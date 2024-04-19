Более 60 тысяч водительских прав незаконно выдали в Казахстане за 3 года - Антикор

Существовавшая ранее система позволяла сдавать экзамены подставным лицам и менять результаты сдачи тестов через удаленный доступ к компьютерам

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции сообщило о коррупционных рисках при регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений.





За 3 года агентством расследовалось 23 уголовных дела. Свыше 3 тысяч нелегальных машин поставлено на учет, незаконно выдано 60 тысяч водительских удостоверений", - говорится в информации ведомства.





По его данным, существовавшая ранее система позволяла сдавать экзамены подставным лицам и менять результаты сдачи тестов через удаленный доступ к компьютерам. В результате выдавалось большое количество фиктивных удостоверений.





Коррупционно уязвимой была и система регистрации автотранспорта, существовавшая с 2011 года. Недобросовестные сотрудники вносили в нее недостоверные данные и выдавали поддельные документы.





Сейчас в спецЦОНах и МВД запущены новые информационные системы.





Что изменилось:





исключены возможности для корректировки данных при оформлении и рассмотрении заявок. Вносить изменения может теперь только Комитет административной полиции;

упрощена процедура регистрации заявок. Теперь для этого необходимо ввести лишь ИИН, а остальные данные автоматически заполняются из других информационных систем. При этом система сама проверит оплату обязательных платежей, штрафов и квитанций банков второго уровня.





По результатам мониторинга спецЦОНов поступления в бюджет увеличились в 9 раз: с 10,6 млрд до 91,3 млрд тенге.





В 2022 году собрано 10,6 млрд тенге за регистрацию 9,4 тыс. автомашин. В 2023 году с учетом легализации поступило 91,3 млрд тенге при регистрации 10,2 тыс. автомашин", - сообщили в Антикоре.





В ведомстве также рассказали, какие меры предприняты, чтобы сократить риски формального прохождения экзаменов в ЦОНах:





внедрены обязательная биометрия и видеофиксация процесса в прямом эфире для общественного контроля;

урегулированы процедуры пересдачи экзаменов. Количество повторных попыток ограничено двумя разами, а в случае непрохождения через 3 месяца или использования запрещенных предметов через 6 месяцев;

проводится общественный мониторинг процедур получения водительских удостоверений и регистрации транспорта. К этой работе привлечены антикоррупционные волонтеры;

в декабре 2023 года внесены важные поправки в законодательство, относящие работников ЦОНов к субъектам коррупции. Данные изменения вступят в силу с января 2025 года.





Ранее сообщалось, что во всех спецЦОНах Казахстана проводятся масштабные проверки . Антикор проверял законность постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов.