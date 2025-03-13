12.03.2025, 08:47 44891

Девять районов ВКО перешли на новый график работы

Девять районов ВКО перешли на новый график работы
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2025 года несколько районов ВКО перешли на новый график работы. Первым, кто испытал изменения, был Катон-Карагайский район, который стал пилотным для реализации инициативы. Вскоре к нему присоединились еще 8 районов: Зайсанский, Тарбагатайский, Уланский, Курчумский, Маркаколь, Самар, Улкен Нарын и Алтай, сообщили в акимате региона.

Теперь государственные учреждения и предприятия этих районов работают с 08.00 до 17.30 с перерывом на обед с 12.00 до 13.30. Исключение составляют школы, детские сады и медицинские учреждения, которые продолжают работать по привычному расписанию, так как уже функционируют по аналогичному графику.

Особое внимание стоит уделить району Алтай, где изменения затронули не только государственные структуры, но и социальный блок. Как пояснила председатель районного маслихата Лариса Гречушникова, новая система работы оказалась крайне удобной для жителей района.

Маслихат района Алтай полгода как перешел на новый режим работы. Так как у сотрудников маленькие дети, в детские сады надо успевать в 8:00, в школу также отводить детей, а кто-то живет в частных домах, где приходится вставать раньше, к тому же и промышленные предприятия работают с 8:00, поэтому такого разрыва графика работы между бюджетными организациями, государственной службой, промышленными предприятиями уже не будет. Это очень удобно", - сказала Лариса Гречушникова.


Методист Дома дружбы Зинаида Натарова поддержала ее.

Я поддерживаю это решение, так как для меня, как жительницы частного сектора, очень важен лишний час, который можно провести на своем приусадебном участке", - сказала она.


Поддержку нововведению оказал и аким района Алтай Ренат Курмамбаев, отметивший, что на встречах с местными жителями в поддержку изменения графиков высказывались все участники.

Во всех населенных пунктах района Алтай прошли встречи по изменению графика рабочего времени. Люди поддержали инициативу по оптимизации рабочего времени путем корректировки рабочих графиков. Эти меры направлены на улучшение физического состояния работников, на создание более комфортных условий для граждан", - сообщил Ренат Курмамбаев.


Ключевая цель нововведения - оптимизация рабочих процессов и улучшение координации между районами. Учитывая природные особенности региона, такие как ранние рассветы и закаты, решение позволит более эффективно использовать световой день, что в свою очередь повысит продуктивность труда и улучшит качество жизни.

Кроме того, в Уланском районе, где также вступил в силу новый график, прошли встречи с руководителями крестьянских хозяйств, местных органов власти и образовательных учреждений. Аким Уланского района Арман Бекбосынов подчеркнул, что изменение графика получило поддержку на встречах с местными жителями.

С сегодняшнего дня в нашем районе вступает в силу новый рабочий график. В 16 сельских округах Уланского района прошли встречи с руководителями крестьянских хозяйств, департамента государственных доходов, отделов полиции и обороны, а также с государственными служащими и представителями образовательных учреждений района. В этих встречах принимали участие руководители и заместители областных управлений. Была предложена инициатива о начале рабочего дня с 8:00, которая получила единогласную поддержку участников встреч. По такому графику работают промышленные предприятия и крупные сельхозформирования, что обеспечит удобство и графиков работы бюджетных организаций. Школы, детские сады и медицинские учреждения продолжают работать по прежнему графику, изменений в их рабочем расписании не предусмотрено", - отметил Арман Бекбосынов.


Новый рабочий график позволит мне уделять больше внимания домашним делам и уходу за огородом", -- сказала библиотекарь Уланского района Светлана Ключникова.


У нас в семье сборы на работу и в школу стали удобными, все в одно время выходим, а вечером находим время для семьи, заботы о доме и общения с детьми", - считает работник местной птицефабрики Рустем Алиев.


В акимате отметили, что этот шаг в ВКО направлен на улучшение организации труда, повышение качества жизни и создание более гармоничной рабочей среды для всех жителей области.
 
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Теги:ВКОработаГрафикчасовой пояс

новости по теме

13.03.2025, 12:47 256

Семь лет без надзора: за освобожденным насильником ребенка не следили в ЗКО

Из мест лишения свободы он был освобожден еще в августе 2017 года, однако административный надзор за ним не был установлен
Уральск. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области после вмешательства прокуратуры установлен административный надзор за насильником несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве напомнили, что административный надзор - это принудительная мера. Его устанавливают за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, которым установлены определенные законодательством ограничения, с целью профилактики рецидива с их стороны.

В ходе анализа выявлен вопиющий факт не установленного административного надзора на протяжении более 7 лет за лицом, отбывшим наказание за уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетнего", - рассказали в прокуратуре.


В ноябре 2009 года приговором Каратобинского районного суда местный житель осужден к 8 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. По закону, судимость за такое преступление погашается только по истечении 8 лет после отбытия наказания, т.е. не ранее августа 2025 года.

Из мест лишения свободы он был освобожден еще в августе 2017 года, однако административный надзор за ним не был установлен", - уточнили в ведомстве.


По представлению прокуратуры Каратобинского района инициировано ходатайство в суд.

10 февраля 2025 года за вышеуказанным гражданином установлен административный надзор и в целях предупреждения правонарушений на него возложены определенные законодательством ограничения", - резюмировали в прокуратуре.


Напомним, в прошлом году в Казахстане ужесточили закон в отношении насильников детей.

В декабре прошлого года жителя Костанайской области приговорили к 25 годам колонии за изнасилование и убийство несовершеннолетней. В этом же месяце изнасиловавший 12-летнюю падчерицу извращенец получил пожизненный срок.
 
13.03.2025, 12:06 1636

Более 400 военнослужащих Нацгвардии не получали положенные выплаты на детей с инвалидностью

В настоящее время проводится перерасчет жилищных выплат
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Главная военная прокуратура РК выявила нарушения прав детей с инвалидностью военнослужащих Национальной гвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии со статьей 14 закона "О правах ребенка в Республике Казахстан" и статьями 75, 101-2 закона "О жилищных отношениях", военнослужащие, воспитывающие детей с инвалидностью, имеют право на дополнительное жилье или жилищные выплаты", - напомнили в прокуратуре.


Однако более 400 военнослужащих указанного военного ведомства, воспитывающих детей с инвалидностью, не получали положенные выплаты.

Причины сложившейся ситуации устранены. Проведена соответствующая разъяснительная работа с личным составом. Изменен порядок подачи рапортов с обязательным указанием наличия в составе семей военнослужащих детей с инвалидностью. В настоящее время проводится перерасчет жилищных выплат", - заявили в прокуратуре.


Аналогичная работа осуществляется и в других военных ведомствах.

Напомним, в Кызылорде мать ребенка, родившегося с тяжелой патологией, в течение семи лет не могла оформить инвалидность и не получала полагающиеся выплаты из-за халатности медработников поликлиники.

Вчера в правительстве рассмотрели новые механизмы соцподдержки нуждающихся граждан. В кабмине хотят перейти от категориального принципа оказания соцпомощи к критериям реальной нуждаемости.
 
13.03.2025, 11:14 1311

Казахстан ратифицировал соглашение с Россией по обеспечению параллельной работы единых энергосистем

Токаев подписал соответствующий закон
Казахстан ратифицировал соглашение с Россией по обеспечению параллельной работы единых энергосистем
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации", сообщает "Казахстанская правда".

Ратифицировать соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации, совершенное в Астане 9 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.


Напомним, в рамках соглашения стороны будут ежегодно согласовывать объемы электроэнергии, планируемой к передаче из России в Казахстан, определять стоимость покупки и продажи электроэнергии как в пределах, так и сверх допустимого отклонения фактического межгосударственного сальдо перетоков электроэнергии от планового по договорам, заключенным между акционерным обществом KEGOC в Казахстане и публичным акционерным обществом "Интер РАО ЕЭС" в России, и осуществлять покупки электроэнергии, передаваемой из Россий в Казахстан, для покрытия планового объема потребления электроэнергии, не покрываемого энергопроизводящими организациями Казахстана, на коммерческой основе.
 
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Теги:ТокаевЗаконПодписание
13.03.2025, 10:36 6671

Какие меры принимают в Казахстане для снижения рисков подтоплений в паводкоопасных регионах

Согласно прогнозам, март и апрель ожидаются теплыми, будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает риски паводков
Какие меры принимают в Казахстане для снижения рисков подтоплений в паводкоопасных регионах
Фото: primeminister.kz
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В зоне высокого риска паводков находятся восемь регионов: Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская области и области Абай, Улытау. В зоне среднего риска находятся: Алматинская, Жетысуская, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области. Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.

В целях снижения рисков подтоплений уполномоченными органами проведены объезды паводкоопасных населенных пунктов Акмолинской, Западно-Казахстанской, Улытау, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, даны поручения по принятию оперативных мер", - проинформировали в правительстве.


МЧС определена группировка сил и средств служб гражданской защиты в составе свыше 37 тыс. человек, 13 тыс. ед. техники, более 4 тыс. водооткачивающих и 640 ед. плавательных средств. Воздушные суда МЧС находятся на круглосуточном дежурстве. Кроме того, подготовлен резерв сил и средств МЧС с общей численностью порядка 1 тыс. сотрудников, 120 ед. техники различного назначения, 123 водооткачивающих и 39 ед. плавательных средств.

Правительством принимаются организационно-профилактические, инженерно-технические и оперативные меры, направленные на предупреждение и устранение негативного влияния паводков. Регионы должны находиться в режиме высокой готовности. Акиматы должны принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений населенных пунктов. Они должны быть все обвалованы и защищены в первую очередь от степных вод. Водопропускные сооружения, мосты и тюбинги должны быть очищены от льда и мусора и готовы к прохождению талых вод. Русла рек - очищены и укреплены. Узкие места на степных реках нужно расширить. Надо подготовить группировку сил и средств, в том числе соответствующую технику в населенных пунктах, подверженных подтоплениям. Определить места эвакуации и оснастить их всеми средствами жизнеобеспечения", - подчеркнул премьер-министр и дал ряд поручений.


Перед Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с соответствующими госорганами поставлена задача по обеспечению круглосуточного мониторинга за паводковой обстановкой в стране. В случае осложнения ситуации необходимо принять меры по вводу дополнительных сил и средств, определить возможные варианты их действий.

Акимату Атырауской области с учетом высоких рисков на реках Жем и Кигач поручено принять необходимые меры по защите населенных пунктов, расположенных вдоль водоемов.

Министерству культуры и информации совместно с ответственными органами поручено активизировать информационно-разъяснительную работу.

По состоянию на 13 марта, площадь страны, покрытая снегом, составляет 67%. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что таяние уже началось в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях. При этом максимальное промерзание почвы отмечается на северо-западе, северо-востоке и в центре страны: в Костанайской области до 150 см и более, Акмолинской области - до 139 см, Павлодарской области - до 159 см, Карагандинской области - до 132 см. Согласно прогнозам, март и апрель ожидаются теплыми, будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает риски паводков.
 
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Теги:Паводкиправительство
13.03.2025, 09:56 6321

В Жамбылской области реконструируют 76 каналов и построят три новых водохранилища

Также предусмотрена реконструкция водохранилища "Терис-Ащыбулак" и Караконызского водохранилища
В Жамбылской области реконструируют 76 каналов и построят три новых водохранилища
Тараз. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Реконструкция 76 ирригационных каналов общей длиной 428 км и строительство трех новых водохранилищ "Калгуты", "Акмола" и "Ыргайты" начнутся в этом году в Жамбылской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Кроме того, предусмотрена реконструкция водохранилища "Терис-Ащыбулак" и Караконызского водохранилища.

Ведется реализация 34-х проектов по улучшению подачи воды на 53,9 га земель в Кордайском, Жамбылском, Байзакском, Меркенском и Жуалынском районах.

На сегодня завершены 12 проектов. В прошлом году завершились работы на 37 каналах протяженностью 137,5 км. Пробурено 46 скважин вертикального дренажа, восстановлено - 12.

В 2025-2026 годах в Жамбылской области планируется завершить 19 проектов. Будут реконструированы 105 каналов общей протяженностью 330 км. Это снизит потери воды при транспортировке и улучшит обеспечение поливной водой сельскохозяйственных полей региона", - сообщил вице-министр Ерболат Ибрайханов.

 
13.03.2025, 09:08 13016

Президент примет участие в IV заседании Национального курултая

Члены Курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни
Президент примет участие в IV заседании Национального курултая
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

В ходе мероприятия глава государства выступит с речью, а члены Курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни", - отметил он.


Предыдущие заседания Национального курултая проходили:

2022 год - в Улытау;

2023 год - в Туркестане;

2024 год - в Атырау.
 
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Теги:курултай
13.03.2025, 08:45 12046

11 районов ВКО переходят на новый рабочий график

11 районов ВКО переходят на новый рабочий график
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С января текущего года несколько районов ВКО перешли на новый график работы. Первым пилотный проект запустил Катон-Карагайский район. На данный момент к ним присоединились следующие районы: Зайсанский, Тарбагатайский, Уланский, Курчумский, Глубоковский, Шемонаихинский, Маркаколь, Самар, Улкен Нарын и Алтай, сообщили в региональном акимате.

Теперь в 11 районах Восточно-Казахстанской области рабочий день для госучреждений, предприятий и социальных служб начинается в 08:00 и заканчивается в 17:30 с обязательным перерывом на обед с 12:00 до 13:30. Однако изменения не затронули образовательные учреждения, детские сады и медицинские организации, которые и так уже работали по схожему графику.

Основной целью введения нового рабочего времени является оптимизация процессов и улучшение взаимодействия между районами. Внедрение изменений также связано с природными особенностями региона: ранними рассветами и закатами. Новый график позволяет максимально эффективно использовать световой день, что способствует повышению производительности труда и улучшению качества жизни жителей области.

Новый график работы ввели в Глубоковском и Шемонаихинском районах. Аким Шемонаихинского района Дидар Кенесбаев отметил, что, несмотря на возможные неудобства, новые изменения необходимы для улучшения работы и дальнейшего развития района.

В связи с переводом времени и необходимостью адаптации к новым условиям, хочу выразить свою поддержку всем сотрудникам бюджетных организаций, которым предстоит приспособиться к изменениям в рабочем времени. Эта мера, направленная на оптимизацию рабочих процессов и обеспечение бесперебойной работы всех социальных и муниципальных учреждений. Я понимаю, что этот процесс может вызвать определенные неудобства, но уверяю вас, что такие изменения необходимы для улучшения эффективности работы и дальнейшего развития нашего района. Мы будем внимательно следить за ситуацией и оперативно реагировать на возникающие вопросы и предложения. Благодарю вас за понимание, терпение и профессионализм. Вместе мы преодолеем все вызовы, и я уверен, что это позволит нам сделать жизнь в нашем районе еще более комфортной и стабильной", - отметил Дидар Кенесбаев.


В Глубоковском районе также прошла встреча с местным населением, на которой обсуждался новый график работы. Аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов подчеркнул важность изменений для повышения качества жизни.

Мы заботимся о наших коллегах, создавая необходимые условия для того, чтобы они могли проводить больше времени со своими родными. Мы провели встречу с населением и решили, что такой график работы поможет улучшить условия жизни и труда в районе", - подчеркнул Эльдар Тумашинов.


Кроме того, в ходе обсуждений жители выразили свои мнения и предложения относительно нового рабочего графика.

Я полностью поддерживаю это решение, ведь для меня, как работника культуры, крайне важно, чтобы все структуры района работали в едином ритме. Это позволит нам более эффективно взаимодействовать, координировать мероприятия", - сказала старший культорганизатор центра досуга Лилия Эрдман.


Местная жительница Глубоковского района поддержала изменение рабочего графика.

Мы - сельский район. Больше свободного времени вечером дает возможность уделять внимание домашнему хозяйству и общению в семье", - поделилась своим мнением Роза Адильбаева.


Данный шаг направлен на создание более комфортных условий для жителей Восточно-Казахстанской области, а также на развитие гармонии в трудовой среде, что является важным шагом в улучшении качества жизни и повышения эффективности работы в регионе.
 
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Теги:ВКО
12.03.2025, 20:48 46726

В Минэнерго РК сделали заявление после публикаций ряда иностранных СМИ

Ведомство продолжает целенаправленную работу по выполнению обязательств
В Минэнерго РК сделали заявление после публикаций ряда иностранных СМИ
Фото: Depositphotos
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК в ответ на публикации ряда иностранных СМИ заявило о полной приверженности соглашению ОПЕК+.

Ведомство продолжает целенаправленную работу по выполнению обязательств, включая компенсацию объемов, добытых сверх установленных квот.

При этом текущее превышение квот в феврале обусловлено технологическими процессами в рамках проекта будущего расширения (ПБР) на Тенгизском месторождении. Данный проект носит долгосрочный характер и направлен на обеспечение стабильных поставок энергоресурсов, а также на выполнение наших среднесрочных обязательств", - говорится в сообщении Минэнерго.


Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев провел переговоры с крупнейшими акционерами и недропользователями страны. В ходе обсуждений был подтвержден график выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+, а также согласованы меры по компенсации объемов, добытых сверх установленных квот.

Республика Казахстан приняла необходимые меры для компенсации временного увеличения добычи. В ближайшей перспективе объемы будут скорректированы таким образом, чтобы полностью соответствовать установленным лимитам. Необходимо также учитывать, что на долю Казахстана приходится всего 1,5% от мировой добычи нефти, а в рамках ОПЕК+ - около 3%. Эти показатели демонстрируют, что Казахстан не оказывает критического влияния на глобальный баланс спроса и предложения, однако, несмотря на это, наша страна остается надежным партнером и выполняет взятые обязательства", - сообщили в ведомстве.


В Минэнерго подчеркнули, что Казахстан неизменно поддерживает стабильность мирового нефтяного рынка и полностью привержен соглашениям ОПЕК+.

Мы продолжаем тесное сотрудничество с партнерами и готовы к дальнейшему выполнению согласованных решений. Любые дальнейшие планы по развитию нефтедобывающей отрасли Казахстана, будут реализованы исключительно в строгом соответствии с международными обязательствами страны и с учетом ситуации на мировом рынке", - добавили в МЭ.


Ранее вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявил, что в марте Казахстан намерен сократить добычу нефти в рамках обязательств ОПЕК+.
 
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