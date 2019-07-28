Детсад на 80 мест открыли в ауле Турмагамбет Кызылординской области

Кызылорда. 27 июля. Kazakhstan Today - В рамках рабочей поездки в Кармакшинский район аким Кызылординской области Куанышбек Искаков принял участие в церемонии открытия детского сада на 80 мест в ауле Турмагамбет аульного округа Дауылколь, передает Kazakhstan Today.

Рабочая поездка главы региона в Кармакшинский район состоялась 25-26 июля. Программа визита включала встречи с жителями населенных пунктов и ознакомление с работой ряда объектов.

В аульном округе Дауылколь состоялось открытие детского сада "Кызгалдак" на 80 мест, заказчик - ТОО "Турмагамбет".

Открытый сегодня детский сад позволит полностью решить вопрос дошкольного образования в аульном округе Дауылколь. Кроме того, в августе в селе Турмагамбет планируется сдача в эксплуатацию цеха по переработке 1 тонны молока в сутки, ведется строительство центральной площади. В целях диверсификации сельского хозяйства начата посадка сои ТОО "Турмагамбет". Это позволит повысить благосостояние жителей села и развивать экономику региона", - отметил Искаков.

В поселке Торетам аким области ознакомился с работой открытого в 2018 году физкультурно-оздоровительного комплекса. Здесь 210 детей посещают занятия по 5 видам спорта: бокс, тяжелая атлетика, баскетбол, волейбол и кикбоксинг.

В районном центре, поселке Жосалы, глава региона ознакомился с работой цеха по выпуску железобетонных изделий, открытого в 2016 году. На предприятии работает 12 человек, предприятие производит строительный песок и бетонные изделия. Также аким области посетил районный историко-краеведческий музей, в котором хранится свыше 4 тыс. экспонатов.

В аульном округе Жанажол Искаков побывал в цехе по переработке 5 тонн риса в час. Здесь работают 12 человек, в целом в хозяйстве трудоустроены 400 человек.

В аульном округе ІІІ Интернационал глава региона ознакомился с работой по благоустройству Центральной площади при спонсорской поддержке ТОО "Достык жер МК", а в аульном округе Актобе - с ходом строительства птицефабрики мощностью 1500 тонн мяса птицы в год.

Кроме этого, аким области встретился с жителями ряда населенных пунктов района и обсудил с ними вопросы развития региона.

Как напомнили в пресс-службе акима области, в 2015 году в Кызылординской области был полностью решен вопрос обеспечения детскими садами дошкольников в возрасте 3-6 лет.

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