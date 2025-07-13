Более 5 млрд тенге возвращенных активов потратят на водопроводные сети в Карагандинской области

Завершить все работы планируется до конца 2025 года

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Караганда. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из специального государственного фонда правительством выделено свыше 5 млрд тенге на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Карагандинской области, - Из специального государственного фонда правительством выделено свыше 5 млрд тенге на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Карагандинской области, сообщает пресс-служба премьер-министра.





Финансирование осуществляется за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов.





Проекты реализуются в нескольких населенных пунктах области: в Караганде, в селах Тихоновке, Садовом, Колхозном, Актереке, Алихан, а также на станции Коктенколь.





Большинство сетей эксплуатировались десятилетиями без капитального ремонта, что приводило к авариям, перебоям в подаче воды и жалобам населения. Завершить все работы планируется до конца 2025 года.





По информации Министерства промышленности и строительства РК, доступ к услугам водоснабжения по Караганде составляет 99,4%, в сельской местности - 97,9%.



