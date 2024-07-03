02.07.2024, 21:21 41551
Число туристов из Китая в Казахстане достигло почти 400 тысяч
311 тысяч казахстанцев посетили Китай
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта РК провел встречу с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области туризма, сообщает пресс-служба МТС РК.
За последние годы принят ряд мер, направленных на активизацию сотрудничества в сфере туризма, а также в целях увеличения туристского потока", - сказал глава ведомства РК.
В 2023 году число туристов из Китая в Казахстан многократно возросло, достигнув 367 тысяч человек. В то же время 311 тысяч казахстанцев посетили Китай, что вдвое превышает показатель 2022 года.
Министр также подчеркнул, что в настоящее время по маршруту Казахстан - Китай выполняется 44 рейса в неделю.
Для продвижения туристического потенциала страны в рамках государственного визита председателя КНР в Казахстан мы также подпишем меморандум о взаимопонимании с Медиакорпорацией Китая (СМG) о сотрудничестве в области туризма", - отметил министр туризма и спорта РК.
Министр культуры и туризма КНР Сунь Ели выразил готовность продолжить взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма для дальнейшего развития экономических, торговых и гуманитарных связей между двумя странами.
В завершение встречи Маржикпаев напомнил о проведении Всемирных игр кочевников в сентябре этого года, где выступит национальная сборная Китая.
Также в декабре 2024 года в Алматы планируется провести церемонию закрытия Года казахстанского туризма в Китае.
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03.07.2024, 14:14 11101
Филиал Пекинского университета и культурные центры открыли главы Казахстана и КНР
Токаев и Си Цзиньпин также приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по ТМТМ
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в торжественной церемонии открытия ряда объектов, сообщает Акорда.
Главы Казахстана и Китая в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
Участникам мероприятия продемонстрировали видеоролик о транзитном рейсе по маршруту Великого шелкового пути, по завершении которого президент Касым-Жомарт Токаев и председатель Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов", - рассказали в Акорде.
Также президенты торжественно открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане.
Открытие данных центров знаменует новый этап в развитии гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Центры станут площадками для проведения различных культурных мероприятий, выставок, лекций и мастер-классов, направленных на укрепление взаимопонимания между народами двух дружественных стран, пояснили в пресс-службе президента РК.
Особым событием также стало открытие Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином филиала Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета Астана.
Сотрудничество казахстанского и китайского вузов предоставит студентам уникальные возможности для обучения и профессионального роста, будет способствовать развитию языковых навыков, межкультурной коммуникации и научных исследований.
Как ожидается, успешная реализация данных проектов станет важным шагом на пути активизации культурных и образовательных обменов, а также развития политических и экономических отношений между двумя странами", - добавили в Акорде.
03.07.2024, 11:19 17131
Два фонтана заберут у частников в собственность Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы два частных фонтана передадут на баланс города.
Владельцы двух частных фонтанов - АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова" и ЖК "Столичный" уже выразили готовность передать свои объекты в коммунальную собственность", - сообщили в горакимате.
Там отметили, что фонтаны, расположенные на частных территориях, часто находятся в неудовлетворительном, заброшенном состоянии, не функционируют или требуют капитального ремонта в связи с отсутствием финансовых средств у собственников.
Передача в госсобственность позволит обеспечить их устойчивое функционирование и улучшение городской среды в целом, считает представитель ТОО "Eco Almaty" Джанибек Кенжалиев.
Всего в Алматы 150 фонтанов, из них 66 коммунальных и 84 частных. И те и другие приводят в порядок в рамках акции "Алматы жазы".
За неделю в мегаполисе очистили 60 фонтанов, находящихся в коммунальной собственности. Еще 6 находятся на реконструкции. Чистят и ремонтируют также фонтаны, расположенные на частной территории, и современные пешеходные фонтаны, 13 из которых - коммунальные.
Ранее алматинцы пожаловались на собственника фонтана возле исторической гостиницы "Казахстан", который превратил часть объекта в бассейн без разрешительных документов.
В настоящее время работы на фонтане, находящемся на территории охранной зоны, приостановлены. Собственника привлекут к ответственности.
Также сообщалось, что в Алматы восстановили исторический фонтан "Тысяча струй" возле КБТУ.
Отметим, что проводимые в Алматы реконструкции исторических и любимых алматинцами мест далеко не всегда идут им на пользу. В частности, в июне экоактивисты обратились к акиму Алматы с требованием пересмотреть и скорректировать проводимую в этом году перестройку и застройку озера Сайран и его зеленой зоны.
03.07.2024, 09:54 21706
Правительство выделило 12 млрд тенге на компенсацию потерь бизнеса после паводков
Фото: МЧС
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана приняло постановление о выделении более 12 млрд тенге из своего резерва для компенсации имущественных потерь малого и среднего бизнеса после масштабных паводков. Региональные комиссии уже принимают заявки предпринимателей.
Начата работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. В настоящее время региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 178 заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,5 млрд тенге. В целом, согласно предварительной оценке акиматов, пострадало 746 субъектов МСБ. В их числе продуктовые магазины, кафе, СТО, гостиницы и др. Сегодня проводятся оценки и сметные работы, по итогам которых заявки внесут на рассмотрение региональных комиссий", - проинформировали в правительстве.
Таким образом, более 12 млрд тенге из резерва правительства будут перечислены бюджетам Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей для компенсации имущественных потерь МСБ.
Напомним, ранее из чрезвычайного резерва также было выделено свыше 2,4 млрд тенге на восстановление воздушных линий электропередачи в Западно-Казахстанской и Костанайской областях.
02.07.2024, 16:05 51191
Роман Скляр возглавит Наццентр по инвестиционной деятельности
Фото: primeminister.kz
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр возглавит Национальный центр по инвестиционной деятельности, передает корреспондент агентства.
Распоряжением премьер-министра в Казахстане создается новая структура - Национальный центр по инвестиционной деятельности.
Общее руководство деятельностью НЦИД осуществляет первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в распоряжении.
Документом определены следующие задачи НЦИД:
- организация деятельности секретариата совета по привлечению инвестиций;
- выработка предложений по совершенствованию регуляторной политики для создания конкурентоспособного инвестиционного климата;
- сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов по поручению руководства правительства;
- межотраслевая координация при сопровождении и мониторинге реализации инвестиционных проектов по предоставлению государственных услуг;
- выработка предложений по совершенствованию бизнес-процессов государственных органов, осуществляющих государственные услуги инвесторам.
02.07.2024, 14:01 56206
В "АлматыЭнергоСбыт" назначен новый руководитель
Компанию возглавила Гульжан Исламова
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Алматы. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новым генеральным директором ТОО "АлматыЭнергоСбыт" назначена Гульжан Исламова, сообщает пресс-служба АО "Самрук-Энерго".
Прежний руководитель компании Едил Копенов покинул пост в связи с переходом на другую позицию в группе компаний "Самрук-Энерго", - сообщили в пресс-службе.
Гульжан Исламова окончила Жетысуский экономический институт по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". В разные годы работала ведущим специалистом, главным специалистом службы сбыта по Алматинской области, главным специалистом центральной службы сбыта и обеспечения энергоресурсами.
Возглавляла районные отделения энергосбыта № 4, № 3, № 7 города Алматы.
До назначения на должность генерального директора была управляющим директором по сбыту ТОО "АлматыЭнергоСбыт".
Напомним, этим летом алматинцы столкнулись с постоянными отключениями электроэнергии в разных районах города. В частности, на постоянные отключения света жалуются жители Турксибского района Алматы.
Свет выключают еженедельно. Как только начинается жаркий летний сезон, так начинаются проблемы", - написала в редакцию одна из жительниц района.
Она подчеркнула, что в Алматы давно пора менять всю систему подачи электричества, так как она не выдерживает нагрузок от современной техники и с наступлением жары начинаются бесконечные аварии.
25 июня от электроснабжения также в очередной раз отключили микрорайон Нур Алатау.
Такая же ситуация со светом происходила в прошлом году. С наступлением лета системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучреждениях и прочих объектах города. Это приводит к частому отключению электричества.
01.07.2024, 21:09 93226
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", - говорится в сообщении.
Также лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал еще ряд законов.
В частности, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О науке и технологической политике" и закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и технологической политики, платформенной занятости и государственного контроля".
Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
Ранее сообщалось о том, какие налоги сократят с введением нового Налогового кодекса.
01.07.2024, 21:05 94196
Президент Казахстана подписал закон о госзакупках
Закон направлен на оптимизацию процедур закупочного процесса
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О государственных закупках", сообщает Акорда.
Закон направлен на оптимизацию процедур закупочного процесса, повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг усиление ответственности участников госзакупок и развитие конкуренции", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что законом внедрена возможность общественного мониторинга госзакупок.
Установлен запрет для участия в госзакупках потенциального поставщика, руководитель или учредитель, которого ранее совершили коррупционные правонарушения. К госзакупкам также не будут допущены потенциальные поставщики, имеющие просроченную задолженность по заработной плате", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, сокращены с 50 до 30% предельные объемы работ и услуг, передаваемые поставщиком субподрядчикам для выполнения работ либо оказания услуг.
Закон вводится в действие с 1 января 2025 года", - добавили в Акорде.
Также главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок и исключения излишней законодательной регламентации".
Ранее президент подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках".
01.07.2024, 20:58 88956
Ряд соглашений с Китаем ратифицировал Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд соглашение с Китайской Народной Республикой ратифицировала Республика Казахстан, сообщает Акорда.
В частности, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута" и закон Республики Казахстан "О ратификации моглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай - Европа".
Также президент подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках".
Напомним, грузоперевозки Казахстана с Китаем с начала года выросли на 12,4%.
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