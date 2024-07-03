Число туристов из Китая в Казахстане достигло почти 400 тысяч

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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта РК провел встречу с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области туризма, сообщает пресс-служба МТС РК.





За последние годы принят ряд мер, направленных на активизацию сотрудничества в сфере туризма, а также в целях увеличения туристского потока", - сказал глава ведомства РК.





В 2023 году число туристов из Китая в Казахстан многократно возросло, достигнув 367 тысяч человек. В то же время 311 тысяч казахстанцев посетили Китай, что вдвое превышает показатель 2022 года.





Министр также подчеркнул, что в настоящее время по маршруту Казахстан - Китай выполняется 44 рейса в неделю.





Для продвижения туристического потенциала страны в рамках государственного визита председателя КНР в Казахстан мы также подпишем меморандум о взаимопонимании с Медиакорпорацией Китая (СМG) о сотрудничестве в области туризма", - отметил министр туризма и спорта РК.





Министр культуры и туризма КНР Сунь Ели выразил готовность продолжить взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма для дальнейшего развития экономических, торговых и гуманитарных связей между двумя странами.





В завершение встречи Маржикпаев напомнил о проведении Всемирных игр кочевников в сентябре этого года, где выступит национальная сборная Китая.





Также в декабре 2024 года в Алматы планируется провести церемонию закрытия Года казахстанского туризма в Китае.