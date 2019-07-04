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Бозумбаев доложил президенту об обстановке на Тенгизском месторождении

03.07.2019, 16:37 4564
Бозумбаев доложил президенту об обстановке на Тенгизском месторождении
Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Каната Бозумбаева, передает Kazakhstan Today.
 
Бозумбаев проинформировал главу государства об итогах встречи ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в организацию, которые подписали Соглашение об ограничении добычи нефти.
 
Также президенту было доложено о парафировании Казахстаном Хартии сотрудничества стран производителей нефти, о ситуации в нефтедобывающей отрасли страны, текущей обстановке на Тенгизском месторождении и работе с зарубежными компаниями, сообщает пресс-служба Акорды.
 

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