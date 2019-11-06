Думал о Туркестане в качестве столицы - Назарбаев

Туркестан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Первый президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с жителями Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

В ходе визита Елбасы посетил концерт на площади духовно-культурного центра города и поприветствовал жителей Туркестанской области.

В своём приветственном слове Нурсултан Назарбаев подчеркнул историческую значимость принятого им решения о переносе областного центра в Туркестан.

"С момента обретения независимости я думал о Туркестане в качестве столицы. Но, как известно, ситуация не позволяла это сделать. И вот сейчас этот город стал областным центром, где осуществляется работа по его возрождению. Туркестан - это колыбель тюркского мира. И я уверен, что братские тюркские государства также окажут нам содействие", - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана отметил высокие темпы грандиозной стройки, развернутой на всей территории города.

На первом этапе запланировано строительство 175 объектов. Из них 102 будут запущены в этом году. В этом процессе принимают участие все регионы страны", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы выразил благодарность всем участникам процесса строительства и реконструкции объектов областного центра.

По окончании строительства всех запланированных объектов мы ожидаем увеличение объёма туристов. Помимо этого, будет создано больше рабочих мест. Все это благоприятно отразится на уровне жизни наших граждан", - заключил Первый Президент Казахстана.

По завершении концерта Нурсултан Назарбаев осмотрел выставку ремесленников, где были представлены труды мастеров 20 государств мира, сообщается на официальном сайте Елбасы.

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