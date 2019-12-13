ЕБРР примет участие в модернизации инфраструктуры здравоохранения РК

Лондон. 12 декабря. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти подписали документ о модернизации инфраструктуры здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяют большое внимание сотрудничеству с ЕБРР. За прошедшие 27 лет объем инвестиций ЕБРР в Казахстан превысил $9 млрд в свыше 260 проектов", - сказал Мамин на встрече с президентом ЕБРР в ходе рабочего визита в Лондон.

По итогам переговоров между правительством РК и ЕБРР подписан Меморандум о взаимопонимании по реализации Комплексной программы модернизации инфраструктуры здравоохранения в Казахстане.

В Казахстане будут построены новые многопрофильные больницы в рамках Государственной программы развития здравоохранения на 2020-2024 годы. Мы приветствуем участие ЕБРР в модернизации инфраструктуры системы здравоохранения", - сказал премьер-министр РК.

Со своей стороны, президент ЕБРР выразил заинтересованность в финансировании проектов модернизации инфраструктуры здравоохранения РК.

Глава правительства отметил важность участия ЕБРР в реализации крупнейшего проекта в сфере государственно-частного партнерства в Казахстане - строительстве Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества по реализации в Казахстане проектов государственно-частного партнерства в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и других, пишет primeminister.kz

Напомним, ранее Аскар Мамин в рамках рабочего визита в США посетил Сан-Франциско и провел встречи с руководством ведущих мировых компаний в области инновационного и цифрового развития, венчурного финансирования и энергетики.

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