Дуйсенова назначена помощником президента Казахстана

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Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Дуйсеновой Т.Б. помощником президента Республики Казахстан - заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну помощником президента Республики Казахстан - заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в документе.

Распоряжением главы государства Ракишева Алия Галимжановна освобождена от должности советника президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

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