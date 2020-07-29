Для отдыха на озере Алаколь в ВКО требуется наличие справки ПЦР

Данное требование распространяется именно на восточное побережье озера Алаколь. В других курортных зонах таких требований нет", - сообщил на брифинге председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.
Он напомнил, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности граждан на территории страны были введены карантинные ограничения.
С учетом этого, в некоторых регионах были приняты постановления санитарных врачей о прекращении приема отдыхающих в места отдыха и проживания в курортных зонах. В частности, на побережье озера Алаколь в ВКО и в Щучинско-Боровской курортной зоне", - напомнил он.
По его словам, были приняты некоторые дополнения в постановления санитарных врачей. Были достигнуты решения по побережью озера Алаколь в Алматинской области и по Щучинско-Боровской курортной зоне.
В частности, разрешается прием отдыхающих по заранее оплаченным броням в местах проживания, имеющих соответствующие акты готовности. На побережье озера Алаколь в ВКО можно будет отдохнуть с учетом ранее предусмотренных требований по наличию справки ПЦР на одного члена семьи. Пропускная система на блокпостах будет сверяться с данными, предоставленными местами размещения туристов о наличии брони", - сообщил Дастан Рыспеков.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства