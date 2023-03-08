Для казахстанцев планируют ввести туристический кешбэк  

Также упрощены требования к туроператорам для участия в программе Kids Go Free

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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Асхата Оралова. В ходе встречи главе государства были представлены инициативы министерства, направленные на развитие культуры, спорта и индустрии туризма, - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Асхата Оралова. В ходе встречи главе государства были представлены инициативы министерства, направленные на развитие культуры, спорта и индустрии туризма, сообщает пресс-служба Акорды.





Как сообщил Асхат Оралов, в целях развития сферы туризма были упрощены требования к туроператорам для участия в программе Kids Go Free. Также планируется введение туристического кешбэка для казахстанцев.





Напомним, глава Минкультуры и спорта в ходе коллегии ведомства 27 января сообщил о планах введения туристического кешбэка для казахстанцев. Программа позволит возвращать гражданам до 20% от стоимости тура, если путевки были приобретены в официальных турагентствах. Преимущества получат как отдыхающие, так и местные туркомпании. К примеру, возврат 20% от суммы затрат будет распространяться на новые направления (области Абай, Ұлытау), а на популярные и излюбленные направления, такие как Алматы, Бурабай - кешбэк составит 10%.





Также он сообщил, что до 2 тысяч увеличится число детей, которые смогут воспользоваться бесплатными авиаперелетами по Казахстану по программе Kids Go Free. В 2022 году такую возможность получили 1,5 тысячи детей.





Это создаст больше возможностей для семейного отдыха. При этом программа Kids Go Free стала доступнее для туроператоров. Расширен перечень подтверждения приобретения детского авиабилета и сокращены сроки рассмотрения заявок и выплат", - отметил Асхат Оралов.





Акорда





Глава государства поручил принять меры по дальнейшему стимулированию внутреннего и въездного туризма, привлечению инвестиций.





Кроме того, он отметил необходимость поддержки массового спорта и обеспечения доступности спортивной инфраструктуры.









В ходе встречи президент заслушал информацию о строительстве Республиканской базы олимпийской подготовки в Алматинской области, которую планируют сдать в эксплуатацию в этом году. Всего до 2025 года будет построено 113 спортивных объектов. Кроме того, министр рассказал о проекте концепции развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы.





Также было доложено о подготовке казахстанских спортсменов к предстоящим летним Азиатским и Олимпийским играм и об организации намеченных на 2024 год V Всемирных игр кочевников в нашей стране.





По поручению главы государства до 2025 года поэтапно будет увеличена заработная плата работников организаций культуры и архивов.





Министерство планирует увеличить число театральных постановок отечественных авторов и производство казахстанских фильмов. В этом году впервые будет присуждена литературная премия для молодых писателей и поэтов. Идет проработка вопроса по присвоению 7 республиканским организациям культуры статуса "национальный".





Президент акцентировал внимание на важности создания условий для развития культуры, конкурентоспособной на мировом уровне, и формирования базы креативных индустрий в стране.