На Алаколе приостановили прием отдыхающих

Урджар. 23 июля. Kazakhstan Today - На озере Алаколь в Восточно-Казахстанской области приостановили прием отдыхающих в места отдыха и проживания в туристско-рекреационной зоне озера, передает Kazakhstan Today.

С 23 июля 2020 года прекратить прием отдыхающих в места отдыха и проживания в туристско-рекреационной зоне озера Алаколь Урджарского района. Отдыхающим, прибывшим до 23 июля 2020 года, разрешено оставаться на базах отдыха до завершения срока путевки", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Урджарского района.

Отмечается, что режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению КВИ.

Акиму Урджарского района, районному отделу полиции Урджарского района даны указания закрыть с 23 июля 2020 года въезд в туристско-рекреационную зону озера Алаколь Урджарского района и обеспечить работу мобильных постов на автодорогах, ведущих к озеру Алаколь, и ежедневное патрулирование для соблюдения общественного правопорядка.

Как сообщалось ранее, главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на брифинге СЦК ответила на вопрос о закрытии зон отдыха на территории Казахстана.

На сегодня каждый главный санитарный врач соответствующей территории наделен правом ужесточать те или иные карантинные меры. Потому что, к сожалению, мы не можем в масштабах страны в полной мере, с подробностями знать ситуацию в каждом населенном пункте, районе, регионе. Поэтому главные санитарные врачи наделены полномочиями ужесточать требования по карантину. Это касается в том числе и туристических зон. Поэтому если будет необходимость введения таких карантинных мер, они будут вводиться", - пояснила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

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