Дмитрий Мун стал вице-министром цифровизации Казахстана

Фото: ВС РК

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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением председателя Верховного суда на должность первого замруководителя судебной администрации назначен Шакир Шаяхметов. Его кандидатура согласована с администрацией президента РК, сообщает пресс-служба ВС.





Наиль Ахметзакиров представил вновь назначенного распоряжением председателя Верховного суда первого заместителя руководителя судебной администрации Шакира Шаяхметова.





Руководитель СА охарактеризовал Шаяхметова профессионалом и выразил уверенность в том, что он приложит все силы и опыт для повышения независимости судей и доверия граждан к суду.





Шакир Шаяхметов родился в 1971 году. Занимал различные руководящие должности в Академии Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, институте повышения квалификации кадров органов прокуратуры Генеральной прокуратуры имени С.Ескараева, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.





С 2023 года - заведующий отделом международных связей СА.