу. Мы будем действовать строго, но в рамках закона. Цель одна - обеспечить безопасность каждого жителя города. Закон и порядок - это не просто лозунг, это наш ориентир", - подытожила Салтанат Азирбек.



