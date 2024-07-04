Два фонтана заберут у частников в собственность Алматы

Один из фонтанов находится на территории "Казахфильма", второй принадлежит ЖК "Столичный"

Фото: акимат Алматы

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Алматы. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы два частных фонтана передадут на баланс города.





Владельцы двух частных фонтанов - АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова" и ЖК "Столичный" уже выразили готовность передать свои объекты в коммунальную собственность", - сообщили в горакимате.





Там отметили, что фонтаны, расположенные на частных территориях, часто находятся в неудовлетворительном, заброшенном состоянии, не функционируют или требуют капитального ремонта в связи с отсутствием финансовых средств у собственников.





Передача в госсобственность позволит обеспечить их устойчивое функционирование и улучшение городской среды в целом, считает представитель ТОО "Eco Almaty" Джанибек Кенжалиев.





Всего в Алматы 150 фонтанов, из них 66 коммунальных и 84 частных. И те и другие приводят в порядок в рамках акции "Алматы жазы".





За неделю в мегаполисе очистили 60 фонтанов, находящихся в коммунальной собственности. Еще 6 находятся на реконструкции. Чистят и ремонтируют также фонтаны, расположенные на частной территории, и современные пешеходные фонтаны, 13 из которых - коммунальные.





акимат Алматы





Ранее алматинцы пожаловались на собственника фонтана возле исторической гостиницы "Казахстан", который превратил часть объекта в бассейн без разрешительных документов.





В настоящее время работы на фонтане, находящемся на территории охранной зоны, приостановлены . Собственника привлекут к ответственности.





Также сообщалось, что в Алматы восстановили исторический фонтан "Тысяча струй" возле КБТУ.



