Более 27 тыс. человек приняли участие в областной спартакиаде в Лисаковске

Костанай. 20 августа. Kazakhstan Today - В Лисаковске с 16 по 19 августа прошла 33-я областная спартакиада "Тын Целина-2018". Участие в ней приняли более 27 тысяч человек, передает Kazakhstan Today.

Жителей и гостей города от имени акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова поздравил его первый заместитель Гауез Нурмухамбетов. Как отметил замакима, спартакиада является ярким примером выполнения поручения президента РК Нурсултана Назарбаева о развитии массового спорта и повышении численности жителей страны, занимающихся физической культурой.

"Массовым спортом в области охвачены 260 тыс. человек, что составляет 29% населения Костанайской области. Если в прошлом году число участников спартакиады на всех этапах составило 26 тыс. спортсменов, то в этом году в ней приняло участие свыше 27 тыс. атлетов в сельских, районных и городских стартах. Спартакиада является хорошим стимулом для развития массового спорта", - отметил Нурмухамбетов.

В области регулярно принимают меры для развития спорта. В частности, в прошлом году была начата реконструкция стадиона "Центральный" в Костанае, увеличено количество посадочных мест с 5,8 тыс. до 10 тыс. В рамках государственно-частного партнерства завершено строительство спортивного комплекса в Костанае на 1000 мест. Строится футбольный манеж на 3000 мест, который соответствует стандартам УЕФА. Также начато строительство 50-метрового бассейна. Заключен договор на строительство дворца спорта с ледовым покрытием на 2500 мест.

"Все эти меры позволят увеличить количество жителей области, занимающихся спортом на 3000 человек. Развиваются и районы области. Проведет ремонт стадиона "Затоболец" в Костанайском районе. В Аркалыке в рамках меморандума за счет привлеченных средств капитально отремонтирован стадион "Жiгер". Как вы видите, реконструирован и стадион в Лисаковке на 2000 мест. Проведена укладка футбольного поля с искусственным покрытием с тартановой легкоатлетической дорожкой. На эти цели и на проведение спартакиады из бюджета области выделено порядка 700 млн тенге", - добавил первый заместитель акима области.

Он заметил, что участие в спартакиаде дает возможность получить спортивные разряды и улучшить спортивную подготовку. По его данным, только в прошлом году 200 человек получили разряд кандидатов в мастера спорта, более 350 человек выполнили первый взрослый разряд. Многие известные спортсмены из Костанайской области первые победы одержали именно на "Целине".

На спартакиаде были представлены такие виды спорта, как баскетбол, волейбол, футбол, вольная борьба, женская борьба, дзюдо, казак курес, лёгкая атлетика, тогызкумалак, гиревой спорт, шахматы и другие. По итогам соревнований первое место в общекомандном зачёте заняла команда областного центра - Костаная, второе - у Рудного, и третье - у Лисаковска, сообщила пресс-служба акима региона.

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