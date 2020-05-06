Дуйсенова назначена помощником президента Казахстана

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Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну помощником президента Республики Казахстан - заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в документе.
Распоряжением главы государства Ракишева Алия Галимжановна освобождена от должности советника президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
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