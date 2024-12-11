Два водохранилища в Жамбылской области планируют наполнить на 100% до апреля

Им стал Алмат Акышов, ранее возглавлявший Курчумский район

Фото: Акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата на должность акима города Усть-Каменогорска назначен Акышов Алмат, - По согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата на должность акима города Усть-Каменогорска назначен Акышов Алмат, сообщили в областном акимате.





Акышов Алмат уроженец Восточного Казахстана, вырос в Усть-Каменогорске, свою трудовую деятельность также начал в областном центре.





В разные годы работал в управлении туризма, физической культуры и спорта, министерстве сельского хозяйства, был руководителем аппарата Уланского района, заместителем акима Аягузского района, руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. Последние два года возглавлял Курчумский район.





Глава региона поручил новому акиму внести предложения по дальнейшему развитию города, с учетом решения экологических вопросов, модернизации уличного освещения. Завершить важные проекты в экономике, строительстве, благоустройстве и социальной сфере. Для повышения туристической привлекательности и создания гармоничного облика города внести предложения по внедрению единого дизайн-кода объектов бизнеса. Обеспечить привлечение инвесторов для реализации жизненно важных и прорывных проектов города.





Напомним, 27 ноября прежний аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар сообщил о своем уходе с должности в связи с истечением срока полномочий.







