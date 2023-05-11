10.05.2023, 19:31 29981
Более миллиона казахстанцев имеют долги на общую сумму 29,1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Более 1 миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт на общую сумму 29,1 млрд тенге, в том числе по транспорту - на 27,9 млрд тенге, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
С 26 мая списки должников с суммами задолженности свыше 1 МРП будут направлены для взыскания судебным исполнителям.
В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП может быть наложен запрет на выезд из РК. Кроме того, частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.
В КГД рекомендуют удостовериться в отсутствии задолженности. Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН.
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11.05.2023, 12:45 8061
Государству вернули земельный участок площадью 6,8 гектара в СКО
Данный земельный участок предоставлен одному из застройщиков постановлением акимата в июне 2021 года
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Петропавловск. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области государству возвращен земельный участок площадью 6,8 гектара общей стоимостью 172 миллиона тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
При предоставлении земельного участка для коммерческих целей уполномоченные органы, проигнорировав действующие правила, незаконно предоставили часть земельного участка площадью 0,0150 гектара, не подлежащего передаче для использования. Так, по акту прокурора Петропавловска государству возвращен земельный участок площадью 6,8 гектара общей стоимостью 172 миллиона тенге, предоставленный вне аукциона", - проинформировали в пресс-службе.
По данным прокуратуры, данный земельный участок предоставлен одному из застройщиков постановлением акимата в июне 2021 года на праве временного возмездного землепользования для реализации инвестиционных и инновационных проектов вне конкурса для строительства многоэтажных жилых домов.
Однако правила определения проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности введены в действия только с января 2022 года. Таким образом, инвестиционного проекта не было вообще", - пояснили в ведомстве.
В другом случае, заявили в пресс-службе, в бюджет государства взыскано 119 млн тенге по фактам неисполнения договорных и налоговых обязательств по уплате сумм по договорам купли-продажи земельных участков со стороны 69 землепользователей города.
Кроме того, советом по этике области за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.
Ранее принадлежавший строительной компании участок стоимостью 6 млрд тенге в Алматы вернули в госсобственность.
10.05.2023, 18:51 31171
В Казахстане планируют объединить функции ветеринарного и фитосанитарного надзора
Основная цель планируемого объединения - устранить "слепые зоны" в процедурах контроля за безопасностью пищевой продукции
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос объединения функций ветеринарного и фитосанитарного надзора в единую структуру обсудили на совещании у заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба главы правительства.
Основная цель планируемого объединения - устранить "слепые зоны" в процедурах контроля за безопасностью пищевой продукции. Сегодня функции единого процесса распределены между тремя госструктурами, в результате чего на стыках функционалов образуются "слепые зоны". Этот вопрос на совещании у вице-премьера поднимали в марте текущего года, по итогам которого было поручено провести функциональный анализ и изучить все за и против объединения трех структур в одну.
Идея объединения функционалов ветеринарии и фитосанитарии не нова. До 2007 года эти службы работали раздельно, с 2007 по 2011 - объединились, а с 2012 года снова стали отвечать каждый за свои функции.
Результаты анализа представил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов. Он пояснил, что сегодня Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ осуществляет регулятивные, реализационные и контрольные функции в области ветеринарии и безопасности пищевой продукции. А Комитет госинспекции в АПК обеспечивает руководство в сфере агропромышленного комплекса в части защиты и карантина растений, регулирования зернового рынка, семеноводства, племенного животноводства. Оба комитета имеют свои подведомственные организации и территориальные подразделения (в т.ч. лаборатории) в районах, областях, городах республиканского значения.
Также мы изучили международный опыт. В Литовской Республике в 2000 году была проведена реформа, в результате которой три органа объединили в один, создав государственную службу продовольствия и ветеринарии. Благодаря этому в Литве, которая является членом ЕС, ведется полный контроль безопасности продовольствия "от фермы до стола", а также производства, импорта, перевозки, хранения и торговли. В КНР контроль безопасности экспортно-импортной продукции осуществляется Главным таможенным управлением. В результате экспертиза готовой пищевой продукции, растениеводства и животноводства осуществляется в лаборатории Главного таможенного управления с выдачей одного сертификата. В Азербайджанской Республике в 2017 году создано Агентство по пищевой безопасности, которое ведет государственный контроль за безопасностью пищевых продуктов, нормативное регулирование ветеринарного и фитосанитарного контроля и другие функции, связанные с безопасностью пищевой продукции на всех стадиях процесса, включая защиту прав потребителей", - сказал Рустем Курманов.
По итогам совещания Серик Жумангарин отметил, что решение об объединении должно быть принято только на основании тщательного анализа. Для глубокой и всесторонней проработки вопроса решено создать рабочую группу на уровне вице-министров заинтересованных ведомств и представителей других организаций, включая АСПиР и др.
10.05.2023, 17:22 33396
Сапар Сатаев назначен акимом Балхаша
Кайрат Камзин, возглавлявший акимат Балхаша, освобожден от занимаемой должности
Фото: gov.kz
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Балхаш. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаша, сообщает пресс-служба городского акимата.
В Балхаше представили нового акима. По согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата на эту должность назначен Сапар Сатаев. До этого он возглавлял город Приозерск", - сообщили в пресс-службе.
Трудовую деятельность Сапар Сатаев начал в 2002 году. Работал в РГП "Казахавтодор", был заместителем директора, исполняющим обязанности директора КГКП "Ботақара су қожалығы".
На госслужбе с 2010 года. В качестве акима возглавлял поселок Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области.
С 2013 по 2015 год был акимом города Абая Абайского района Карагандинской области. Затем работал в должности заместителя акима Бухар-Жырауского района.
С мая 2021 года и до настоящего назначения был акимом города Приозерска.
Также Кайрат Камзин, возглавлявший Балхаш, освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Ранее был назначен аким Рудного.
10.05.2023, 15:05 36411
Регистрировать недвижимость теперь можно через единый госкадастр
Фото: АО НИТ
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Услуги в сфере регистрации недвижимости начали оказывать через единый государственный кадастр недвижимости, сообщает НАО "Правительство для граждан".
С 5 по 9 мая текущего года были проведены технические работы по переходу с государственной базы данных "Регистр недвижимости" на новую систему "Единый государственный кадастр недвижимости". Все данные были перенесены успешно, тестирование системы показало штатную работоспособность", - отметили в госкорпорации.
Перенос сведений был запланирован на праздничные дни, для того чтобы недоступность услуг по линии недвижимости выпадала на нерабочие дни.
На данный момент идет пусконаладочный процесс для выполнения и устранения неточностей, связанных с процессом оказания услуг в сфере недвижимости", - отметили в госкорпорации.
Возможна временная некорректная работоспособность таких услуг как:
- временная регистрация по месту жительства населения;
- регистрация детей до 16 лет по месту жительства;
- регистрация по месту жительства населения РК;
- снятие с регистрации по месту жительства;
- выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам;
- предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты;
- постановка на учет нуждающихся в служебном жилище военнослужащих Вооруженных Сил РК;
- установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей и назначение выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
- выдача справок для распоряжения имуществом несовершеннолетних;
- прием документов на конкурс по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим, профессиональным и послесредним образованием;
- передача ребенка (детей) на патронатное воспитание и назначение выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям;
- постановка на учет лиц, желающих усыновить детей;
- передача ребенка (детей) на воспитание в приемную семью и назначение выплаты денежных средств на их содержание;
- прием документов и зачисление в высшие учебные заведения для обучения по образовательным программам высшего и послевузовского образования;
- выдача договора залога недвижимого имущества, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств стипендиатов международной стипендии "Болашак";
- предоставление общежития обучающимся в высших учебных заведениях и в организациях технического и профессионального образования;
- выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;
- выдача технического паспорта объектов недвижимости;
- выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости;
- выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости;
- получение справок о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;
- выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества для физических и юридических лиц;
- выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество для физических и юридических лиц;
- выдача приложения к техническому паспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества;
- государственная регистрация объекта кондоминиума;
- государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств;
- регистрация залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации;
- выдача выписки из реестра регистрации залога движимого имущества.
В госкорпорации подчеркнули, что делают все возможное, чтобы услуги предоставлялись штатно, несмотря на повышенную нагрузку.
Ранее в связи с переходом на новую информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости" в Казахстане был временно приостановлен прием заявок на оказание услуг по линии недвижимости.
10.05.2023, 09:16 46746
Пакет акций управляющей компании "Хоргоса" передан акимату области Жетысу
Фото: акимат области Жетысу
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Принято постановление правительства Республики Казахстан "О передаче государственного пакета акций акционерного общества "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" из республиканской собственности в коммунальную собственность".
Передать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке из республиканской собственности в коммунальную собственность акимата области Жетісу государственный пакет акций акционерного общества "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" в размере 100%", - говорится в документе.
Напомним, МЦПС "Хоргос" возобновил свою деятельность с 24 апреля 2023 года. Деятельность центра была приостановлена более трех лет назад в связи эпидемиологической ситуацией в мире.
09.05.2023, 15:11 70846
Токаев посетил военный парад по случаю Дня Победы в Москве
Фото: telegram/Aqorda
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Москва. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в ознаменование 78-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба главы государства.
Также Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным парад посетили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Дополнено 09.05.2023, 19.10
В рамках рабочего визита в Россию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с российским коллегой актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, информирует sputnik.kz.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран", - цитирует inform.kz пресс-секретаря президента РК Руслана Желдибая.
Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию.
09.05.2023, 09:10 79916
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Победы, сообщает пресс-служба Акорды.
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Этот праздник занимает особое место в истории нашей страны, олицетворяя собой непреклонную волю и героизм старших поколений, их самоотверженную борьбу за мир и свободу. В суровые годы войны наши соотечественники проявили исключительную отвагу и стойкость. Каждый второй солдат, ушедший на фронт из Казахстана, пожертвовал жизнью во имя нашего светлого будущего", - говорится в поздравлении.
Он также отметил, что неоценимый вклад в Победу внесли труженики тыла, которые в дни тяжелых испытаний своей трудовой доблестью продемонстрировали сплоченность и солидарность нашего народа.
Наш священный долг - чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах. Мы безмерно благодарны поколению победителей за мирное небо над головой. Их славный подвиг - пример для потомков. Идеалы свободы, справедливости, равенства, которые они отстояли неимоверной ценой, для нас всегда будут незыблемыми ориентирами в построении Справедливого Казахстана. Желаю нашим дорогим ветеранам и всем согражданам здоровья и благополучия! С Днем Победы!" - добавил глава государства.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечают День Победы.
08.05.2023, 19:52 101371
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию
Фото: Акорда
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с двухдневным рабочим визитом в Россию.
Программа визита началась с посещения памятных мест Ржевского округа, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны", - сообщает Акорда.
Президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.
Мемориал представляет собой гранитную стену длиной 27 метров и высотой около четырех с надписью "Вечная память воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад от благодарных казахстанцев".
В правой части стены находится панно с картой Казахстана, на которой отмечены города Алматы и Актобе, где в 1941 году формировались стрелковые бригады, а также столица Астана. На мраморных плитах выгравированы имена 9312 воинов, призванных в эти бригады из Казахстана.
Глава государства также возложил цветы к мемориалу воинам-кыргызам, почтив память погибших солдат минутой молчания.
Во время визита Токаев посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы подо Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана.
9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.
Напомним, сегодня глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Дополнено 08.05.2023, 20.50
Президент возложил цветы к братской могиле на воинском захоронении в деревне Трубино Ржевского округа, сообщает Акорда.
Глава государства почтил минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, отдав дань уважения погибшим и пропавшим без вести в ходе кровопролитной битвы подо Ржевом.
На братской могиле возведена скульптура воина с автоматом. Рядом установлен камень с надписью: "Воинам-однополчанам 881 стрелковой дивизии и 331 ПАП РГК, павшим в боях в 1941-1945 годах за освобождение Ржева от немецко-фашистских захватчиков".
Здесь покоятся останки более 2000 солдат, в списках захороненных Касым Болтаев - родной дядя президента Казахстана.
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