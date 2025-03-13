Девять районов ВКО перешли на новый график работы

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2025 года несколько районов ВКО перешли на новый график работы. Первым, кто испытал изменения, был Катон-Карагайский район, который стал пилотным для реализации инициативы. Вскоре к нему присоединились еще 8 районов: Зайсанский, Тарбагатайский, Уланский, Курчумский, Маркаколь, Самар, Улкен Нарын и Алтай, сообщили в акимате региона.





Теперь государственные учреждения и предприятия этих районов работают с 08.00 до 17.30 с перерывом на обед с 12.00 до 13.30. Исключение составляют школы, детские сады и медицинские учреждения, которые продолжают работать по привычному расписанию, так как уже функционируют по аналогичному графику.





Особое внимание стоит уделить району Алтай, где изменения затронули не только государственные структуры, но и социальный блок. Как пояснила председатель районного маслихата Лариса Гречушникова, новая система работы оказалась крайне удобной для жителей района.





Маслихат района Алтай полгода как перешел на новый режим работы. Так как у сотрудников маленькие дети, в детские сады надо успевать в 8:00, в школу также отводить детей, а кто-то живет в частных домах, где приходится вставать раньше, к тому же и промышленные предприятия работают с 8:00, поэтому такого разрыва графика работы между бюджетными организациями, государственной службой, промышленными предприятиями уже не будет. Это очень удобно", - сказала Лариса Гречушникова.





Методист Дома дружбы Зинаида Натарова поддержала ее.





Я поддерживаю это решение, так как для меня, как жительницы частного сектора, очень важен лишний час, который можно провести на своем приусадебном участке", - сказала она.





Поддержку нововведению оказал и аким района Алтай Ренат Курмамбаев, отметивший, что на встречах с местными жителями в поддержку изменения графиков высказывались все участники.





Во всех населенных пунктах района Алтай прошли встречи по изменению графика рабочего времени. Люди поддержали инициативу по оптимизации рабочего времени путем корректировки рабочих графиков. Эти меры направлены на улучшение физического состояния работников, на создание более комфортных условий для граждан", - сообщил Ренат Курмамбаев.





Ключевая цель нововведения - оптимизация рабочих процессов и улучшение координации между районами. Учитывая природные особенности региона, такие как ранние рассветы и закаты, решение позволит более эффективно использовать световой день, что в свою очередь повысит продуктивность труда и улучшит качество жизни.





Кроме того, в Уланском районе, где также вступил в силу новый график, прошли встречи с руководителями крестьянских хозяйств, местных органов власти и образовательных учреждений. Аким Уланского района Арман Бекбосынов подчеркнул, что изменение графика получило поддержку на встречах с местными жителями.





С сегодняшнего дня в нашем районе вступает в силу новый рабочий график. В 16 сельских округах Уланского района прошли встречи с руководителями крестьянских хозяйств, департамента государственных доходов, отделов полиции и обороны, а также с государственными служащими и представителями образовательных учреждений района. В этих встречах принимали участие руководители и заместители областных управлений. Была предложена инициатива о начале рабочего дня с 8:00, которая получила единогласную поддержку участников встреч. По такому графику работают промышленные предприятия и крупные сельхозформирования, что обеспечит удобство и графиков работы бюджетных организаций. Школы, детские сады и медицинские учреждения продолжают работать по прежнему графику, изменений в их рабочем расписании не предусмотрено", - отметил Арман Бекбосынов.





Новый рабочий график позволит мне уделять больше внимания домашним делам и уходу за огородом", -- сказала библиотекарь Уланского района Светлана Ключникова.





У нас в семье сборы на работу и в школу стали удобными, все в одно время выходим, а вечером находим время для семьи, заботы о доме и общения с детьми", - считает работник местной птицефабрики Рустем Алиев.





В акимате отметили, что этот шаг в ВКО направлен на улучшение организации труда, повышение качества жизни и создание более гармоничной рабочей среды для всех жителей области.