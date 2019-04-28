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Более 200 нелегалов из Узбекистана выявили в Алатауском районе Алматы

27.04.2019, 11:44 8290
Алматы. 27 апреля. Kazakhstan Today - Более 200 нелегалов из Узбекистана выявили в Алатауском районе Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Сотрудники миграционной службы Алматы провели оперативно-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка, выявление и пресечение незаконной миграции на территории города, сообщила пресс-служба департамента полиции города.
 

За два дня проведения отработок на территории отдельно взятого Алатауского района выявлено 332 иностранца, нарушивших миграционное законодательство Республики Казахстан. Большинство из них - граждане Узбекистана, 201 человек", - отметил начальник управления миграционной службы ДП Алматы подполковник полиции Канат Есельбаев.

 
Он добавил, что по статье 517 КоАП РК за нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции к административной ответственности привлечен 51 иностранец. В отношении еще 70 человек составлены административные материалы для направления в суд. У 12 иностранцев изъят вид на жительство для дальнейшей проверки.
 

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