Бозумбаев доложил президенту об обстановке на Тенгизском месторождении

Бозумбаев проинформировал главу государства об итогах встречи ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в организацию, которые подписали Соглашение об ограничении добычи нефти.
Также президенту было доложено о парафировании Казахстаном Хартии сотрудничества стран производителей нефти, о ситуации в нефтедобывающей отрасли страны, текущей обстановке на Тенгизском месторождении и работе с зарубежными компаниями, сообщает пресс-служба Акорды.
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