Бренд "Сделано в Казахстане" создадут для повышения узнаваемости отечественной продукции за рубежом

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Для повышения узнаваемости и спроса на казахстанскую продукцию за рубежом в мае текущего года будет создан зонтичный бренд "Сделано в Казахстане", передает Kazakhstan Today.

Добросовестные экспортеры, вошедшие под зонтичный бренд "Сделано в Казахстане", будут пользоваться широкими мерами государственной экспортной поддержки, сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр на заседании правительства РК.

Это позволит экспортерам значительно снизить расходы на продвижение и рекламу и упростит процесс выхода на новые рынки.

Учитывая отдаленность от крупных рынков сбыта, доля транспортировки в себестоимости товара составляет до 30%, что существенно сказывается на ценовой конкурентоспособности на экспортных рынках. В текущем году впервые предусмотрено возмещение транспортных расходов экспортерам при экспорте готовых товаров с наибольшей долей добавленной стоимости", - сказал министр.

Так, для охвата государственной поддержкой всех субъектов предпринимательства установлены критерии возмещения в зависимости от их категории: 30% - крупный, 50% - средний и 60% - малый. Возмещение затрат предусматривается за перевозку продукции железнодорожным и автомобильным транспортом.

Действующая система продвижения экспорта требовала внедрения новой модели поддержки экспортеров по принципу "Единого окна". Данное требование было обусловлено отсутствием взаимодействия между отраслевыми государственными органами и операторами в части поддержки экспорта приоритетных отраслей.

На сегодня действует "Единое окно для экспортеров" на базе Казахстанского центра индустрии и экспорта. Центр оказывает комплексную поддержку экспортерам в поиске рынков сбыта продукции и потенциальных покупателей, по таможенным и логистическим услугам, мерами государственной поддержки и решении проблем, проинформировали в пресс-службе ведомства.

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