Что ждет казахстанцев в феврале
Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в феврале текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Национальный фонд - детям": поступили первые выплаты
По программе в ЕНПФ начислены первые целевые требования (детям в возрасте до 18 лет) и поступили первые целевые накопления на целевые накопительные счета (детям, которым в 2024 году исполняется 18 лет). Общее количество участников программы - 6 919 131 ребенок (дети - рожденные с 1 января 2006 года по 31 декабря 2023 года включительно). Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет (дети - рожденные с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно).
Всем им за прошедший год из Национального фонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.
Детям, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, указанная сумма уже поступила на их целевые накопительные счета, открытые в ЕНПФ автоматически. Эти участники программы получат право использовать свои целевые накопления на жилье или образование сразу по достижении совершеннолетия.
Информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители (или другие законные представители) несовершеннолетнего могут проверить (по ИИН ребенка) на специально созданном сайте kids.enpf.kz. Также данные о начислениях по своему ребенку родители могут проверить в своем личном кабинете на портале egov.kz.
Дополнительные каникулы для первоклассников
На следующей неделе первоклассников ждут дополнительные зимние каникулы, которые продлятся семь дней.
Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся семь календарных дней с 5 по 11 февраля 2024 года", - сообщили в Минпросвещения.
В Казахстане призовут на воинскую службу более 750 офицеров запаса
Правительство Казахстана приняло постановление "О призыве офицеров запаса на воинскую службу". Оно вступает в силу с 9 февраля 2024 года.
Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году сроком на двадцать четыре месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.
В Вооруженные силы планируется призвать 600 человек, в Пограничную службу КНБ - 80 человек, в Национальную гвардию МВД - 42 человека, в МЧС - 30 человек. Всего, согласно документу, в 2024 году призовут 752 офицера запаса.
Нацбанк примет решение по базовой ставке
Нацбанк примет очередное решение по базовой ставке 23 февраля 2024 года в 12.00. Напомним, 19 января комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Переход на единый часовой пояс
В январе премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства о переходе республики на часовой пояс UTC+5.
Применить ко всей территории Республики Казахстан 5-й часовой пояс. Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00) перевести местное время на 1 час назад", - говорится в тексте постановления правительства.
Напомним, сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны находится в зоне UTC+6. Единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени. Между тем множество граждан не поддерживают данную инициативу.
Аграрии начнут получать дизтопливо по льготной цене
Министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден график закрепления областей за НПЗ по поставке дизтоплива на весенние полевые работы 2024 года. В соответствии с графиком планируется приоритетная отгрузка и поставка 340,2 тыс. тонн дизтоплива с 1 февраля по 30 июня производителям сельскохозяйственной продукции (СХП) в 17 из 20 регионов Казахстана, в том числе тыс. тонн: февраль - 45, март - 90,4, апрель - 92,8, май - 103,4 и июнь - 8,6. Отгрузка и поставка дизтоплива производства Атырауского, Павлодарского и Шымкентского НПЗ будут осуществлены из ресурсов АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "Petrosun".
Рекомендованная Минэнерго цена дизтоплива непосредственно для СХП составляет 250 тенге за литр, что ниже на 15% от розничных цен "на пистолете" АЗС, и остается неизменной после уборочных работ 2023 года.
Рекомендованная цена является единой для всех 17 регионов и включает расходы на транспортировку и маржу региональных операторов по поставке топлива СХП.
Какая погода ожидается в феврале
В феврале на большей территории Казахстана средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°. Об этом сообщает РГП "Казгидромет".
Температура воздуха около нормы прогнозируется в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской и Жетысуской областей, в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Абайской областей.
Количество осадков в феврале в большинстве областей республики прогнозируется около климатической нормы, лишь в Атырауской области, в северной половине Костанайской области, в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны - больше нормы.
В феврале продолжительность светлого времени суток увеличивается в среднем на 2-3 часа. В южных регионах уже происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 0°, в сторону положительных значений.
Туманы и гололедные явления наблюдаются чаще, чем в январе.
По прогнозу в начале и в конце первой декады февраля c активными циклонами на большей территории РК ожидается снег, метель, в горных районах южных регионов пройдет временами сильный снег, в середине первой декады осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега. Неустойчивая погода будет сопровождаться туманами, гололедными явлениями и усилением ветра до 15-28 метров в секунду. В середине первой декады февраля на большей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха:
- в западных регионах: ночью от -3-14°С до -5+3°С, днем от 0,-5°С до -3+5°С;
- в северных и центральных: страны ночью от -10-23°С до -3-10°С, днем от -5-15°С до -5+2°С;
- на востоке страны: ночью от -10-25°С до -2-10°С, днем от -2-12°С до -2+3°С;
- в южных регионах: ночью от -8-15°С до -3+3°С, днем от -8+3°С до +5+13°С.
В конце первой декады прогнозируется понижение температурного фона на северо-западе страны, затем и на остальной территории РК.
Во второй и в третьей декадах завершающего месяца зимы в большинстве областей морозы будут чередоваться с оттепелями.
Прогнозируется колебание температурного фона на севере республики ночью от -3-12°С до -15-25°С, днем от -5+3°С до -8-13°С, в южной половине ночью от -9-14°С до -8+3°С, днем от -1-6°С до +7+15°С.
В Алматы 1-2 февраля пройдут форум Digital Almaty и Евразийский межправсовет