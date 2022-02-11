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Две станции метро запустят в Алматы в мае

08.02.2022, 15:14 76526
Две станции метро запустят в Алматы в мае
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры города на фоне роста населения и высокой маятниковой миграции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Планируемый в мае текущего года ввод в эксплуатацию двух станций метро позволит увеличить ежедневный пассажиропоток с 30 до 86 тыс.", - сообщил Досаев сегодня на расширенном заседании правительства с участием главы государства.

 
По его словам, в рамках Комплексного плана развития "Жана Алматы" в городе будет построено не менее 100 км новых дорог.
 

Мною принято решение о перераспределении ранее запланированных 2 млрд тенге на средний ремонт проспекта Аль-Фараби (от ВОАД до улицы Саина) на строительство и ремонт дорог в особо нуждающихся районах города, где сегодня нет или имеется некачественное дорожное полотно. Работа по поиску резервов будет продолжена", - сказал аким.

 
Также он отметил, что в 2022 году завершатся работы на двух развязках и пробивке улицы Ауэзова.
 
На особом контроле - развитие Алматинской агломерации. По оценке властей, ежедневно в Алматы из области заезжает около 250 тыс. автомобилей. Порядка 60% сотрудников алматинских предприятий проживают в близлежащих районах. 
 

Акиматы Алматы и Алматинской области намерены начать совместную работу по формированию Алматинской агломерации, уделив особое внимание таким проблемам как маятниковая миграция, борьба с "теневой экономикой", экология, совместное развитие транспортной и иной инфраструктуры", - проинформировал Досаев.

 

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Депутаты просят запретить рекламу онлайн-казино и букмекерских контор

10.02.2022, 13:20 17951
Депутаты просят запретить рекламу онлайн-казино и букмекерских контор
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Депутат сената Дана Нуржигит, обращаясь с запросом на имя премьер-министра РК, подняла вопрос совершенствования законодательства в сфере игорного бизнеса. В частности, сенатор предложила запретить рекламу онлайн-казино и букмекерских контор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Она отметила, что в адрес депутатов поступает большое количество просьб принять меры к онлайн-казино и букмекерским конторам от граждан, которые из-за азартных игр не могут выбраться из кредитов, потеряли свои семьи и лишились всего имущества.
 

Это бедствие усугубляется с каждым днем. По данным Агентства по регулированию и развитию финрынка, объем потребительских кредитов в Казахстане только за сентябрь 2021 года увеличился на 3,7%, то есть до 5,63 трлн тенге. С начала года этот показатель увеличился на 28,3%. Кроме того, любой гражданин старше 18 лет, независимо от его дохода, может получать потребительские кредиты через мобильные приложения. Такие доступные кредиты используются для платежей азартных игр. Граждане в возрасте от 18 до 27 лет, имеющие задолженность перед банками и подвержены азарту также обязаны служить в армии. Во время прохождения воинской службы проценты этих сумм будут расти", - сказала Дана Нуржигит.

 
Она отметила, что в настоящее время тревожит растущий интерес среди молодежи к онлайн-казино и букмекерским конторам, работающим через мобильные приложения.
 

Они их засасывают. Мы изучили работу депутатов парламента по этой теме до сегодняшнего времени. Например, в 2012 году депутаты просили не размещать игровые автоматы, интернет-клубы рядом с учебными заведениями, но это была оффлайн-жизнь. А теперь они находятся не возле школ, возле 10-летнего мальчика, который родился в 2012 году, они теперь в его кармане в игровом приложении мобильного телефона. В конце прошлого года депутаты просили запретить букмекерам и онлайн-казино принимать кредитные карты. Это предложение все еще находится на стадии обсуждения. В Казахстане семь лицензированных казино и 30 букмекерских компаний", - сказала сенатор.

 
По ее словам, субъекты этого рынка внесли в бюджет в 2019 году 16,5 млрд тенге, а оборот данной отрасли составил 170 млрд тенге.
 

Правительство выделило 50% республиканского бюджета на решение социальных проблем в 2021-2023 годах - 23,4 трлн тенге за три года. Сравниваем цифры и понимаем, что азартные игры, несмотря на те налоги, которые они платят в бюджет, наносят гораздо больший вред обществу", - подчеркнула депутат. 

 
Она добавила, что согласно действующему законодательству, реклама услуг казино и интернет-казино запрещена, однако, прямого запрета на рекламу услуг букмекерских контор нет. Именно поэтому реклама таких компаний зачастую агрессивно продвигается в Интернете.
 
По данным авторов петиции с требованием закрытия букмекерских контор и онлайн-казино, количество азартных игроков в РК превышает 350 тысяч, а средний долг одного игрока составляет 10 млн тенге. Также активисты, приводя в пример опыт Южной Кореи, Китая, Вьетнама, Турции и арабских стран, считают необходимым запретить ставки на азартные игры в букмекерских конторах. Более 28 тыс. граждан уже подписали петицию, отметила Дана Нуржигит.
 
В связи с вышеизложенным депутаты просят правительство инициировать соответствующие изменения в действующее законодательство для полного запрета рекламы букмекерских контор. 
 

Возложить на уполномоченный орган вести учет граждан с зависимостью от азартных игр и принять соответствующие меры. Провести работу по усилению социальной ответственности субъектов игорного бизнеса. Усилить меры, направленные на снижение воздействия азартных игр и ставок на граждан", - заключила сенатор.

 

Аян Дуйсембаев назначен начальником департамента полиции Мангистауской области

10.02.2022, 12:21 20241
АКТАУ. 10 ФЕВРАЛЯ - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан приказом министра внутренних дел РК на должность начальника департамента полиции Мангистауской области назначен Аян Дуйсембаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Личному составу нового главу департамента полиции представил заместитель министра внутренних дел РК Мурат Баймукашев, сообщает Polisia.kz.
 
Аян Дуйсембаев родился в 1966 году в Атырауской области. 
 
В органах внутренних дел работает с 1999 года, начав с оперуполномоченного отдела при службе криминальной полиции ГУВД Алматы. 
 
С 2012 года занимал должность первого заместителя начальника департамента внутренних дел Атырауской области, с 2016 по 2019 год стал начальником этого же департамента. 
 
С 2019 по 2021 год - советник акима Мангистауской области. 
 
До нового назначения был заместителем председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.

 

Назначен глава департамента полиции Жамбылской области

10.02.2022, 10:45 22611
Назначен глава департамента полиции Жамбылской области
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 10 ФЕВРАЛЯ - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции Жамбылской области назначен Арманбек Баймурзин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нового начальника ДП личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, пишет Polisia.kz.
 
Арманбек Баймурзин родился в 1974 году, в органах внутренних дел работает с 1992 года. 
 
С 2004 по 2012 год занимал руководящие должности в Комитете криминальной полиции МВД. 
 
В разные годы работал первым заместителем начальника департамента внутренних дел Жамбылской области, начальником департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
 
С октября 2019 года по настоящее время занимал должность начальника департамента полиции Акмолинской области.
 

Смаилов дал поручения по регулированию майнинговой деятельности в РК

10.02.2022, 10:35 23116
Смаилов дал поручения по регулированию майнинговой деятельности в РК
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - В рамках исполнения поручений главы государства премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросу "серого" цифрового майнинга в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
До 2021 года рост потребления электрической энергии составлял 2%. По итогам прошедшего года данный показатель превысил 6%. Столь существенный прирост - следствие теневого майнинга, рассказали в пресс-службе правительсва.
 
В целях недопущения роста дефицита электрической энергии в стране, а также выведения из теневого сектора данного вида деятельности премьер-министр дал ряд конкретных поручений соответствующим министерствам, связанных с необходимостью законодательного урегулирования этой деятельности, в том числе введения лицензирования. 
 
В настоящее время осуществляется разработка необходимых поправок в законодательство по вопросам майнинга. 
 
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания правительства поручил выявить все незаконно действующие майнинговые фермы.
 

 

Сенат одобрил закон, позволяющий получать информацию о счетах казахстанцев в США

10.02.2022, 10:33 23756
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Депутаты сената одобрили проект закона "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно закону, все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США", - сказал первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, представляя проект закона.

 
Законопроект затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных, страховых, брокерских и других аналогичных компаний. 
 
Жаксылыков рассказал, что в случае неприсоединения к данному режиму, с международных банковских переводов могут быть удержаны 30% с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США.
 

Присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане", - пояснил он.

 
Аналогично присоединение Казахстана к соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США.
 

То есть взаимодействие между странами по данному вопросу положительно отразится и на бюджете Казахстана", - разъяснил докладчик. 

 
В соответствии с соглашением Казахстаном выбрана модель, предусматривающая централизованный сбор информации как наиболее оптимальная, так как реализация этой модели позволит:
 
- сохранить контроль над финансовой системой;
 
- получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США;
 
- сократить административные издержки финансовых институтов РК;
 
- снизить риски для финансового сектора, связанные с требованиями соглашения.
 

МВД обратилось к водителям

09.02.2022, 20:23 42671
МВД обратилось к водителям
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Министерство внутренних дел обратилось к водителям с предупреждением, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По сообщению РГП "Казгидромет" с 10 по 12 февраля во всех регионах страны ожидается ухудшение погодных условий, обширный антициклон, сильные осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра и гололедные явления. МВД напоминает, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, по укатанному снегу) важно учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость, сообщает Polisia.kz
 
МВД призывает всех строго соблюдать дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений. Кроме того, заблаговременно планировать маршрут движения с учетом погодных условий и ограничить выезд за пределы населенных пунктов при ухудшении погоды. 
 
Напомним, в Алматы за прошедшие сутки произошло в два раза больше ДТП, чем обычно.
 

Депутаты мажилиса создали группу "Новый Казахстан" для контроля за исполнением поручений президента

09.02.2022, 19:05 46066
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Депутаты мажилиса сегодня в ходе пленарного заседания нижней палаты объявили о создании депутатской группы "Жана Казакстан" ("Новый Казахстан"), которая будет следить за исполнением поручений главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В начале 2022 года страна столкнулась с непростой проблемой. Наши внешние враги покушались на нашу государственность. Погибло очень много людей, пострадало немало граждан. Пострадали также коммерческие объекты. Мы выражаем соболезнования семьям погибших", - отметил на пленарном заседании палаты депутат Едил Жанбыршин.

 
По его словам, в стране имеют место накопившиеся социальные и экономические проблемы. 
 

Январские события должны послужить для нас всех уроком. Необходимо, чтобы ошибки признавались, чтобы решения принимались справедливо и была искоренена коррупция. Эти вопросы уже бурно обсуждались в обществе, и сейчас страна приступила к реализации поручений президента. Сейчас мы должны оказать поддержку", - сказал он.

 
По мнению депутата, трансформация, обозначенная главой государства, должна начинаться прежде всего в стенах мажилиса.
 

Поэтому необходимо повысить на новый уровень работу нижней палаты. Мы официально говорим о создании новой депутатской группы "Жана Казакстан". Эта депутатская группа будет своевременно поднимать актуальные вопросы и будет работать тесно с правительством", - заявил Жанбыршин.

 

Порядок приема на службу в правоохранительные органы планируют изменить в Казахстане

09.02.2022, 18:50 47081
Порядок приема на службу в правоохранительные органы планируют изменить в Казахстане
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания одобрили в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В первую очередь будет оптимизирован порядок приема на службу, сообщил в ходе заседания заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев.
 
По его словам, в связи с тем, что в старшие начальствующие составы назначаются лица, имеющие достаточный опыт, нет особой необходимости их стажировать. Поэтому законопроект предлагает отменить стажировку для кандидатов, назначаемых по конкурсу. Специальная проверка будет проходить после конкурса.
 

Сейчас вне конкурса принимали начальники областных правоохранительных органов, теперь будут принимать только руководители центрального органа", - отметил Чиндалиев.

 
Согласно поправкам, будут ужесточены требования к приему. В частности, для поступления на службу теперь потребуется стаж три года, а рядовые солдаты из армии будут приниматься только на общих основаниях. 
 

Сотрудники, работающие в силовых органах, могут быть приняты путем перевода на правоохранительную службу. Сегодня они принимаются после прохождения специального обследования, военно-врачебной комиссии, полиграфа, тестирования. Теперь эти требования будут отменены", - сказал заместитель генпрокурора. 

 
Он также отметил, что будут внесены изменения касательно привлечения в ведомственную академию известных ученых и специалистов с большим опытом работы. 
 
Кроме того, на прием в правоохранительные органы наложены возрастные ограничения, особые требования к здоровью. Указанные лица по этим требованиям не проходят. А что касается трудового договора, то их не могут обеспечить достойной заработной платой. Согласно новым поправкам, предлагается принимать их без каких-либо условий, решение останется за первым руководителем центрального органа.
 
Поправки затронули также и социальный блок. В частности, работники, имеющие 20 или 10 лет стажа и ребенка-инвалида, смогут бесплатно приватизировать жилье, полученное из госфонда.
 

Предлагаем выплачивать компенсацию семьям умерших, которые болели и находились на службе. Существует также норма, запрещающая выселять семью умершего работника из дома, в котором она проживает. Ряд сотрудников, ранее служивших в органах внутренних дел, получат право выхода на пенсию по выслуге лет", - сказал Чиндалиев.

 
Законопроект был внесен в мажилис летом 2021 года. Депутаты нижней палаты доработали изменения в проект закона в связи с январскими событиями для усиления социальной защиты работников.
 

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