Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - За рубеж выехало свыше 800 казахстанцев - последователей деструктивных идеологий, передает Kazakhstan Today.

Более 20 тысяч последователей деструктивных религиозных идеологий проживает в Казахстане. Об этом на девятом форуме религиоведов рассказал замначальника Антитеррористического центра Комитета нацбезопасности Сергей Швейкин, сообщает "Хабар 24"

По его словам, значительное их число представлено в Атырауской, Туркестанской, Актюбинской и Карагандинской областях, а также в Алматы и в столице.

Также он сообщил, что за прошедший период за рубеж выехало свыше 800 казахстанцев. Первые же факты отправления наших граждан зафиксированы в 2008 году в Афганистан для вхождения в состав группировок, связанных с Аль-Каидой. С 2013 года основной поток выезжающих направился в Сирию и Ирак.

Было отмечено, что главной задачей уполномоченных органов и представителей религии должна стать работа с молодыми людьми. Именно они чаще всего становятся жертвами радикальной пропаганды.

По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, с начала этого года с просторов интернет-ресурсов было удалено свыше 25 тысяч противоправных материалов.

За прошедший период всего за рубеж выехало более 800 казахстанских граждан, включая взрослых членов семьи. Многие граждане там погибли, часть удалось задержать в третьих странах и депортировать на Родину. Наши граждане присутствуют в основных международных террористических организациях, включая ДАИШ, Аль-Каиду, Хайат Тахрир аш-Шам, Союз исламского джихада и другие. Подавляющая часть выехавших на вооруженный джихад граждан Казахстана исповедовала деструктивную религиозную идеологию", - сообщил заместитель начальника антитеррористического центра КНБ РК Сергей Швейкин.

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