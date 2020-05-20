В Казахстане появится медаль за борьбу с COVID-19

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане появится медаль "Халык алгысы" за борьбу с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Проект указа президента РК предусматривает поощрение граждан, особо отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Kazpravda.kz

Представления к награждению медалью вносятся президенту РК палатами парламента, правительством, Конституционным советом, Верховным судом, министерствами, иными центральными государственными органами Республики Казахстан, акимами городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, а также общественными объединениями", – говорится в сообщении на открытых НПА.

Согласно проекту указа, медаль вручается президентом РК. Также от имени и по поручению президента медаль могут вручать: государственный секретарь РК; акимы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, а также иные уполномоченные главой государства должностные лица.

Проект указа находится на обсуждении до 1 июня 2020 года.

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