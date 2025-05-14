13.05.2025, 11:04 39251
Более 2 млн гектаров посевных площадей под угрозой нашествия саранчи
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил усилить борьбу с распространением саранчи на полях в Жамбылской и Туркестанской областях, передает корреспондент агентства.
Как доложил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, распространение стадных саранчовых вредителей прогнозируется на площади 2,1 миллиона гектаров - это на 1 миллион гектаров меньше, чем в прошлом году.
Необходимо обеспечить проведение качественных мониторинга, профилактических и защитных мероприятий против вредителей, регулярно актуализировать прогнозы их распространения, а также усилить межведомственную координацию для оперативного реагирования. Особое внимание уделите сейчас борьбе с саранчой в Туркестанской и Жамбылской областях", - поручил премьер Сапарову.
Отмечается, что на борьбу с вредителями из республиканского бюджета выделено 7,1 миллиарда тенге. Задействовано 443 единицы опрыскивающей техники и 4625 специалистов.
По состоянию на 12 мая распространение личинок стадных саранчовых вредителей наблюдается в Жамбылской и Туркестанской областях. Обследовано 1388,9 тысячи гектаров, из них подлежат обработке 396,6 тысячи гектаров. Фактически обработано 390,8 тысячи гектаров, в том числе в Жамбылской области - 27,8 тысячи гектаров, в Туркестанской области - 363,8 тысячи гектаров", - сообщил глава МСХ.
Напомним, в Казахстане на 2024 год пришелся естественный пик 11-летнего цикла распространения саранчи. Весной Минсельхоз прогнозировал распространение вредителей на площади 2,5 млн га. По итогам защитных мероприятий общий объем обработанных от вредителей площадей составил 3,1 млн га, что выше на 23% прогнозируемого показателя. В правительстве пояснили, что фактическое превышение прогнозного объема сложилось в результате повторных обработок в местах, где выявлялись новые очаги распространения. В этом году посевы фермеров не пострадали от саранчи.
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13.05.2025, 20:21 18251
Глава МИД РК провел встречу с руководством CITIC Construction
Фото: МИД РК
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел встречу с председателем совета директоров китайской компании CITIC Construction Яном Цзяньцянем, сообщает пресс-служба МИД РК.
Стороны обсудили перспективы участия компании в проекте по строительству и реконструкции автодороги Центр - Запад в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. Отмечено, что подписание соответствующего меморандума ожидается в ходе визита руководства CITIC Group в Казахстан в мае текущего года.
Особое внимание было уделено вопросам привлечения инвестиций в проекты агропромышленного комплекса, глубокой переработки зерновых и масличных культур, а также в строительство животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий в Казахстане.
Кроме того, собеседники обсудили инициативы по разработке и переработке цветных металлов. Казахская сторона выразила готовность оказывать всестороннюю поддержку проектам компании.
13.05.2025, 16:44 25301
Более 200 захоронений сибирской язвы нарушают требования безопасности в Казахстане
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сообщил, сколько захоронений сибирской язвы в Казахстане не соответствуют правилам безопасности, передает корреспондент агентства.
Эта работа (по приведению захоронений в порядок. - Прим. ред.) проводится. С прошлого года создана комиссия. По регионам по сегодня они ездят. 340 объектов привели в соответствие, еще осталось 200 с чем-то. Ветеринария этот вопрос держит на контроле. В каждом регионе в среднем по 3-4 таких захоронения. Для этих целей специально выделяется финансирование, также привлекаются спонсоры", - сказал министр.
Ранее в Таиланде заявили о первом случае гибели от сибирской язвы.
13.05.2025, 14:35 30316
Токаев наградил общественного деятеля Куаныша Султанова
Глава государства поздравил Султанова с 80-летием, отметив его вклад в развитие страны
Фото: Акорда
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил орден "Отан" государственному и общественному деятелю Куанышу Султанову, сообщает Акорда.
Глава государства поздравил Куаныша Султанова с 80-летием, отметив его вклад в развитие страны.
С первых дней независимости вы активно участвовали в делах страны, неустанно трудились во имя укрепления нашей государственности. Вы занимали посты министра и заместителя премьер-министра. На дипломатической службе вы немало сделали для повышения международного авторитета нашей страны. В качестве чрезвычайного и полномочного посла вы представляли Казахстан в Китайской Народной Республике, а также способствовали развитию отношений с Монголией, Вьетнамом и Северной Кореей. Вы внесли значимую лепту в развитие института отечественного парламентаризма. Будучи депутатом, заместителем председателя Верховного Совета, трижды избираясь в сенат и дважды - в мажилис, вы неизменно поднимали актуальные вопросы. Сегодня вы продолжаете энергично заниматься общественной деятельностью. Уверен, ваш бесценный опыт, патриотизм, личные качества могут служить достойным примером для молодежи", - сказал президент.
Токаев также отметил творческие заслуги Султанова, который написал ряд книг общественно-политической тематики.
Юбиляр выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за вручение государственной награды и высокую оценку его многолетнего труда на благо страны.
В первые годы независимости Куаныш Султанов был министром печати и информации республики, заместителем премьер-министра, заместителем председателя Верховного Совета РК, сообщает "Казпрвда".
Султанов был Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Китайской Народной Республике, КНДР и Вьетнаме по совместительству. В 2001 году был назначен депутатом сената парламента РК, где председательствовал в комитете по международным отношениям, обороне и безопасности.
Куаныш Султанов - один из тех редких государственных и политических служащих, которые умело совмещают непростую службу и творчество. Как человек пишущий, он никогда не выпускал пера из рук. Читателям хорошо знакомы его труды "Қарлығаштар", "Поступь молодых", "Перед лицом времени", "Мүдделер тоғысы", из политической литературы - "Реформы в Казахстане и Китае. Особенности. Сходства. Различия. Успехи. Проблемы".
13.05.2025, 12:45 35021
Биоидентификацию личности автовладельцев запустили в спецЦОНах Казахстана
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Биометрическую идентификацию личности автовладельцев и экзаменуемых при оказании государственных услуг запустили в специализированных центрах обслуживания населения, сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".
Мы исключили человеческий фактор, который оставлял лазейку для злоупотреблений и делал систему получения госуслуг отчасти непрозрачной. Биометрическая идентификация - это прямой путь к снижению количества нарушений и устранению коррупционных рисков в спецЦОНах. Эта современная технология еще на один шаг приближает нас к созданию абсолютно законной и открытой системы оказания государственных услуг", - заявил председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.
Уточняется, что ранее идентификация личности в спецЦОНах осуществлялась непосредственно сотрудниками на основании предоставленного услугополучателем документа.
Теперь в процессе оформления производится фотографирование лица, после чего система автоматически сопоставляет полученное изображение с фотографией, хранящейся в государственной базе данных физических лиц, исключая возможность использования поддельного изображения или фотографии с экрана мобильного устройства", - пояснили в пресс-службе.
Также отмечается, что в случае невозможности прохождения биометрической идентификации дальнейшее предоставление услуги блокируется системой.
Ранее сообщалось, что для выдачи онлайн-кредитов в Казахстане с 1 января понадобится биометрия.
13.05.2025, 12:17 36106
Грядет засуха: аграриям порекомендовали провести посевную кампанию раньше обычных сроков Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве областей Казахстана ожидается жаркая и сухая погода, за исключением зернового пояса, предгорий и крайнего юга, где осадки прогнозируются в пределах климатической нормы. В правительстве рекомендовали зерносеющим регионам провести посевную кампанию раньше, передает корреспондент агентства.
Засушливые условия могут сложиться на юге Костанайской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, а также в северных районах Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской, Абайской и Туркестанской областях. Осадки в основном ожидаются в пределах нормы на западе и северо-востоке, на остальной территории - преимущественно меньше обычных значений, что может усугубить засушливую ситуацию", - сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
По его словам, август и сентябрь в этом году ожидаются благоприятными для проведения уборочных работ. Обильных и продолжительных осадков, по информации министра экологии и природных ресурсов, не ожидается, а средние температуры воздуха на большей части страны предполагаются на 1 градус выше климатической нормы.
Озвученный предварительный прогноз на летние месяцы будет уточняться и дополняться ежемесячными прогнозами и доводиться до всех заинтересованных государственных органов и населения", - резюмировал министр.
В ходе заседания правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил завершить посевную кампанию в установленные сроки.
Правительством приняты необходимые меры по финансированию и материально-техническому обеспечению сельхозработ. На данном этапе особенно важно обеспечить эффективную и слаженную реализацию запланированных мероприятий. Посевная должна быть завершена в установленные сроки. Утвержденные планы по диверсификации структуры посевных площадей должны быть реализованы", - отметил глава кабмина.
Дополнено 13.05.2025, 14.00
На брифинге в правительстве министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова спросили, повлияет ли сокращение посевов пшеницы на внутренний рынок Казахстана.
Мы проводим диверсификацию сельскохозяйственных культур, уменьшаем площади монокультур, уходим от этого. За два года мы сократили посевы на 750 тысяч гектаров. Благодаря урожайности тот же объем в любом случае сохраняется. Увеличиваем посевные площади под масличные и бобовые культуры. Зерна у нас достаточно - мы в прошлом году получили рекордный урожай, из которого 12 млн тонн планируется на экспорт. 9,8 млн уже экспортировано, оставшийся объем до 1 июля доведем до 12 млн", - рассказал министр.
Он добавил, что зерна достаточно не только у хозяйств, но и у Продкорпорации. Есть неснижаемый резерв - полмиллиона тонн, которого "хватит до следующего урожая".
Напомним, в МСХ заявили, что изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Казахстана.
13.05.2025, 11:12 40356
Отдельные управления по охране прав детей появились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В постановление правительства Казахстана "Об утверждении базовой структуры местного государственного управления Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений правительства Республики Казахстан" внесены дополнения, передает корреспондент агентства.
В частности, раздел "Акимат области, города республиканского значения, столицы" дополнен следующим пунктом:
- управление по защите прав детей, а также подотчетные и подконтрольные ему отделы по защите прав детей, располагаемые в районах, городах областного значения, городах республиканского значения, столице.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в начале мая стало известно, что правительство РК поддержало решение о включении в базовую структуру местных исполнительных органов управлений и отделов по защите прав детей.
13.05.2025, 09:12 43516
ВАП выявила недостатки по предельным тарифам на электроэнергию
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Высшей аудиторской палате представили итоги госаудита сферы электроэнергетики Казахстана, передает корреспондент агентства.
Аудиторскими мероприятиями были охвачены: Министерство энергетики, АО "Самрук-Энерго", АО "KEGOC", АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности", ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" и другие.
По данным Министерства энергетики, в Казахстане электроэнергию производят 233 электростанции. При этом 78% потребности республики в электричестве покрывается за счет тепловых электростанций. Наблюдается положительная динамика роста выработки энергии газотурбинными электростанциями, доля которых достигла 9,6%. Вклад гидроэлектростанций в общую генерацию составляет уже порядка 8,5%, а возобновляемых источников энергии - около 3,9%.
Как отмечается в аудиторском заключении ВАП, генерация и потребление энергии в регионах локально не сбалансированы. Большая часть мощностей расположена в северной энергозоне, тогда как четверть потребления приходится на юг. В целом самодостаточными можно назвать только Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области.
Одной из главных проблем сферы электроэнергетики является неисполнение планов и мер, которые предусматривались для ее развития. В частности, направленных на обеспечение прозрачности тарифной политики, модернизацию активов и т.д. Сфера электроэнергетики по-прежнему зависит от внешних поставок оборудования", - отметили в ВАП.
Сообщается, что рост потребления электроэнергии в республике происходит на фоне продолжающегося износа генерирующих станций, многие из которых работают еще с советских времен. С годами их производительность снижается, а риски аварийности растут. В целом общий показатель износа по всем генерирующим мощностям в РК составляет 55%. Тот же индикатор для сетей электроснабжения достигает 76%.
Кроме того, по данным ВАП, кадровый дефицит нарастает: в отрасли не хватает порядка 4,5 тыс. энергетиков. Основные причины - незаинтересованность молодежи в профессии энергетика и низкие зарплаты.
У Министерства энергетики отсутствует функция по мониторингу затрат на производство и реализацию электроэнергии, что влияет на обоснованность предельных тарифов для энергокомпаний. Аудит установил определенные недостатки по предельным тарифам на электроэнергию, тарифам на мощность и тарифам на балансирующем рынке. Тарифы для электростанций утверждаются без публичных слушаний, а сметы и отчеты об их исполнении не публикуются", - проинформировали в аудиторской палате.
Отмечается, что "АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности" (КОREМ) назначено расчетным центром для купли-продажи балансирующей электроэнергии. Однако эти операции ведутся автоматически через программное обеспечение, которое не прошло тесты по информбезопасности и не введено в промышленную эксплуатацию".
Тарифы на балансирующем рынке утверждены на основании формул, которые создают условия избирательного и субъективного подхода при выборе тех или иных значений. В результате допущено завышение тарифа в размере 34,7 млрд тенге, которое в итоге оплачено потребителями", - уточнили в ВАП.
Также наблюдается увеличение провайдеров на рынке электроэнергии. В настоящее время в их число входит 18 юридических лиц.
Стоимость услуг провайдеров не регулируется, объемы и цены поставляемой электроэнергии основаны на договорных взаимоотношениях. Это создает условия для скрытия реальных объемов потребления и выработки электроэнергии, что приводит к недостаточной прозрачности на рынке. Только за 2024 год провайдерами, минуя операторов рынка - ТОО "РФЦ" и АО "КОREМ", закуплено у 187 организаций и реализовано электроэнергии на 13,7 млрд кВт-ч (ориентировочно на сумму более 200 млрд тенге)", - пояснили в палате.
Кроме того, по информации палаты, имеются факты приобретения майнерами электроэнергии у сторонних компаний через балансирующего поставщика, минуя единого закупщика - ТОО "РФЦ". Общий объем приобретенной ими энергии только за 2024 год составил 901 млн кВт-ч (ориентировочно на сумму более 13 млрд тенге).
В ходе заседания ВАП председатель палаты Алихан Смаилов акцентировал на этом отдельное внимание.
Прежде всего со стороны Минэнерго должен быть мониторинг за объемами производства, потребления и фактическими тарифами. Сейчас получается, что майнеры потребляют, по данным аудита, до 1 млрд киловатт-часов электричества, купленного в обход единого закупщика. Как можно допускать бесконтрольное потребление энергии майнерами в условиях ее нехватки?" - обратился Алихан Смаилов к представителям Минэнерго РК.
В ответ специалисты министерства указали, что по майнерам отработаны необходимые механизмы лицензирования и деятельности.
Лицензирование - это одно. Но они покупают через провайдеров энергию по нерегулируемым ценам. И эти расходы ложатся на всех потребителей. Проблема набирает обороты. Провайдеров баланса становится все больше. Это выгодно - зарабатывать на ровном месте за счет всего народа. Вы это, получается, позволяете. Допускаете эту тенденцию и эффективных механизмов контроля не внедряете", - указал на проблему председатель палаты.
В ВАП отметили, что отсутствие должного контроля, недостаточное изучение рынка и ненадлежащее проведение маркетинговых исследований проектировщиками привели к тому, что подрядчики поставили АО "KEGOC" оборудование для 4 проектов в 2-3 раза дороже на общую сумму 2,2 млрд тенге.
За прошедшие 10 лет по группе АО "Самрук-Энерго" было реализовано всего 4 новых проекта. Это ставит под сомнение успех планов по запуску 25 проектов в ближайшие 10 лет, предусмотренных стратегией развития, принятой в 2024 году. Неэффективные расходы АО "Самрук-Энерго" по приостановленным проектам составили 199 млрд тенге. Наиболее крупные из них: строительство Балхашской ТЭЦ - 102 млрд тенге, установка энергоблока № 3 Экибастузской ГРЭС-2 - 61,2 млрд тенге", - подчеркнули в ВАП.
В целом госаудит выявил:
- финансовые нарушения - 66 млн тенге;
- неэффективное планирование бюджетных средств - 9,5 млрд тенге;
- неэффективное использование средств и активов - 104,7 млрд тенге.
Зафиксировано 72 процедурных нарушения и 35 системных недостатков, заключили в ВАП.
Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличился дисбаланс между производством и потреблением электроэнергии.
По словам депутата сената Суйиндика Алдашева, дефицит электроэнергии в Казахстане в этом году вырастет почти на 50%. В 2024 году Казахстан перекрыл нехватку мощностей за счет поставок из России.
Напомним, по сравнению с мартом прошлого года тарифы на электроэнергию повысились на 14,3%.
12.05.2025, 10:27 73376
Казахстан ратифицировал соглашение с ОАЭ о реализации проекта ветряной электростанции
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ратифицировал соглашение с правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветряной электростанции.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции", - говорится в сообщении Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, депутаты сената в начале мая приняли ратификацию соглашения. В Жамбылской области планируется строительство ветряной электростанции мощностью 1 гигаватт и системы накопления энергии мощностью 300 мегаватт с емкостью 600 мегаватт в час.
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