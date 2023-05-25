ДКРЕМ Алматинской области в очередной раз оштрафовал ТОО "Сигма-ГАЗ"

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Конаев. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На основании обращения заместителя акима Карасайского района по поводу обоснованности выставляемых тарифов на услуги транспортировки товарного газа и формирования розничных цен для реализации газа департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматинской области в период с 15 по 19 мая 2023 года проведена внеплановая проверка деятельности ТОО "Сигма-ГАЗ" на предмет соблюдения законодательства о естественных монополиях и Предпринимательского кодекса РК, сообщает пресс-служба КРЕМ МНЭ РК.





По результатам проведенной проверки установлены факты несоблюдения ТОО "Сигма-ГАЗ" обязанностей, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2 статьи 26 Закона РК "О естественных монополиях" и подпункта 3) статьи 124-8 Предпринимательского кодекса РК, в части неприменения утвержденных ДКРЕМ тарифов и цен.





В нарушение указанных норм ТОО "Сигма-ГАЗ" предоставляло услуги газоснабжения по цене 33,25 тенге с НДС за 1 м3, вместо согласованной ДКРЕМ предельной цены в размере 28,95 тенге с НДС за 1 м3, в связи с чем сумма необоснованно полученного ТОО "Сигма-ГАЗ" дохода составила 9 466 439,27 тенге с НДС.





При этом, согласно подпункту 6) статьи 124-8 Предпринимательского кодекса, ТОО "Сигма-ГАЗ" обязано возвратить доход, полученный в результате необоснованного превышения предельной цены, напрямую потребителям не позднее тридцати календарных дней с момента установления такого факта уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, либо путем снижения уровня предельной цены на предстоящий период в соответствии с порядком ценообразования на общественно значимых рынках в случае невозможности установления полного перечня потребителей.





Таким образом, ДКРЕМ по Алматинской области в соответствии с частями 5 статей 164 и 166 Кодекса РК об административных правонарушениях в отношении ТОО "Сигма-ГАЗ" составлены 2 административных протокола с наложением административных штрафов на сумму 946 646 тенге с НДС, а также внесено предписание об устранении нарушений законодательства РК.





В настоящее время проходят судебные разбирательства между уполномоченным органом и монополистом.



